Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.4 комментария
FT: Акции оборонных компаний США упали из-за политики Трампа
Financial Times: Акции оборонных компаний США упали из-за политики Трампа
Акции американских оборонных компаний упали на 4% из-за угроз президента США Дональда Трампа сократить поддержку Европы, в то время как европейские фирмы, такие как Rheinmetall, выросли почти на 40%, пишет Financial Times.
По данным издания, акции крупнейших оборонных компаний США снизились в среднем на 4%, в то время как акции европейских, включая германскую Rheinmetall, выросли почти на 40%, передает ТАСС.
Аналитик Байрон Каллан из Capital Alpha Partners отметил, что американская оборонная отрасль переживает потрясения из-за неопределенности в текущих и будущих программах правительства, а также возможных сокращений сотрудников в правительственных учреждениях.
Он подчеркнул, что реакция других стран на изменения в международной политике США также влияет на ситуацию.
В результате неопределенности в США, выиграли не только европейские компании, но и азиатские. В частности, южнокорейская Hanhwa Aeropsace увеличила свою стоимость на 70% благодаря спросу на продукцию от стран НАТО, таких как Румыния и Польша.
Ранее сообщалось, что акции британских оборонных компаний заметно подскочили на фоне намерений премьер-министра Кира Стармера разместить войска на Украине.