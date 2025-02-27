Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.5 комментариев
В подъезде дома в Москве поймали метровую змею
В Москве в районе Очаково-Матвеевское в подъезде дома жильцы нашли змею около метра длиной, которую впоследствии поймали и передали сотрудникам экстренных служб.
Обнаруженная рептилия имела бежевый окрас с пятнами и полосами, сообщает АГН «Москва».
Жильцы дома, заметив змею, вызвали специалистов. Однако до их прибытия один из жителей сумел сам поймать рептилию, поместив ее в стеклянную банку.
Сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия и забрали змею с собой для дальнейшего выяснения ее происхождения и возможного возвращения в естественную среду обитания.
Ранее жительница квартиры на Енисейской улице в Москве обнаружила у себя в туалете удава, который сбежал от соседки.
Спасатели поймали змею, найденную в ванной жилого дома в районе Чертаново на юге Москвы.