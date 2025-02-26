ЕС пригрозил ответить США на таможенные пошлины

Это решение стало частью 16-го пакета санкций, направленных против России. ЕС обвиняет Галустяна в участии в «милитаризации российской молодежи» через его деятельность в движении «Юнармия».
Как заявляет Брюссель, Барановская поддерживает действия, угрожающие «территориальной целостности и независимости Украины», сообщает ТАСС.
Евросоюз также включил в санкционный список сенатора и шахматиста Сергея Карякина. Его обвиняют в поддержке специальной военной операции и в высказываниях против «территориальной целостности Украины». Кроме того, под санкции попал основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков. ЕС считает, что он обеспечивает значительный источник дохода для России.
Санкции введены и против других российских деятелей, включая гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации Вадима Бадехи, а также представителей Ростеха Дмитрия Леликова и Василия Бровко. Среди остальных фигур в списке санкций числятся председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин и президент «Южуралзолота» Константин Струков. Также в санкционный список включен владелец «А-проперти» Альберт Авдолян.
Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров сравнил Евросоюз с бегуном, который не может остановиться в своей санкционной политике против России, сообщает Lenta.ru.
По его словам, европейцы продолжают действовать инерционно, несмотря на отсутствие эффекта от санкций и возможность обхода ограничений.
Парламентарий уверен, что Европа стремится к стратегическому поражению России, но если бы была умнее, поняла бы, что санкции не работают. Он отметил, что некоторые страны уже избегают участия в санкционных блоках. «Чем раньше они это поймут, тем лучше будет самой Европе», – заявил Джабаров.
По мнению сенатора, Европа находится на пути экономического спада и не сможет реализовать свои планы по санкциям, поскольку время работает против нее. Джабаров прогнозирует, что без американской поддержки Европа рано или поздно откажется от воинственного духа и признает себя проигравшей в противостоянии с Россией.
Напомним, Евросоюз объявил о введении 16-го пакета санкций против Крыма, Севастополя и новых российских регионов, запретив европейскому бизнесу предоставлять финансовые и другие услуги их администрациям и компаниям.
Евросоюз добавил 74 морских судна в санкционный список, считая их частью так называемого теневого флота России, что увеличило общее число подсанкционных судов до 153.
Новый пакет санкций Евросоюза против России стал ожидаемым шагом, у Москвы нет предпосылок для диалога с Европой на данный момент, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.