  • Новость часа Словакия потребовала от Украины вернуть 3,5 млрд евро помощи
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    «Даже люди с ампутациями хотят вернуться на фронт»
    Эксперт объяснил, зачем Путин предложил США сотрудничество по ресурсам Донбасса
    Росконгресс заявил о переоцененности ресурсов Украины
    Россиян предупредили о новых дорожных знаках
    ВС России поразили высокоточным оружием военные аэродромы Украины
    Задержаны подозреваемые в нападении на консульство России в Марселе
    Путин предложил США совместное производство алюминия в России
    Лукьянов назвал главные итоги голосования по резолюции Совбеза ООН
    ЕС предложил Украине соглашение о «критических материалах»
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Для успеха мирных переговоров по Украине Трампу придется решить ряд задач

    Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Илон Маск и слезы либеральных крокодилов

    Европейские политики не пошлют умирать своих граждан – у тех есть права, они могут возмутиться. Ни один западный политик не скажет своим избирателям «давайте отправим нашу молодежь воевать с русскими». А вот израсходовать еще тысячи украинцев – это можно без колебаний. За них никто не потребует отчета.

    2 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Германия снова разделилась на восток и запад

    Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.

    3 комментария
    25 февраля 2025, 14:41 • Новости дня

    FT: Акции оборонных компаний США упали из-за политики Трампа

    Financial Times: Акции оборонных компаний США упали из-за политики Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Акции американских оборонных компаний упали на 4% из-за угроз президента США Дональда Трампа сократить поддержку Европы, в то время как европейские фирмы, такие как Rheinmetall, выросли почти на 40%, пишет Financial Times.

    По данным издания, акции крупнейших оборонных компаний США снизились в среднем на 4%, в то время как акции европейских, включая германскую Rheinmetall, выросли почти на 40%, передает ТАСС.

    Аналитик Байрон Каллан из Capital Alpha Partners отметил, что американская оборонная отрасль переживает потрясения из-за неопределенности в текущих и будущих программах правительства, а также возможных сокращений сотрудников в правительственных учреждениях.

    Он подчеркнул, что реакция других стран на изменения в международной политике США также влияет на ситуацию.

    В результате неопределенности в США, выиграли не только европейские компании, но и азиатские. В частности, южнокорейская Hanhwa Aeropsace увеличила свою стоимость на 70% благодаря спросу на продукцию от стран НАТО, таких как Румыния и Польша.

    Ранее сообщалось, что акции британских оборонных компаний заметно подскочили на фоне намерений премьер-министра Кира Стармера разместить войска на Украине.

    25 февраля 2025, 07:48 • Новости дня
    Трамп назвал странным вопрос об участии США в восстановлении Украины
    Трамп назвал странным вопрос об участии США в восстановлении Украины
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп проявил недоумение по поводу вопроса о готовности США вкладываться в восстановление Украины, отметив, что страна уже предоставила значительную помощь.

    Глава Белого дома в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном назвал странным вопрос об участии США в восстановлении Украины, передает ТАСС.

    Трамп фактически отверг возможность дальнейшего участия США в восстановлении Украины, указав на уже предоставленную значительную помощь.

    Макрон в свою очередь подчеркнул важность совместных усилий по поддержке Украины, не уточняя, какие меры могут быть предприняты со стороны Франции или ЕС в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил надежду, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам будет подписана в скором времени; фонд восстановления Украины предполагается наполнить на 500 млрд долларов, для чего Киев будет перечислять 50% от доходов от природных ресурсов и инфраструктуры.

    Сделка по полезным ископаемым, предложенная командой Трампа Владимиру Зеленскому, по мнению украинских официальных лиц, является вымогательством, поскольку возврат 500 млрд долларов долга США займет сотни лет.

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    24 февраля 2025, 15:32 • Новости дня
    Галустян словами «Нас рать!» отреагировал на санкции ЕС
    Галустян словами «Нас рать!» отреагировал на санкции ЕС
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский комик Михаил Галустян выразил удивление решением Евросоюза внести его в санкционный список, отметив, что он нес людям радость, а стал жертвой гонений.

    Галустян прокомментировал свое включение в санкционный список Евросоюза, передает «Газета.Ru». По его словам, это решение стало для него неожиданностью. Галустян заявил, что, вероятно, европейским политикам больше не на что опираться, если они начали преследовать актеров, комиков и людей культуры.

    Галустян отметил, что он и его коллеги несут радость и улыбки людям и не ожидали столкнуться с подобными мерами. «Нас много, нас Рать! Вы не сможете закрыть нас всех», – подчеркнул он. Комик также добавил, что европейским политикам следует больше заботиться о своих гражданах.

    Напомним, ЕС ввел санкции против юмориста Михаила Галустяна и телеведущей Юлии Барановской, обвинив их в поддержке действий России, «угрожающих территориальной целостности Украины». Под санкции также попали Национальный центр Россия и его гендиректор Наталья Виртуозова.

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    24 февраля 2025, 21:47 • Видео
    На выборах в Германии проиграли все

    В Германии прошли парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство во главе с лидером ХДС-ХСС Фридрихом Мерцем. Но с учетом планов Мерца, такая победа равносильна поражению. Собственно, победителей у этой кампании вообще нет. Кроме ГДР.

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    24 февраля 2025, 16:51 • Новости дня
    Эксперт назвал возможные сроки начала открытого конфликта США с Европой

    Американист Дробницкий спрогнозировал провал визитов Стармера и Макрона в США

    Эксперт назвал возможные сроки начала открытого конфликта США с Европой
    @ Toby Melville/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По результатам встреч премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона с главой США Дональдом Трампом станет понятно, превратится ли конфликт Вашингтона с Европой в открытое противостояние, или пока остается в нынешнем подковерном виде, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее СМИ сообщили о планах Макрона и Стармера изменить позицию Трампа по Украине.

    «Судя по всему, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон везут американскому лидеру Дональду Трампу ряд предложений. Согласно первому, США в составе НАТО должны сохранить свой зонтик над Европой и частью Украины. По логике второго, гарантии безопасности Киеву должны разделить Вашингтон и Брюссель. Они намерены «расшить» жесткую позицию главы Белого дома», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Не исключено также, что у Стармера уже есть несколько кандидатов вместо Зеленского, которые бы устроили обе стороны – и Вашингтон, и Брюссель. И он хочет предложить их Трампу. Но Трамп собьет с них пафос и низведет все до уровня хозяйствующих субъектов вопросом о том, где деньги», – спрогнозировал он.

    «Более того, новый глава Белого дома воспринимает Стармера как врага, в том числе из-за близких отношений Лейбористской партии с демократами, а конкретно – с кланом Клинтонов», – детализировал политолог.

    «Так что, скорее всего, они ни о чем не договорятся. Оба визита могут закончиться вообще без последующих совместных пресс-конференций. Но по результатам встреч мы узнаем, превратится ли конфликт Трампа с Европой в открытое противостояние или останется в нынешнем подковерном виде», – заключил аналитик.

    Ранее сообщалось, что премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон договорились скоординировать действия в попытке повлиять на план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине. По их словам, сейчас для глобальной безопасности настал «критический момент».

    Как пишет The Times со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники, каждый из них попытается убедить Трампа не вести двусторонние мирные переговоры с Москвой в обмен на европейские обязательства по обеспечению безопасности Украины в будущем. Макрон проведет переговоры с главой Белого дома в понедельник. Перед поездкой он заявил, что Европа собирается «обеспечить справедливый и длительный мир на Украине».

    Стармер должен встретиться с Трампом в Вашингтоне в четверг. Он может предложить Трампу план размещения «миротворцев» из Британии и Франции на Украине для защиты инфраструктуры.

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    25 февраля 2025, 01:29 • Новости дня
    Сербия ошибочно проголосовала за резолюцию ООН по Украине

    Вучич объяснил ошибочное голосование Сербии за западную резолюцию в ООН

    Сербия ошибочно проголосовала за резолюцию ООН по Украине
    @ Georg Wendt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сербия по ошибке поддержала западную резолюцию ООН по Украине, заявил президент Александр Вучич, извинившись перед гражданами Сербии за допущенную ошибку.

    Как передает РИА «Новости», президент Сербии Александр Вучич сообщил в эфире TV Happy, что делегация Сербии в Генассамблее ООН ошибочно проголосовала за западную резолюцию по Украине. По словам Вучича, голосование должно было закончиться воздержанием, но вместо этого голос был отдан в поддержку резолюции.

    «Думаю, что Сербия совершила ошибку, извиняюсь перед гражданами Сербии и несу ответственность. Мы проголосовали за европейскую резолюцию, а за американскую резолюцию мы проголосовали как надо, воздержались. И по европейской резолюции должны были воздержаться», – заявил сербский лидер. Вучич пояснил, что  «вероятно, был уставшим и перегруженным и не успел все проконтролировать».

    Он добавил, что объяснение делегации заключалось в поддержке территориальной целостности Украины, что соответствовало сербской позиции. Принятая резолюция требует от России вывести вооруженные силы с Украины и прекратить боевые действия, но не осуждает действия Украины в отношении России.

    Документ, поддержанный западными странами, не содержит упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. Все страны Западных Балкан, кроме Северной Македонии, поддержали резолюцию. Президент Хорватии Зоран Миланович выразил недовольство поддержкой резолюции со стороны правительства без согласования с ним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США обратились к странам в Генассамблее ООН с призывом поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты.

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    25 февраля 2025, 01:02 • Новости дня
    Макрон нашел «хорошие причины» для диалога Трампа и Путина

    Макрон заявил о необходимости возобновления диалога Трампа и Путина

    Tекст: Денис Тельманов

    Эммануэль Макрон призвал Дональда Трампа возобновить диалог с Владимиром Путиным, отмечая, что для этого есть хорошие причины, включая изменения в американской администрации.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в Вашингтоне о необходимости возобновления диалога между США и Россией, передает РИА «Новости». Он отметил, что с приходом новой администрации в США изменился контекст, что предоставляет «хорошие причины» для Дональда Трампа восстановить дискуссии с Владимиром Путиным.

    Макрон подчеркнул, что общение с мировыми лидерами, особенно в случае разногласий, всегда полезно. Эти заявления французский лидер сделал на совместной пресс-конференции с Трампом.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров, сообщил об успешных переговорах с представителями США в Эр-Рияде. Стороны договорились о возобновлении сотрудничества, включая устранение ограничений в работе посольств и развитие взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес.

    Также обсуждалась возможность создания рабочих групп для разрешения кризиса на Украине и возобновление коммуникации по международным вопросам.

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    24 февраля 2025, 18:32 • Новости дня
    Трамп не встретил Макрона у Белого дома
    Трамп не встретил Макрона у Белого дома
    @ BONNIE CASH/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп не вышел поприветствовать французского лидера Эммануэля Макрона у Белого дома.

    Американские журналисты, публикующие видео в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), сообщили, что президент США не вышел к Макрону, когда его авто подъехало к Белому дому, передает РИА «Новости». На видео видно, как черный «Шевроле» с флагами США останавливается у входа и несколько раз сигналит, однако американский лидер не появляется.

    Макрон, прибывший на переговоры, вышел из машины один, помахал журналистам и вошел в здание. Это событие вызвало активное обсуждение в соцсетях, где пользователи выражали недоумение по поводу отсутствия протокола.

    Журналист радио RFI Дэвид Томпсон прокомментировал эту ситуацию, отметив, что «никакого официального приема для Эммануэля Макрона не было», что дало представление о значимости Франции для Вашингтона. Пользователи в соцсетях также отметили ледяной прием и отсутствие протокола со стороны Трампа.

    Ранее Макрона и Стармера обвинили в попытке «подсунуть» США сценарий Третьей мировой, Макрон заявил о намерении Европы «обеспечить справедливый мир на Украине», а также стало известно о планах Макрона и Стармера отговорить США от переговоров с Россией.

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    24 февраля 2025, 23:10 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России сотрудничать с США по редкоземельным металлам

    Путин заявил о готовности России сотрудничать с США по редкоземельным металлам, в том числе в новых регионах

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности сотрудничества России с США по редкоземельным металлам, в том числе в новых регионах.

    Путин заявил о готовности России к сотрудничеству с США и другими странами в области добычи редкоземельных металлов, включая проекты в новых российских регионах, сообщает ТАСС.

    «Мы готовы привлечь иностранных партнеров и в так называемые новые, наши исторические территории, которые вернулись в состав РФ. Там тоже есть запасы определенные. Мы готовы с нашими партнерами, в том числе с американцами, работать и там», – сказал российский лидер.

    В то же время президент отметил, что соглашение США и Украины по редкоземельным металлам не касается России. «Никак не оцениваю и даже думать не хочу на эту тему», – добавил он.

    Ранее Путин на совещании по развитию отрасли редкоземельных металлов призвал наладить в России полный цикл переработки редких металлов. Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией, включая редкоземельные элементы.

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    25 февраля 2025, 10:15 • Новости дня
    ЕС предложил Украине соглашение о «критических материалах»

    Barrons: ЕС предложил Украине свое соглашение о «критических материалах»

    ЕС предложил Украине соглашение о «критических материалах»
    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз предложил Украине заключить свое соглашение о поставках критически важных материалов, таких как литий и графит, в рамках взаимовыгодного партнерства, сообщает Barrons.

    Европейский союз предложил Украине соглашение о поставках критических материалов. Европейский комиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне заявил, что обсудил этот вопрос с украинскими чиновниками во время визита в Киев вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Сежурне подчеркнул, что 21 из 30 критически важных материалов для Европы могут быть поставлены с Украины в рамках взаимовыгодного партнерства, передает Barrons.

    Сежурне отметил, что «добавленная стоимость Европы заключается в том, что мы никогда не требуем сделки, которая не является взаимовыгодной».

    Украина богата полезными ископаемыми, включая марганец, титан, графит и литий, что делает ее объектом напряженных переговоров между Киевом и Вашингтоном. Дональд Трамп настаивает на том, что США заслуживают «возврата средств» за помощь Украине в ее обороне против российского вторжения.

    Ранее президент США заявил, что Соединенные Штаты «очень близки» к соглашению с Украиной по поводу ее минеральных ресурсов.

    По данным The New York Times, новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых, портов и другой инфраструктуры без гарантий безопасности.

    В субботу в Киеве подтвердили информацию западных СМИ о том, что Зеленский не готов подписать соглашение с США о редкоземельных ресурсах.

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    24 февраля 2025, 23:46 • Новости дня
    Путин заявил о токсичности Зеленского

    Путин заявил о нулевых шансах Зеленского на переизбрание на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что у Владимира Зеленского нет шансов на переизбрание на пост президента Украины.

    Как сообщает ТАСС, Владимир Путин выразил уверенность в том, что у Владимира Зеленского не будет шансов на переизбрание в случае объявления президентских выборов на Украине.

    Российский лидер добавил, что любые попытки подтасовки результатов выборов также не спасут ситуацию для Зеленского. «Если, конечно, грубо чего-то не подтасовывать, но и это тоже для него плохо, будет уж совсем заметно», – отметил Путин, отвечая на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

    Помимо этого, Путин обвинил Зеленского в отдаче нелепых приказов, которые ведут к неоправданно большим потерям среди украинских вооруженных сил. Он подчеркнул, что такие приказы продиктованы не военными, а политическими соображениями, что делает Зеленского токсичной фигурой для армии Украины.

    Он добавил, что Зеленский становится токсичным «для общества в целом». «Об этом говорит сегодняшнее голосование в Раде по продлению его полномочий», - пояснил российский лидер.

    Президент России отметил, что Украине требуется власть, пользующаяся доверием народа. По его мнению, в интересах украинской государственности следует приводить к власти людей, которые действительно имеют поддержку граждан.

    Примечательно, что Путин в интервью несколько раз высказался о положении Зеленского, ни разу не назвав его по имени и фамилии, называя его «главой режима».

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    24 февраля 2025, 21:47 • Новости дня
    Трамп объяснил, почему не приедет в Москву на 9 мая

    Reuters: Трамп заявил о слишком раннем сроке для визита в Москву на 9 мая

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что 9 мая слишком ранняя дата для его визита в Москву, пишет Reuters.

    Американский лидер выразил желание посетить Россию «в подходящее время», передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что договоренностей относительно визита президента США в Москву на празднование Дня Победы нет.

    Французский журнал Le Point сообщил, что якобы американский лидер планирует посетить Москву 9 мая для участия в праздновании 80-летия Победы. Позже президент США опроверг сообщения о возможном визите в Москву 9 мая, он заявил, что не собирается ехать на День Победы в Россию.

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    24 февраля 2025, 20:55 • Новости дня
    Эрдоган: Только вступление Турции в ЕС выведет Европу из тупика
    Эрдоган: Только вступление Турции в ЕС выведет Европу из тупика
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в том, что только Анкара способна вывести Европейский союз из нынешнего кризиса, подчеркнув важность полной интеграции Турции в сообщество.

    Президент Турции отметил, что произошедшее в Сирии и на Украине подтверждает востребованность у ЕС в тесном сотрудничестве с Турцией. «Из тупика, в который Европа попала, ее может вывести только Турция. Полноправное членство Турции в ЕС может стать спасением. Жизненно важным фактором для ЕС является именно полноправное членство Турции. Чем раньше Европейский Союз столкнется с этой реальностью, тем лучше для него самого», – заявил турецкий лидер, передает CNN Turk.

    Эрдоган добавил, что Анкара стремится продвинуть процесс вступления страны в ЕС. «Если будет проявлена необходимая политическая воля, мы сможем добиться результата в короткие сроки», – заявил он.

    В декабре Эрдоган на пресс-конференции подтвердил, что членство в Евросоюзе остается стратегической целью страны, ожидая от ЕС новых инициатив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вступление в Европейский союз остается приоритетной целью для Турции, и Анкара готова идти на конструктивный диалог с ЕС для ее достижения. Турция должна соблюдать ценности сообщества ЕС, несмотря на право выбирать, к каким международным блокам присоединяться, поскольку она все еще является страной – кандидатом на вступление в Евросоюз.

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    25 февраля 2025, 00:36 • Новости дня
    Путин поддержал идею Трампа сократить военные расходы

    Путин оценил предложение Трампа о двукратном сокращении оборонных бюджетов

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент РФ Владимир Путин выразил поддержку предложению президента США Дональда Трампа о значительном сокращении военных расходов, отметив важность обсуждения этой инициативы.

    Владимир Путин назвал хорошим предложение Дональда Трампа о сокращении военных расходов России и США, сообщает РИА «Новости». Президент России заявил о готовности к обсуждению данной инициативы. «Мы считаем, что предложение хорошее, и мы готовы к дискуссии на этот счет», – сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

    Предложение Трампа заключается в двукратном сокращении оборонных бюджетов обеих стран. Это стало бы значительным шагом в направлении разрядки напряженности между Россией и США и снижении глобальной военной нагрузки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет поручил подготовить план по сокращению военного бюджета, предполагающий ежегодное уменьшение трат Пентагона на 50 млрд долларов.

    Журнал The Economist выпустил обложку с изображением президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, назвав их переговоры «худшим кошмаром» для Европы.

    Президент США в своем выступлении на платформе Truth Social призвал украинского президента Владимира Зеленского оперативно найти общее решение с Россией для завершения военного конфликта, предупреждая, что промедление может оставить Украину без возможности существовать как государство.

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    24 февраля 2025, 22:10 • Новости дня
    Трамп заявил об интересе США к редкоземельным элементам из России

    Трамп заявил об интересе США к российским редкоземельным элементам

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп перед переговорами с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил о заинтересованности в поставках из России, в том числе редкоземельных элементов.

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул интерес Соединенных Штатов к сотрудничеству с Россией в области экономического развития. Как сообщает ТАСС, по его словам, Россия обладает множеством товаров, которые представляют интерес для Америки, среди которых выделяются редкоземельные элементы.

    «У них есть много того, что мы хотим, а там посмотрим. Не знаю, удастся ли это осуществить, но мы бы с удовольствием это сделали, если сможем. Знаете, у них огромное количество редкоземельных элементов. Это очень большая страна – самая большая по площади», – заявил Трамп.

    Он выразил надежду на возможность заключения сделок между Россией и США в этой сфере.

    По мнению американского лидера, Россия обладает «очень ценными товарами», которые могли бы быть использованы в США. Однако Трамп подчеркнул, что первым шагом в возможной сделке должно стать прекращение конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил надежду, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам будет подписана в скором времени; фонд восстановления Украины предполагается наполнить на 500 млрд долларов, для чего Киев будет перечислять 50% от доходов от природных ресурсов и инфраструктуры.

    Сделка по полезным ископаемым, предложенная командой Трампа Владимиру Зеленскому, по мнению украинских официальных лиц, является вымогательством, поскольку возврат 500 млрд долларов долга США займет сотни лет.

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    25 февраля 2025, 13:45 • Новости дня
    Киев и Всемирный банк подсчитали стоимость восстановления Украины
    Киев и Всемирный банк подсчитали стоимость восстановления Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Всемирный банк, ООН, Европейская комиссия и правительство Украины совместно оценили затраты на восстановление экономики Украины после трех лет войны с Россией в 524 млрд долларов, что почти в три раза превышает бюджет Украины 2024 года, пишет Reuters.

    Стоимость восстановительных работ для Украины в 524 млрд долларов включает в себя восстановление экономики и часть инфраструктуры страны, передает Reuters.

    Согласно докладу, с конца прошлого года ущерб энергетической инфраструктуре Украины увеличился на 70%. Сумма ущерба возросла более чем на 7% по сравнению с предыдущими данными в 486 млрд долларов. Основными пострадавшими секторами стали жилье, транспорт, энергетика, торговля и образование.

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что потребности страны в восстановлении продолжают расти.

    По данным совместного заявления, правительство Украины выделило 7,37 млрд долларов на приоритетные нужды 2025 года, но все еще имеет финансовый разрыв почти в 10 млрд долларов.

    В общей сложности прямой ущерб достиг 176 млрд долларов, что на 24 млрд больше по сравнению с февралем 2024 года.

    Около 13% всего жилищного фонда Украины повреждено или уничтожено, что затронуло более 2,5 млн домохозяйств. Только на расчистку и управление обломками потребуется почти 13 млрд долларов.

    Антонелла Бассани, вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии, отметила, что в оценке учитываются достижения Украины в восстановлении, реформах и реконструкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп проявил недоумение по поводу вопроса о готовности США вкладываться в восстановление Украины, отметив, что страна уже предоставила значительную помощь.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США не собираются брать под контроль физические активы Украины и не намерены «обременять ее новым долгом».

    По данным New York Times, новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых, портов и другой инфраструктуры без гарантий безопасности. В субботу в Киеве подтвердили информацию западных СМИ о том, что Зеленский не готов подписать соглашение с США о редкоземельных ресурсах.

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    24 февраля 2025, 17:26 • Новости дня
    Захарова заявила о неэффективности санкций ЕС против России

    Захарова: Санкции ЕС против России не работают, дела в Западной Европе все хуже

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что санкции Евросоюза против России не приносят ожидаемого эффекта, а количество пакетов лишь увеличивается на фоне ухудшения ситуации в Западной Европе.

    Захарова в своем Telegram-канале выразила мнение о неэффективности санкций Евросоюза против России. Она отметила, что число санкционных пакетов увеличивается, в то время как ситуация в Западной Европе ухудшается. Захарова подчеркнула: «Раньше я думала, что эти пакеты они просто по глупости штампуют против России. Но санкции не работают, а пакетов все больше, при этом дела в Западной Европе все хуже».

    Напомним, Евросоюз ввел запрет на импорт сжиженного природного газа из России через терминалы, не подключенные к газораспределительной системе ЕС, в рамках 16-го пакета санкций. Кроме того, ЕС ввел новые санкции против Крыма и новых регионов России. Совет ЕС включил 74 судна в санкционный список из-за связей с «теневым флотом» России.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новый пакет санкций Евросоюза против России стал ожидаемым шагом, у Москвы нет предпосылок для диалога с Европой на данный момент.

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