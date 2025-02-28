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    Антон Беликов Антон Беликов Победа или dogovornyak?

    Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.

    58 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как просроченные политики становятся тиранами

    Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.

    5 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Партия Эрдогана ведет Турцию к гражданской войне

    Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.

    11 комментариев
    28 февраля 2025, 04:58 • Новости дня

    Польша оценила отношение новых властей США к Европе

    Премьер Польши Туск указал на нежелание новой администрации США считать ЕС «центром мира»

    Tекст: Антон Антонов

    Новая администрация США не рассматривает Европу как «центр мира», заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, подчеркнув сложность переговоров с Вашингтоном.

    «Польша имеет лучшую позицию в отношениях с США, чем большинство наших партнеров, но я знаю, что для новой администрации Европа не является центром мира», – приводит слова Туска РИА «Новости» со ссылкой на TVN.

    Туск подчеркнул, что новый президент США является более сложным партнером, чем любой предыдущий глава американского государства, переговоры с ним следует вести «без иллюзий», он «имеет такое видение мира, которое позволяет ему не усложнять многих вещей».

    В качестве примера он привел свой разговор с премьером Канады, который надеялся на теплую встречу с президентом США во Флориде. Однако на следующий день после встречи Вашингтон предложил присоединить Канаду в качестве 51-го штата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о планах ввести 25% пошлины на все товары из Евросоюза. Белый дом заявил, что Евросоюз был создан для использования Соединенных Штатов, а в Евросоюзе обвинили США в разрушении «доверительных отношений».

    25 февраля 2025, 22:04 • Новости дня
    Ряд стран ЕС отказались финансировать новый пакет военной помощи Украине от Каллас
    Ряд стран ЕС отказались финансировать новый пакет военной помощи Украине от Каллас
    @ IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Некоторые страны Европейского союза отказались поддержать предложение о новой военной помощи Украине из-за финансовых разногласий и отсутствия солидарности, пишет Politico.

    Ряд стран ЕС, включая Испанию, Италию и Португалию, не поддержали предложение главы европейской дипломатии Каи Каллас о новом пакете военной помощи Украине, сообщает Politico, передает ТАСС. По данным издания, эти страны отказались тратить средства из своих национальных бюджетов на помощь Киеву.

    Недовольство вызвано отсутствием равенства и солидарности между государствами ЕС, поддерживающими Украину. Испания, Италия и Португалия требуют от Европы пересмотреть подход к оказанию помощи. Они считают необходимым учитывать, как Европа будет наращивать свои оборонные расходы, и предлагают выпускать специальные еврооблигации или проявлять финансовую гибкость, например исключая расходы на оборону из расчетов дефицита бюджетов.

    Два других европейских дипломата отметили, что Германия и Франция также не поддержали инициативу Каллас, поскольку уже участвовали в переговорах о предоставлении гарантий безопасности Украине. По мнению дипломатов, Германия и Франция были более активны, чем другие страны ЕС.

    Politico сообщает, что конкретные решения по поводу помощи Киеву вряд ли будут приняты на саммите 6 марта. Главы государств и правительств ЕС должны определить детали и объем новой военной помощи Украине на этом экстренном саммите. Однако, по мнению наблюдателей, странами ЕС может быть выделено до 700 млрд евро. Это происходит на фоне заявлений США о необходимости скорейшего завершения конфликта и компенсации уже предоставленной американской помощи.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что главы МИД стран Евросоюза готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине, который включит поставки боеприпасов и новые оборонные инициативы.

    Позже она сообщила, что министры иностранных дел ЕС не смогли согласовать позиции по предложенной ею новой военной помощи киевскому режиму.

    Сообщалось, что Нидерланды поддержали план Каллас по помощи Украине.

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    27 февраля 2025, 13:39 • Новости дня
    Шойгу ответил афоризмом Пруткова на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
    Шойгу ответил афоризмом Пруткова на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Совета безопасности России ответил афоризмом Козьмы Пруткова на вопрос о европейских гарантиях безопасности для Украины, подчеркнув, что предыдущие обещания были ложными.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу процитировал афоризм Козьмы Пруткова в ответ на вопрос журналиста о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны государств ЕС, передает ТАСС.

    «Единожды солгавши, кто тебе поверит. А тут не единожды, как вы видите, тут уже, во всяком случае, по Украине дважды», – подчеркнул Шойгу.

    Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС планируют обсудить на экстренном саммите 6 марта европейские гарантии безопасности для Украины, а также суверенные оборонительные меры.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут предлагать Украине новые гарантии безопасности и это является задачей Европы.

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    27 февраля 2025, 20:41 • Видео
    Урсула наносит ответный удар

    Евросоюз попытался выбить из игры сразу двух влиятельных политиков – Кэлина Джорджеску, из-за победы которого на выборах в Румынии выборы были отменены, и лидера боснийских сербов Милорада Додика. Джорджеску арестован, Додик приговорен к году тюрьмы, что грозит Боснии новой войной. За всем этим стоит Урсула, это ее удар по России и Дональду Трампу.

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    25 февраля 2025, 10:15 • Новости дня
    ЕС предложил Украине соглашение о «критических материалах»

    Barrons: ЕС предложил Украине свое соглашение о «критических материалах»

    ЕС предложил Украине соглашение о «критических материалах»
    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз предложил Украине заключить свое соглашение о поставках критически важных материалов, таких как литий и графит, в рамках взаимовыгодного партнерства, сообщает Barrons.

    Европейский союз предложил Украине соглашение о поставках критических материалов. Европейский комиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне заявил, что обсудил этот вопрос с украинскими чиновниками во время визита в Киев вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Сежурне подчеркнул, что 21 из 30 критически важных материалов для Европы могут быть поставлены с Украины в рамках взаимовыгодного партнерства, передает Barrons.

    Сежурне отметил, что «добавленная стоимость Европы заключается в том, что мы никогда не требуем сделки, которая не является взаимовыгодной».

    Украина богата полезными ископаемыми, включая марганец, титан, графит и литий, что делает ее объектом напряженных переговоров между Киевом и Вашингтоном. Дональд Трамп настаивает на том, что США заслуживают «возврата средств» за помощь Украине в ее обороне против российского вторжения.

    Ранее президент США заявил, что Соединенные Штаты «очень близки» к соглашению с Украиной по поводу ее минеральных ресурсов.

    По данным The New York Times, новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых, портов и другой инфраструктуры без гарантий безопасности.

    В субботу в Киеве подтвердили информацию западных СМИ о том, что Зеленский не готов подписать соглашение с США о редкоземельных ресурсах.

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    25 февраля 2025, 17:23 • Новости дня
    Франция и Германия отказались передать замороженные активы России Украине
    Франция и Германия отказались передать замороженные активы России Украине
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны ЕС, включая Францию и Германию, выступили против передачи замороженных российских активов Украине из-за опасений отпугнуть иностранных инвесторов.

    По информации издания Politico, Франция, Германия, Италия и Испания, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступили против передачи замороженных российских активов Украине, передает РИА «Новости». Политики опасаются, что такой шаг может отпугнуть от ЕС иностранных инвесторов.

    По словам неназванного европейского дипломата, передача активов Киеву лишит Евросоюз возможности использовать их как козырь в переговорах с Россией по вопросам Украины. Он добавил, что Россия, если хочет вернуть свои средства, должна будет предложить что-то взамен.

    Другой дипломат из ЕС отметил, что многие члены Союза не поддерживают конфискацию активов, так как намерены использовать их для восстановления Украины. Вопрос передачи активов остается спорным, поскольку разные страны ищут способы, как более эффективно распорядиться этими средствами.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъятие замороженных российских активов невозможно, так как это противоречит международному праву.

    Агентство Bloomberg писало, что Евросоюз обсуждает возможность изъятия замороженных активов России для восстановления Украины после конфликта.

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    26 февраля 2025, 15:50 • Новости дня
    ЕК потребовала от Украины выполнения соглашения о добыче графита
    ЕК потребовала от Украины выполнения соглашения о добыче графита
    @ dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз настаивает на выполнении Киевом Меморандума о взаимопонимании 2021 года ради добычи графита, чтобы покрыть 10% потребностей ЕС до 2030 года, сообщил замглавы Еврокомиссии Стефан Сежурне.

    Евросоюз потребовал от Украины выполнить условия Меморандума о взаимопонимании от 2021 года, включая проект по добыче графита, чтобы покрыть 10% европейских потребностей в этом минерале к 2030 году, передает ТАСС. Замглавы ЕК Стефан Сежурне сделал соответствующее заявление на брифинге в Брюсселе.

    Сежурне напомнил о своей недавней поездке в Киев, где он подчеркивал важность выполнения Меморандума. Он отметил, что документ включает несколько проектов, одним из которых является добыча графита. «В Киеве я подчеркнул необходимость выполнения этого документа. Он включает целый ряд проектов, в том числе по добыче графита. Мы рассчитываем, что это позволит закрыть до 10% потребностей ЕС до конца 2030 года», – заявил Сежурне.

    Ранее Европейский союз предложил заключить с Украиной соглашение о поставках критически важных материалов, таких как литий и графит, в рамках взаимовыгодного партнерства.

    Издание Financial Times сообщало, что Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов.

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    25 февраля 2025, 13:45 • Новости дня
    Киев и Всемирный банк подсчитали стоимость восстановления Украины
    Киев и Всемирный банк подсчитали стоимость восстановления Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Всемирный банк, ООН, Европейская комиссия и правительство Украины совместно оценили затраты на восстановление экономики Украины после трех лет войны с Россией в 524 млрд долларов, что почти в три раза превышает бюджет Украины 2024 года, пишет Reuters.

    Стоимость восстановительных работ для Украины в 524 млрд долларов включает в себя восстановление экономики и часть инфраструктуры страны, передает Reuters.

    Согласно докладу, с конца прошлого года ущерб энергетической инфраструктуре Украины увеличился на 70%. Сумма ущерба возросла более чем на 7% по сравнению с предыдущими данными в 486 млрд долларов. Основными пострадавшими секторами стали жилье, транспорт, энергетика, торговля и образование.

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что потребности страны в восстановлении продолжают расти.

    По данным совместного заявления, правительство Украины выделило 7,37 млрд долларов на приоритетные нужды 2025 года, но все еще имеет финансовый разрыв почти в 10 млрд долларов.

    В общей сложности прямой ущерб достиг 176 млрд долларов, что на 24 млрд больше по сравнению с февралем 2024 года.

    Около 13% всего жилищного фонда Украины повреждено или уничтожено, что затронуло более 2,5 млн домохозяйств. Только на расчистку и управление обломками потребуется почти 13 млрд долларов.

    Антонелла Бассани, вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии, отметила, что в оценке учитываются достижения Украины в восстановлении, реформах и реконструкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп проявил недоумение по поводу вопроса о готовности США вкладываться в восстановление Украины, отметив, что страна уже предоставила значительную помощь.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США не собираются брать под контроль физические активы Украины и не намерены «обременять ее новым долгом».

    По данным New York Times, новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых, портов и другой инфраструктуры без гарантий безопасности. В субботу в Киеве подтвердили информацию западных СМИ о том, что Зеленский не готов подписать соглашение с США о редкоземельных ресурсах.

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    26 февраля 2025, 11:21 • Новости дня
    Bloomberg: Франция ожидает военной поддержки США в обеспечении мира на Украине
    Bloomberg: Франция ожидает военной поддержки США в обеспечении мира на Украине
    @ ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр финансов Франции Эрик Ломбард заявил, что ожидает от США поддержки для европейских войск в поддержании мира после достижения прекращения огня на Украине.

    По его мнению, США окажут поддержку европейским войскам в обеспечении мира после соглашения о перемирии между Украиной и Россией, передает Bloomberg.

    Ломбард отметил, что Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы направить войска для гарантии соблюдения перемирия.

    Французский министр отметил, что для обеспечения выполнения условий прекращения огня необходима поддержка США и выразил уверенность, что американская сторона согласилась с этим предложением.

    Французские официальные лица заявили, что основная цель сейчас – продемонстрировать единство Европы на фоне критики со стороны Трампа в адрес мирового порядка, поддерживаемого международными институтами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о важности наличия миротворческих сил на Украине, при этом их форма должна быть приемлема для всех сторон конфликта.

    При этом российский МИД выразил отрицательное отношение к идее размещения европейских миротворцев на Украине, заявив, что это станет шагом к эскалации конфликта.

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    27 февраля 2025, 14:55 • Новости дня
    СВР: ЕС выделил средства на поддержку протестов в Тбилиси для евроинтеграции Грузии
    СВР: ЕС выделил средства на поддержку протестов в Тбилиси для евроинтеграции Грузии
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководство Евросоюза выделило средства для поддержки протестных акций в Грузии, намереваясь «вернуть страну на путь демократии и евроинтеграции», сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    Как говорится в сообщении пресс-бюро СВР, Евросоюз намерен любой ценой «вернуть Грузию на путь демократии и евроинтеграции», передает ТАСС. По данным, поступающим в ведомство, руководство ЕС считает Грузию «важным оплотом западного влияния в Закавказье» и не может допустить его потери.

    Согласно сообщению, Европейский союз выделил значительные средства представительству в Тбилиси для поддержки и координации протестных акций. Эти действия направлены на демонстрацию устойчивости проевропейских взглядов среди населения Грузии. Планируется, что каждому участнику антиправительственных демонстраций будет выплачено до 120 евро за день участия.

    На случай, если грузинские власти попытаются заблокировать финансовые каналы, ЕС рассматривает возможность доставки наличных денег в Тбилиси через посольства стран Европейского союза в Армении.

    Ранее Тбилиси заявил о новых попытках Евросоюза сменить демократически избранные власти Грузии, а также Грузия обвинила Евросоюз в финансировании радикализма в стране.

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    27 февраля 2025, 10:41 • Новости дня
    NYT: В Европе обвинили Трампа в планах разрушить ЕС

    NYT: В Европе заподозрили Трампа в планах разрушить Евросоюз

    NYT: В Европе обвинили Трампа в планах разрушить ЕС
    @ Francis Chung/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Евросоюзе разгораются дебаты о том, насколько глубок антагонизм администрации президента США, и является ли ее настоящей целью разрушение Европейского Союза, пишет The New York Times.

    Издание напоминает, что во время своего первого президентского срока Дональд Трамп назвал Европейский Союз «врагом», созданным «чтобы навредить Соединенным Штатам в торговле» Он повторил это обвинение на заседании кабинета министров в среду, но, как отмечает газета, «в более вульгарных выражениях».

    «Европейский Союз был создан для того, чтобы обмануть Соединенные Штаты. В этом и заключается цель, и они хорошо с ней справились», – цитирует The New York Times американского лидера.

    Президент США также отметил, что готовит пакет тарифов в 25% на импорт автомобилей и других товаров из Европы.

    Такие заявления усилили обеспокоенность европейских лидеров, которые считают, что администрация президента США рассматривает традиционных союзников как противников не только в торговле, но и в других сферах.

    Некоторые чиновники и аналитики считают, что администрация президента США просто безразлична к Европе, другие видят открытую враждебность. Но существует общее мнение, что фундаментальные отношения изменились, и что Америка стала менее надежным и предсказуемым союзником.

    «Нет никаких сомнений в намерении уничтожить Европу, начиная с Украины», – заявила директор итальянского Института международных отношений. «Расширение прав и возможностей крайне правых играет важную роль в достижении цели разрушения Европейского Союза» Натали Точчи. Причина, по ее словам, в том, что администрация Трампа рассматривает Европу не просто как конкурента, но также как экономическую и даже идеологическую угрозу.

    «Если Трамп и его команда «стремятся подтолкнуть крайне правых и разрушить европейскую демократию, то никакие объемы европейских закупок американского СПГ или оружия не будут иметь значения», – отметила Точчи. Увеличение зависимости, добавила она, «может стать своего рода двойным самоубийством».

    Камилль Гранд из Европейского совета по международным отношениям отметил, что столкновение с идеологическими, стратегическими и экономическими вызовами от одного из крупнейших союзников вызывает шок у европейцев.

    «Враждебность на всех трех фронтах одновременно является настоящим шоком для европейцев. Сложив все три вместе, можно задаться вопросом, являетесь ли вы уже не партнером, а соперником и, возможно, даже противником», – отметил эксперт.

    Директор Центра исследований геополитики и безопасности в Вильнюсе (Литва) Линас Койала призывает к спокойствию, поскольку «реальной альтернативы гарантиям безопасности США» в течение длительного времени не будет. «Объявить, что трансатлантические отношения рухнули, было бы все равно, что сойти с корабля посреди океана, когда другого судна не видно», – отметил эксперт. По его словам, «Европа должна проглотить» критику Трампа и «сделать все возможное, чтобы сохранить отношения в целости и сохранности».

    Мэтью Крениг, бывший чиновник министерства обороны, который сейчас работает в Атлантическом совете в Вашингтоне, называет себя «нормальным республиканцем» и говорит, что «за последние пару недель было слишком много истерии». В конце концов, по словам Кренига, первый срок Трампа также был отмечен «много жесткой риторикой против союзников и большим количеством почтительных высказываний по отношению к Путину, но в конечном итоге НАТО было усилено».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз намерен ввести дополнительные пошлины на американские товары, если США введут пошлины на европейскую сталь и алюминий.

    Ведущий кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц подчеркнул важность единства Европы в вопросах внешней политики, безопасности и торговли для укрепления позиций ЕС в отношениях с Вашингтоном.

    Глава Евросоюза по вопросам конкуренции Тереза Рибера заявила, что президент США разрушил «доверительные отношения» между Штатами и Европой, и Брюсселю следует сосредоточиться на обеспечении предсказуемости и стабильности, которых не хватает Вашингтону.

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    26 февраля 2025, 23:57 • Новости дня
    ЕС пригрозил ответить США на таможенные пошлины

    Еврокомиссия пригрозила ответить США на таможенные пошлины в 25%

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз намерен решительно ответить на планы США ввести таможенные пошлины на европейские товары, заявила Еврокомиссия.

    «ЕК ответит немедленно и твердо на таможенные пошлины», – приводит ТАСС текст сообщения.

    В заявлении также содержится реакция на обвинения со стороны Белого дома в том, что Евросоюз был создан для использования Соединенных Штатов. Еврокомиссия подчеркнула, что ЕС является крупнейшим рынком в мире и приносит значительную выгоду американской экономике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о планах ввести пошлины в 25% на все товары из ЕС. Сообщалось, что ЕС готов ввести дополнительные пошлины на американские товары, если США введут пошлины на европейскую сталь и алюминий. Евросоюз выразил готовность обсуждать с США тарифы в рамках широкой сделки. В ЕС обвинили США в разрушении «доверительных отношений».

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    26 февраля 2025, 21:23 • Новости дня
    Вашингтон объявил о планах ввести 25% пошлины на все товары из ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, в том числе и автомобили.

    «Мы приняли решение и скоро его объявим. В целом это будет 25%, и это затронет автомобили и все остальное», – заявил он на заседании кабинета министров в присутствии журналистов, передает РИА «Новости».

    Американский лидер подчеркнул, что ЕС оказывает давление на США и не принимает американские автомобили. Президент США отметил, что ситуация с ЕС отличается от той, что сложилась с Канадой, добавив, что ЕС воспользовался Америкой по-другому.

    Кроме того, он обвинил ЕС в изначально враждебном отношении к США, заявив, что ЕС был создан с целью обмана Соединенных Штатов. «Давайте будем честными, Европейский союз был сформирован, чтобы обмануть Соединенные Штаты. Это его цель, и они с этим справились. Но теперь я президент», – подчеркнул глава Белого дома.

    Ранее Еврокомиссия заявила, что Евросоюз готов принять меры для защиты своих интересов на фоне возможного введения Соединенными Штатами пошлин на европейские товары, а канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что ЕС может отреагировать в течение часа, если президент США введет пошлины на товары из ЕС.

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    25 февраля 2025, 14:41 • Новости дня
    FT: Акции оборонных компаний США упали из-за политики Трампа

    Financial Times: Акции оборонных компаний США упали из-за политики Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Акции американских оборонных компаний упали на 4% из-за угроз президента США Дональда Трампа сократить поддержку Европы, в то время как европейские фирмы, такие как Rheinmetall, выросли почти на 40%, пишет Financial Times.

    По данным издания, акции крупнейших оборонных компаний США снизились в среднем на 4%, в то время как акции европейских, включая германскую Rheinmetall, выросли почти на 40%, передает ТАСС.

    Аналитик Байрон Каллан из Capital Alpha Partners отметил, что американская оборонная отрасль переживает потрясения из-за неопределенности в текущих и будущих программах правительства, а также возможных сокращений сотрудников в правительственных учреждениях.

    Он подчеркнул, что реакция других стран на изменения в международной политике США также влияет на ситуацию.

    В результате неопределенности в США, выиграли не только европейские компании, но и азиатские. В частности, южнокорейская Hanhwa Aeropsace увеличила свою стоимость на 70% благодаря спросу на продукцию от стран НАТО, таких как Румыния и Польша.

    Ранее сообщалось, что акции британских оборонных компаний заметно подскочили на фоне намерений премьер-министра Кира Стармера разместить войска на Украине.

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    26 февраля 2025, 15:18 • Новости дня
    Депутаты парламента Болгарии покинули зал перед важным заявлением о протестах

    Болгарский политик объявил о начале протестов против введения евро перед пустым залом

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов заявил о начале протестов против евро перед пустым залом парламента, так как депутаты покинули заседание, сообщает Болгарское национальное радио.

    Депутатов Народного собрания Болгарии не было в зале, когда Костадинов озвучил заявление о начале акций протеста против вступления страны в еврозону, передает РИА «Новости».

    В своей речи он подчеркнул, что протесты против евро только начинаются, и это было лишь началом борьбы.

    Акция вылилась в столкновения между протестующими и полицией. Протестующие облили красной краской здание представительства Еврокомиссии и закидали дымовыми шашками. В результате столкновений пострадали как полицейские, так и демонстранты. Шесть человек были арестованы за участие в беспорядках.

    Костадинов также заявил, что в Болгарии существуют двойные стандарты в применении законов. Он отметил, что после акции «Возрождения» власти не приняли мер против тех, кто залил красной краской здание российского посольства.

    По его словам, политические заключенные подвергаются унижению и лишены адвокатов, что недопустимо в демократическом обществе.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила возмущение действиями участников протеста в Софии, которые нанесли ущерб офису ЕС в ходе акции против вступления Болгарии в еврозону.

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    25 февраля 2025, 12:33 • Новости дня
    Кремль отказался комментировать слова президента США о миротворцах на Украине

    Песков отказался комментировать слова президента США о миротворцах на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Позиция Кремля по поводу размещения миротворческих сил Запада на Украине отражена МИД, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Кремлю нечего добавить к позиции МИД России относительно возможного размещения миротворцев из НАТО на Украине. Песков подчеркнул, что уже была высказана официальная позиция министром иностранных дел Сергеем Лавровым, к которой он не может ничего добавить, передает ТАСС.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил поддержку возможности размещения европейских миротворческих войск на Украине после окончания конфликта, подчеркнув, что обсуждение этой меры ведется с европейскими партнерами, включая Францию.

    Российский МИД выразил отрицательное отношение к идее размещения европейских миротворцев на Украине, заявив, что это станет шагом к эскалации конфликта.

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    26 февраля 2025, 13:50 • Новости дня
    Лавров: Европейцы должны перестать врать, что Россия якобы блокирует переговоры

    Лавров: Европейцы должны перестать врать, что Россия якобы блокирует переговоры по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил европейские страны в ложных заявлениях о том, что Россия якобы блокирует переговоры по украинскому конфликту.

    По его словам, Россия ожидает, когда европейские страны прекратят распространять ложную информацию о том, что Москва якобы блокирует переговоры по Украине, передает ТАСС.

    «Мы ждем, когда наконец перестанут наши европейские коллеги врать про то, что Россия блокирует переговоры», – сказал он.

    Лавров также отметил, что европейские страны подстрекают Украину к продолжению боевых действий на фоне изменений в расстановке политических сил в мире.

    Он указал на участие Европы в подрыве тенденций к миру, проявившихся при голосовании в Организации Объединенных Наций, и подчеркнул, что европейские страны объявляют о новых крупных пакетах военной помощи Киеву.

    Министр назвал политику европейских стран по Украине безнадежно устаревшей и провалившейся, отметив, что она основана на воинствующем духе.

    Лавров выразил мнение, что подобные действия Европы могут привести к дальнейшей эскалации конфликта.

    Белый дом выразил надежду на скорую встречу Трампа с Путиным и Зеленским, отметив, что такие переговоры могут содействовать стабилизации международной обстановки. Кремль сообщил об отсутствии планов нового разговора Путина и Трампа.

    Газета разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем.

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