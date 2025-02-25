FT: Акции оборонных компаний США упали из-за политики Трампа

Financial Times: Акции оборонных компаний США упали из-за политики Трампа

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, акции крупнейших оборонных компаний США снизились в среднем на 4%, в то время как акции европейских, включая германскую Rheinmetall, выросли почти на 40%, передает ТАСС.

Аналитик Байрон Каллан из Capital Alpha Partners отметил, что американская оборонная отрасль переживает потрясения из-за неопределенности в текущих и будущих программах правительства, а также возможных сокращений сотрудников в правительственных учреждениях.

Он подчеркнул, что реакция других стран на изменения в международной политике США также влияет на ситуацию.

В результате неопределенности в США, выиграли не только европейские компании, но и азиатские. В частности, южнокорейская Hanhwa Aeropsace увеличила свою стоимость на 70% благодаря спросу на продукцию от стран НАТО, таких как Румыния и Польша.

Ранее сообщалось, что акции британских оборонных компаний заметно подскочили на фоне намерений премьер-министра Кира Стармера разместить войска на Украине.