В подъезде дома в Москве поймали метровую змею

Tекст: Вера Басилая

Обнаруженная рептилия имела бежевый окрас с пятнами и полосами, сообщает АГН «Москва».

Жильцы дома, заметив змею, вызвали специалистов. Однако до их прибытия один из жителей сумел сам поймать рептилию, поместив ее в стеклянную банку.

Сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия и забрали змею с собой для дальнейшего выяснения ее происхождения и возможного возвращения в естественную среду обитания.

Ранее жительница квартиры на Енисейской улице в Москве обнаружила у себя в туалете удава, который сбежал от соседки.

Спасатели поймали змею, найденную в ванной жилого дома в районе Чертаново на юге Москвы.