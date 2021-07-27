Российские спортсменки впервые выиграли командные соревнования по спортивной гимнастике на ОИ

Российскому чемпиону ОИ запретили выходить на награждение в маске с котиком

Россиянин Евгений Рылов, выигравший Олимпиаду в заплыве на 100 метров на спине, рассказал, что организаторы игр запретили ему выходить на награждение в счастливой маске «с котиком».

«Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали: «Извините, в такой маске нельзя». Ну я же не буду спорить с организаторами Олимпиады», – передает «Чемпионат» слова Рылова после церемонии награждения.

На маску Рылова болельщики обратили внимание еще в апреле на чемпионате России в Казани. Он объяснил, откуда она у него взялась и почему.

«Маску мне девушка подарила. Уговаривать не пришлось, котиков я люблю», – признался тогда пловец.

Рылов выходил в своей маске на заплывы и на чемпионате Европы в мае. В Казани в комментариях к трансляции болельщики задавались вопросом: возьмет ли ее Евгений с собой в Токио? Взял. Вышел. Выиграл.

Теперь болельщики ждут «котика» в финальном заплыве на дистанции 200 метров и в комплексной эстафете.

Ранее во вторник россиянин Евгений Рылов на Олимпийских играх в Токио завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. Серебряным призером стал россиянин Климент Колесников.