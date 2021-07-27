Российские тхэквондисты впервые и досрочно выиграли медальный зачет ОИ

Сборная России по тхэквондо впервые в истории стала победителем медального зачета на Олимпийских играх, команда досрочно обеспечила себе первое место.

В активе россиян одна золотая медаль, одна серебряная и одна бронзовая. Чемпионом Игр стал Максим Храмцов (весовая категория до 80 кг), серебряным призером – Татьяна Минина (до 57 кг), а бронзовым – Михаил Артамонов (до 58 кг). Кроме того, во вторник схватку за золотую награду проведет Владислав Ларин (свыше 80 кг), гарантировавший себе как минимум серебро, передает РИА «Новости».

По одной победе у сборных Хорватии, Италии, США, Таиланда и Узбекистана. Однако спортсмены из данных стран во вторник не смогли пробиться в финалы в завершающий день турнира. В решающем поединке категории свыше 67 кг встретятся представительницы Кореи и Сербии.

На Олимпиаде разыгрывается восемь комплектов медалей (по четыре в мужских и женских весовых категориях).

В понедельник российский тхэквондист Максим Храмцов стал чемпионом Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 80 кг, это первое золото в истории российского тхэквондо.