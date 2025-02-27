Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.4 комментария
Ударом «Искандера» уничтожен пункт запуска дронов-камикадзе в Сумской области
Российские войска ударом «Искандера» уничтожили базу БПЛА-камикадзе в Сумской области
Российские войска ракетным ударом ОТРК «Искандер» уничтожили замаскированный пункт запуска БПЛА-камикадзе в Сумской области, сообщили в Минобороны.
Министерство обороны сообщило о ракетном ударе оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по замаскированному пункту подготовки запуска БПЛА-камикадзе в Сумской области, севернее населенного пункта Шостка, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Удар был нацелен на базу украинских военных, откуда осуществлялся запуск беспилотников, уничтожено несколько единиц автомобильной техники противника с оборудованием, порядка четырнадцати единиц БПЛА-камикадзе дальнего действия самолетного типа «Кобра», ликвидированы более двадцати специалистов из расчетов БПЛА.
Ранее на этой неделе в городе Сумы на севере Украины прогремели два взрыва и была объявлена воздушная тревога.
В результате удара в Сумской области была поражена группа ВСУ, готовившаяся отправиться в Курскую область, чтобы поддержать окруженных украинских военных.
Газета ВЗГЛЯД писала, что формирования ВСУ в Курской области находятся на грани коллапса, так как российские войска начали наступление на Сумскую область, что может лишить украинскую армию последнего логистического узла их группировки в российском приграничье.