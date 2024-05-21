Нынешняя ситуация – с ее глобальными гибридными конфликтами по множеству направлений – настолько запутана, что возникает вопрос: с кем имеет смысл договариваться? Кто со стороны нашего противника уполномочен принимать решения?0 комментариев
Удав заполз в туалет московской квартиры
Спасатели поймали удава в московской квартире, сбежавшего из террариума к соседям
Жительница квартиры на Енисейской улице в Москве обнаружила удава у себя в туалете, змея сбежала от соседки.
В столичном департаменте ГОЧСиПБ рассказали, что удав по трубе заполз в соседнюю квартиру, пока хозяйка чистила террариум. Спасатели оперативно отловили змею, которая пыталась тоже от них уползти и передали хозяйке, передает РИА «Новости».
Ранее спасатели поймали змею, найденную в ванной жилого дома в районе Чертаново на юге Москвы.