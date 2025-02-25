Reuters: Китай призвал ЕС прекратить санкции против компаний за связи с Россией

Tекст: Вера Басилая

Китай обратился к Евросоюзу с призывом прекратить санкции против китайских компаний и дискредитацию страны, сообщает Reuters.

Это заявление последовало после того, как ряд китайских компаний и лиц попали в новый санкционный пакет ЕС, связанный с Россией. Представитель министерства торговли КНР отметил, что Китай всегда выступает против односторонних санкций, которые не имеют оснований в международном праве и не санкционированы Совбезом ООН.

Он также добавил, что действия ЕС оказывают негативное влияние на экономические и торговые отношения между Китаем и Европой, чтобы защитить законные права и интересы китайских компаний, Китай намерен принять необходимые меры.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь осудил односторонние санкции Канады, которые были введены без одобрения ООН.

Напомним, ЕС одобрил новый, 16-й пакет санкций в отношении российских банков, нефти и нефтепродуктов, СПГ и алюминия.