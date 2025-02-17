Акции оборонных компаний Британии выросли после заявления Стармера об отправке войск на Украину

Tекст: Дарья Григоренко

Заявления Стармера о возможности размещения британских войск на Украине привели к росту акций оборонных компаний. На Лондонской фондовой бирже акции компании BAE Systems, крупнейшего производителя военной техники в Британии, увеличились на 6,8% при открытии торгов в понедельник. Это стало наибольшим скачком для компании за последние полтора года.

По информации газеты The Daily Telegraph, текущая рыночная капитализация BAE Systems выросла на 2 млрд фунтов, достигнув почти 40 млрд фунтов, передает ТАСС.

Кроме того, другие важные игроки оборонной сферы, такие как Babcock и Rolls-Royce, тоже наблюдали рост своих акций на 1,6% и 1,5% соответственно. Оба этих предприятия являются крупными поставщиками вооружения и технологий для британского правительства.

В воскресенье Кир Стармер сообщил о готовности страны отправить войска на Украину для обеспечения безопасности и урегулирования конфликта.

Позже председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что планы европейских стран отправить военный контингент на Украину являются проявлением помешательства и могут привести к втягиванию в прямой конфликт с Россией.