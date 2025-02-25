  • Новость часа Словакия потребовала от Украины вернуть 3,5 млрд евро помощи
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    «Даже люди с ампутациями хотят вернуться на фронт»
    Эксперт объяснил, зачем Путин предложил США сотрудничество по ресурсам Донбасса
    Росконгресс заявил о переоцененности ресурсов Украины
    Россиян предупредили о новых дорожных знаках
    ВС России поразили высокоточным оружием военные аэродромы Украины
    Задержаны подозреваемые в нападении на консульство России в Марселе
    Путин предложил США совместное производство алюминия в России
    Лукьянов назвал главные итоги голосования по резолюции Совбеза ООН
    ЕС предложил Украине соглашение о «критических материалах»
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Для успеха мирных переговоров по Украине Трампу придется решить ряд задач

    Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Илон Маск и слезы либеральных крокодилов

    Европейские политики не пошлют умирать своих граждан – у тех есть права, они могут возмутиться. Ни один западный политик не скажет своим избирателям «давайте отправим нашу молодежь воевать с русскими». А вот израсходовать еще тысячи украинцев – это можно без колебаний. За них никто не потребует отчета.

    2 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Германия снова разделилась на восток и запад

    Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.

    3 комментария
    25 февраля 2025, 14:06 • Новости дня

    Китай призвал ЕС прекратить санкции против компаний за связи с Россией

    Reuters: Китай призвал ЕС прекратить санкции против компаний за связи с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Китай выразил протест против включения китайских фирм в санкционный пакет ЕС против России и пригрозил принять ответные меры, сообщает Reuters.

    Китай обратился к Евросоюзу с призывом прекратить санкции против китайских компаний и дискредитацию страны, сообщает Reuters.

    Это заявление последовало после того, как ряд китайских компаний и лиц попали в новый санкционный пакет ЕС, связанный с Россией. Представитель министерства торговли КНР отметил, что Китай всегда выступает против односторонних санкций, которые не имеют оснований в международном праве и не санкционированы Совбезом ООН.

    Он также добавил, что действия ЕС оказывают негативное влияние на экономические и торговые отношения между Китаем и Европой, чтобы защитить законные права и интересы китайских компаний, Китай намерен принять необходимые меры.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь осудил односторонние санкции Канады, которые были введены без одобрения ООН.

    Напомним, ЕС одобрил новый, 16-й пакет санкций в отношении российских банков, нефти и нефтепродуктов, СПГ и алюминия.

    24 февраля 2025, 14:23 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против Национального центра «Россия» и его гендиректора Виртуозовой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций, включив в него Национальный центр «Россия» и его гендиректора Наталью Виртуозову.

    ЕС объясняет свои действия тем, что Национальный центр «Россия» якобы поддерживает и проводит политику, которая «подрывает и угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз объявил о введении 16-го пакета санкций против Крыма, Севастополя и новых российских регионов, запретив европейскому бизнесу предоставлять финансовые и другие услуги их администрациям и компаниям.

    Также Европейский союз добавил 74 морских судна в санкционный список, увеличив общее число подсанкционных судов до 153.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новый пакет санкций стал ожидаемым шагом, а у Москвы нет предпосылок для диалога с Европой на данный момент.

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    24 февраля 2025, 15:32 • Новости дня
    Галустян словами «Нас рать!» отреагировал на санкции ЕС
    Галустян словами «Нас рать!» отреагировал на санкции ЕС
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский комик Михаил Галустян выразил удивление решением Евросоюза внести его в санкционный список, отметив, что он нес людям радость, а стал жертвой гонений.

    Галустян прокомментировал свое включение в санкционный список Евросоюза, передает «Газета.Ru». По его словам, это решение стало для него неожиданностью. Галустян заявил, что, вероятно, европейским политикам больше не на что опираться, если они начали преследовать актеров, комиков и людей культуры.

    Галустян отметил, что он и его коллеги несут радость и улыбки людям и не ожидали столкнуться с подобными мерами. «Нас много, нас Рать! Вы не сможете закрыть нас всех», – подчеркнул он. Комик также добавил, что европейским политикам следует больше заботиться о своих гражданах.

    Напомним, ЕС ввел санкции против юмориста Михаила Галустяна и телеведущей Юлии Барановской, обвинив их в поддержке действий России, «угрожающих территориальной целостности Украины». Под санкции также попали Национальный центр Россия и его гендиректор Наталья Виртуозова.

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    24 февраля 2025, 21:47 • Видео
    На выборах в Германии проиграли все

    В Германии прошли парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство во главе с лидером ХДС-ХСС Фридрихом Мерцем. Но с учетом планов Мерца, такая победа равносильна поражению. Собственно, победителей у этой кампании вообще нет. Кроме ГДР.

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    25 февраля 2025, 01:29 • Новости дня
    Сербия ошибочно проголосовала за резолюцию ООН по Украине

    Вучич объяснил ошибочное голосование Сербии за западную резолюцию в ООН

    Сербия ошибочно проголосовала за резолюцию ООН по Украине
    @ Georg Wendt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сербия по ошибке поддержала западную резолюцию ООН по Украине, заявил президент Александр Вучич, извинившись перед гражданами Сербии за допущенную ошибку.

    Как передает РИА «Новости», президент Сербии Александр Вучич сообщил в эфире TV Happy, что делегация Сербии в Генассамблее ООН ошибочно проголосовала за западную резолюцию по Украине. По словам Вучича, голосование должно было закончиться воздержанием, но вместо этого голос был отдан в поддержку резолюции.

    «Думаю, что Сербия совершила ошибку, извиняюсь перед гражданами Сербии и несу ответственность. Мы проголосовали за европейскую резолюцию, а за американскую резолюцию мы проголосовали как надо, воздержались. И по европейской резолюции должны были воздержаться», – заявил сербский лидер. Вучич пояснил, что  «вероятно, был уставшим и перегруженным и не успел все проконтролировать».

    Он добавил, что объяснение делегации заключалось в поддержке территориальной целостности Украины, что соответствовало сербской позиции. Принятая резолюция требует от России вывести вооруженные силы с Украины и прекратить боевые действия, но не осуждает действия Украины в отношении России.

    Документ, поддержанный западными странами, не содержит упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. Все страны Западных Балкан, кроме Северной Македонии, поддержали резолюцию. Президент Хорватии Зоран Миланович выразил недовольство поддержкой резолюции со стороны правительства без согласования с ним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США обратились к странам в Генассамблее ООН с призывом поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты.

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    25 февраля 2025, 10:15 • Новости дня
    ЕС предложил Украине соглашение о «критических материалах»

    Barrons: ЕС предложил Украине свое соглашение о «критических материалах»

    ЕС предложил Украине соглашение о «критических материалах»
    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз предложил Украине заключить свое соглашение о поставках критически важных материалов, таких как литий и графит, в рамках взаимовыгодного партнерства, сообщает Barrons.

    Европейский союз предложил Украине соглашение о поставках критических материалов. Европейский комиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне заявил, что обсудил этот вопрос с украинскими чиновниками во время визита в Киев вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Сежурне подчеркнул, что 21 из 30 критически важных материалов для Европы могут быть поставлены с Украины в рамках взаимовыгодного партнерства, передает Barrons.

    Сежурне отметил, что «добавленная стоимость Европы заключается в том, что мы никогда не требуем сделки, которая не является взаимовыгодной».

    Украина богата полезными ископаемыми, включая марганец, титан, графит и литий, что делает ее объектом напряженных переговоров между Киевом и Вашингтоном. Дональд Трамп настаивает на том, что США заслуживают «возврата средств» за помощь Украине в ее обороне против российского вторжения.

    Ранее президент США заявил, что Соединенные Штаты «очень близки» к соглашению с Украиной по поводу ее минеральных ресурсов.

    По данным The New York Times, новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых, портов и другой инфраструктуры без гарантий безопасности.

    В субботу в Киеве подтвердили информацию западных СМИ о том, что Зеленский не готов подписать соглашение с США о редкоземельных ресурсах.

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    22 февраля 2025, 20:36 • Новости дня
    Орбан в шутку назвал страны ЕС «лакеями» на переговорах по Украине

    Орбан пошутил, что страны ЕС могут участвовать в переговорах по Украине в качестве лакеев

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза могут участвовать в переговорах по Украине только в качестве лакеев, после того как Евросоюз выразил недовольство началом переговоров без его участия.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя желание стран Евросоюза участвовать в переговорах по Украине, пошутил, что они могли бы там присутствовать как лакеи, передает РИА «Новости».

    Орбан заметил, что Евросоюз обижен началом переговоров без его участия и хочет сесть за стол переговоров, где играют «большие парни».

    «Если хочешь сесть за стол, где играют большие парни, оглянись вокруг и найди лакея. Если не находишь, то знай, что это ты», – пошутил Орбан.

    Он также выразил свое мнение о Франции, сказав, что европейские союзники на встрече в Париже выглядели так, словно «незрелых груш наелись».

    Ранее Орбан заявил, что Евросоюз будет играть второстепенную роль в будущих переговорах между Россией и США., и узнавать новости из газет.

    Военный аналитик Скотт Риттер отмечал, что европейские страны будут выполнять лишь роль слуг, поскольку ранее способствовали отказу Киева от диалога с Россией.

    Генсек НАТО Марк Рютте призвал ЕС предпринять конкретные действия для участия в переговорах об Украине, несмотря на отсутствие консультаций с НАТО.

    Пресс-секретарь президента США Дмитрий Песков заявил, что обсуждение участия ЕС в переговорах преждевременно из-за подготовки встречи президентов России и США.

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    24 февраля 2025, 14:54 • Новости дня
    Эксперт: На консульство России в Марселе могли напасть проукраинские активисты

    Политолог Трухачев: Нападение на консульство России в Марселе похоже на самодеятельность украинских активистов

    Эксперт: На консульство России в Марселе могли напасть проукраинские активисты
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    За взрывами на территории российского диппредставительства в Марселе могут стоять проукраинские активисты. Стоит ожидать, что расследование дела Париж спустит на тормозах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее на территорию консульства России в Марселе бросили три взрывных устройства. В МИД указали на сходство инцидента с терактом.

    «В последние годы участились случаи нападений и вандализма в отношении российских загранучреждений. Так, в марте 2022 года грузовик с разгона снес ворота посольства России в Дублине», – напомнил Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    В том же 2022 году в Нидерландах несколько человек забросали пиротехникой здание консульского отдела. В 2023 году в здание Российского центра науки и культуры в Никосии бросили «коктейли Молотова», после чего оно загорелось. В 2024 году неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью территорию посольства России в Вильнюсе.

    Теперь аналогичный инцидент произошел в Марселе, который считается «одной из криминальных столиц Европы», добавил собеседник. «Там проживает большое число эмигрантов. Это является одной из причин роста преступности в данном французском городе», – указал Трухачев.

    По его мнению, организаторами взрывов на территории диппредставительства в Марселе могли быть проукраинские активисты. «Произошедшее больше похоже на самодеятельность. СБУ и ГУР – при всей агрессивности представителей этих ведомств – используют несколько иные методы», – рассуждает эксперт.

    Как полагает собеседник, Париж вряд ли даст адекватную оценку инциденту. «Расследование дела, скорее всего, спустят на тормозах. Не стоит ожидать и очевидных политических последствий», – заключил Трухачев.

    В понедельник три неизвестных устройства были заброшены на территорию генконсульства России в Марселе. Как сообщил источник ТАСС, два из них взорвались, еще одно не сработало. Идет операция по его разминированию.

    Как уточняет BFMTV, персонал генконсульства находится в помещении и ждет обезвреживания устройства. Источник телеканала сообщал, что в учреждение были брошены две бутылки с зажигательной смесью, однако в полиции эту информацию позднее опровергли.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что произошедшее в Марселе имеет все признаки теракта. Она отметила, что Москва требует от Парижа «аккредитации исчерпывающих и наискорейших мер по расследованию, а также шагов по усилению безопасности» российского диппредставительства.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркнул необходимость усиления охраны консульств России в недружественных странах. «Разумеется, по линии дипломатического ведомства принимаются все необходимые меры с тем, чтобы обратить внимание принимающей стороны на необходимость усиления всех мер безопасности», – приводит его слова «Интерфакс».

    Отметим, в середине февраля СВР предупредила, что киевские власти для срыва переговоров рассматривают вариант провести теракты против диппредставительств РФ в Европе, в частности в Германии, странах Балтии и Скандинавии.

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    24 февраля 2025, 14:12 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против Галустяна и Барановской

    ЕС включил Галустяна и Барановскую в санкционный список за поддержку России

    ЕС ввел санкции против Галустяна и Барановской
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз объявил о введении санкций против юмориста Михаила Галустяна и телеведущей Юлии Барановской, обвинив их в поддержке действий России, «угрожающих территориальной целостности Украины».

    Это решение стало частью 16-го пакета санкций, направленных против России. ЕС обвиняет Галустяна в участии в «милитаризации российской молодежи» через его деятельность в движении «Юнармия».

    Как заявляет Брюссель, Барановская поддерживает действия, угрожающие «территориальной целостности и независимости Украины», сообщает ТАСС.

    Евросоюз также включил в санкционный список сенатора и шахматиста Сергея Карякина. Его обвиняют в поддержке специальной военной операции и в высказываниях против «территориальной целостности Украины». Кроме того, под санкции попал основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков. ЕС считает, что он обеспечивает значительный источник дохода для России.

    Санкции введены и против других российских деятелей, включая гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации Вадима Бадехи, а также представителей Ростеха Дмитрия Леликова и Василия Бровко. Среди остальных фигур в списке санкций числятся председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин и президент «Южуралзолота» Константин Струков. Также в санкционный список включен владелец «А-проперти» Альберт Авдолян.

    Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров сравнил Евросоюз с бегуном, который не может остановиться в своей санкционной политике против России, сообщает Lenta.ru.

    По его словам, европейцы продолжают действовать инерционно, несмотря на отсутствие эффекта от санкций и возможность обхода ограничений.

    Парламентарий уверен, что Европа стремится к стратегическому поражению России, но если бы была умнее, поняла бы, что санкции не работают. Он отметил, что некоторые страны уже избегают участия в санкционных блоках. «Чем раньше они это поймут, тем лучше будет самой Европе», – заявил Джабаров.

    По мнению сенатора, Европа находится на пути экономического спада и не сможет реализовать свои планы по санкциям, поскольку время работает против нее. Джабаров прогнозирует, что без американской поддержки Европа рано или поздно откажется от воинственного духа и признает себя проигравшей в противостоянии с Россией.

    Напомним, Евросоюз объявил о введении 16-го пакета санкций против Крыма, Севастополя и новых российских регионов, запретив европейскому бизнесу предоставлять финансовые и другие услуги их администрациям и компаниям.

    Евросоюз добавил 74 морских судна в санкционный список, считая их частью так называемого теневого флота России, что увеличило общее число подсанкционных судов до 153.

    Новый пакет санкций Евросоюза против России стал ожидаемым шагом, у Москвы нет предпосылок для диалога с Европой на данный момент, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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    24 февраля 2025, 20:55 • Новости дня
    Эрдоган: Только вступление Турции в ЕС выведет Европу из тупика
    Эрдоган: Только вступление Турции в ЕС выведет Европу из тупика
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в том, что только Анкара способна вывести Европейский союз из нынешнего кризиса, подчеркнув важность полной интеграции Турции в сообщество.

    Президент Турции отметил, что произошедшее в Сирии и на Украине подтверждает востребованность у ЕС в тесном сотрудничестве с Турцией. «Из тупика, в который Европа попала, ее может вывести только Турция. Полноправное членство Турции в ЕС может стать спасением. Жизненно важным фактором для ЕС является именно полноправное членство Турции. Чем раньше Европейский Союз столкнется с этой реальностью, тем лучше для него самого», – заявил турецкий лидер, передает CNN Turk.

    Эрдоган добавил, что Анкара стремится продвинуть процесс вступления страны в ЕС. «Если будет проявлена необходимая политическая воля, мы сможем добиться результата в короткие сроки», – заявил он.

    В декабре Эрдоган на пресс-конференции подтвердил, что членство в Евросоюзе остается стратегической целью страны, ожидая от ЕС новых инициатив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вступление в Европейский союз остается приоритетной целью для Турции, и Анкара готова идти на конструктивный диалог с ЕС для ее достижения. Турция должна соблюдать ценности сообщества ЕС, несмотря на право выбирать, к каким международным блокам присоединяться, поскольку она все еще является страной – кандидатом на вступление в Евросоюз.

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    24 февраля 2025, 03:23 • Новости дня
    Восточная Европа потребовала от ЕС ограничить импорт сельхозпродукции с Украины

    Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия потребовали от ЕС ограничить импорт сельхозпродукции с Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Министры сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии потребовали от Еврокомиссии отменить привилегии для агропродукции Украины и ввести стандарты ЕС для украинских компаний, сообщил глава минсельхоза Венгрии Иштван Надь.

    «Европейская комиссия должна найти долгосрочное решение рыночных проблем, вызванных украинской сельскохозяйственной продукцией», – приводит слова министра ТАСС.

    Министры предложили вернуться к квотам на поставки сельхозпродукции с Украины, действовавшим до февраля 2022 года, когда начался вооруженный конфликт с Россией. Они также настаивают на восстановлении таможенных пошлин и введении индивидуальных квот на региональной основе для стран, граничащих с Украиной.

    Кроме того, восточноевропейские страны призывают Брюссель следить за соответствием украинской сельхозпродукции стандартам ЕС, включая санитарные, фитосанитарные и экологические нормы. Надь подчеркнул, что Венгрия сохранит ограничения на импорт украинской продукции для защиты своих фермеров. Он заявил: «Интересно будет посмотреть, учтет ли Брюссель интересы восточноевропейских фермеров на этот раз или снова предаст их, как это было в сентябре 2023 года».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2014 году было подписано, а в 2017-м – ратифицировано Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, предполагающее снижение таможенных пошлин в пределах оговоренных при подписании квот.

    Вскоре после начала СВО еврочиновники полностью сняли ограничения для украинского аграрного экспорта, а затем продлили это решение. При этом полноправные члены ЕС оказались в менее привилегированном положении, поскольку каждый из них должен был соблюдать квотный принцип производства товаров для внутреннего рынка ЕС.

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    24 февраля 2025, 14:10 • Новости дня
    Каллас обвинила Трампа в использовании «российского нарратива» по Украине
    Каллас обвинила Трампа в использовании «российского нарратива» по Украине
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава внешней политики ЕС Кая Каллас обвинила американскую администрацию в поддержке российской риторики в отношении Украины, пишет Bloomberg.

    Европейский союз выразил обеспокоенность тем, что администрация президента США Дональда Трампа «принимает российский нарратив в своей критике Украины», пишет Bloomberg.

    Глава внешней политики ЕС Кая Каллас заявила об этом перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Она подчеркнула, что любое возможное мирное соглашение для остановки конфликта должно включать участие Украины и Европы, так как, по ее мнению, растут опасения, что они будут исключены из переговоров.

    Каллас отметила, что намерена посетить Вашингтон, чтобы встретиться с государственным секретарем Марко Рубио, поскольку европейские лидеры стремятся убедить администрацию США сохранить военную поддержку Киева. «Мы не можем говорить за президента Трампа, но эти заявления достаточно интересны, – сказала Каллас. – Если вы посмотрите на сообщения, приходящие из США, то станет ясно, что российский нарратив там очень сильно представлен».

    Ранее президент США Дональд Трамп обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в отказе от проведения выборов, назвав его «диктатором без выборов».

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Владимира Зеленского от публичных нападок на президента США, заявив, что они могут навредить главе Украины.

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    22 февраля 2025, 21:55 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС ищет способ изъять замороженные активы

    Bloomberg: Евросоюз ищет способы изъять часть замороженных активов Центрального банка России

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз обсуждает возможность изъятия замороженных активов России для восстановления Украины после конфликта, сообщили источники Bloomberg.

    Агентство пишет, что европейские чиновники рассматривают вариант использования конфискованных средств в качестве залога в рамках международной комиссии по претензиям, которая будет определять размер компенсаций Украине. Однако размер обсуждаемой части активов пока не уточняется, передает ТАСС .

    Если изъятие активов будет осуществлено, то средства пойдут в счет «обязательств России по возмещению ущерба Украине». Европейские страны ожидают от Москвы принятия этих обязательств в рамках возможного мирного соглашения.

    Еврокомиссия начала работу по поиску законного способа экспроприации российских суверенных активов еще в марте 2022 года. Курировал эту работу бельгийский еврокомиссар Дидье Рейндерс, который сейчас подозревается в отмывании денег в крупных размерах.

    После начала специальной военной операции России, Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили российские активы на сумму около 300 млрд долларов. Большая часть этих средств находится в Европе, в частности, 210 млрд долларов хранятся на международной площадке Euroclear в Бельгии. В США заморожены активы на сумму 5-6 млрд долларов.

    Ранее украинские власти запросили у администрации США разрешение на использование 300 млрд замороженных российских активов для закупки оружия американского производства.

    Международный депозитарий Euroclear планирует перевести около 2 млрд евро из замороженных российских активов в европейский фонд поддержки Украины в марте 2025 года.

    Между тем Reuters сообщало, что Россия готова согласиться на использование российских активов, замороженных за рубежом из-за санкций, в рамках потенциальных договоренностей по послевоенному восстановлению Донбасса.


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    24 февраля 2025, 13:47 • Новости дня
    Си Цзиньпин поддержал усилия России по деэскалации конфликта на Украине
    Си Цзиньпин поддержал усилия России по деэскалации конфликта на Украине
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель Китая Си Цзиньпин выразил поддержку России в ее усилиях по деэскалации конфликта на Украине во время телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным.

    Во время телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным председатель Китая Си Цзиньпин выразил поддержку усилиям России по снижению напряженности на Украине, сообщает ТАСС. Си Цзиньпин отметил, что Китай рад видеть, как Россия и соответствующие стороны прилагают усилия для деэскалации конфликта.

    Си Цзиньпин также подчеркнул, что внешняя политика Китая и России рассчитана на долгосрочную перспективу. По его словам, китайско-российские отношения будут развиваться спокойно, несмотря на изменения в международной обстановке. Это, по его мнению, привносит стабильность и позитивную энергию в международные отношения.

    По данным агентства Синьхуа, китайский лидер указал, что стратегии развития и внешняя политика обеих стран направлены на долгосрочное сотрудничество. Он выразил уверенность, что отношения между КНР и Россией останутся неизменными и стабильными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун заявил о поддержке Китаем мировых усилий по мирному урегулированию украинского конфликта.

    Ранее постпред КНР при ООН Фу Цун сообщил, что китайское постпредство получило запросы на проведение заседания Совета Безопасности ООН по Украине 24 февраля.


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    25 февраля 2025, 13:45 • Новости дня
    Киев и Всемирный банк подсчитали стоимость восстановления Украины
    Киев и Всемирный банк подсчитали стоимость восстановления Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Всемирный банк, ООН, Европейская комиссия и правительство Украины совместно оценили затраты на восстановление экономики Украины после трех лет войны с Россией в 524 млрд долларов, что почти в три раза превышает бюджет Украины 2024 года, пишет Reuters.

    Стоимость восстановительных работ для Украины в 524 млрд долларов включает в себя восстановление экономики и часть инфраструктуры страны, передает Reuters.

    Согласно докладу, с конца прошлого года ущерб энергетической инфраструктуре Украины увеличился на 70%. Сумма ущерба возросла более чем на 7% по сравнению с предыдущими данными в 486 млрд долларов. Основными пострадавшими секторами стали жилье, транспорт, энергетика, торговля и образование.

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что потребности страны в восстановлении продолжают расти.

    По данным совместного заявления, правительство Украины выделило 7,37 млрд долларов на приоритетные нужды 2025 года, но все еще имеет финансовый разрыв почти в 10 млрд долларов.

    В общей сложности прямой ущерб достиг 176 млрд долларов, что на 24 млрд больше по сравнению с февралем 2024 года.

    Около 13% всего жилищного фонда Украины повреждено или уничтожено, что затронуло более 2,5 млн домохозяйств. Только на расчистку и управление обломками потребуется почти 13 млрд долларов.

    Антонелла Бассани, вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии, отметила, что в оценке учитываются достижения Украины в восстановлении, реформах и реконструкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп проявил недоумение по поводу вопроса о готовности США вкладываться в восстановление Украины, отметив, что страна уже предоставила значительную помощь.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США не собираются брать под контроль физические активы Украины и не намерены «обременять ее новым долгом».

    По данным New York Times, новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых, портов и другой инфраструктуры без гарантий безопасности. В субботу в Киеве подтвердили информацию западных СМИ о том, что Зеленский не готов подписать соглашение с США о редкоземельных ресурсах.

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    24 февраля 2025, 17:26 • Новости дня
    Захарова заявила о неэффективности санкций ЕС против России

    Захарова: Санкции ЕС против России не работают, дела в Западной Европе все хуже

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что санкции Евросоюза против России не приносят ожидаемого эффекта, а количество пакетов лишь увеличивается на фоне ухудшения ситуации в Западной Европе.

    Захарова в своем Telegram-канале выразила мнение о неэффективности санкций Евросоюза против России. Она отметила, что число санкционных пакетов увеличивается, в то время как ситуация в Западной Европе ухудшается. Захарова подчеркнула: «Раньше я думала, что эти пакеты они просто по глупости штампуют против России. Но санкции не работают, а пакетов все больше, при этом дела в Западной Европе все хуже».

    Напомним, Евросоюз ввел запрет на импорт сжиженного природного газа из России через терминалы, не подключенные к газораспределительной системе ЕС, в рамках 16-го пакета санкций. Кроме того, ЕС ввел новые санкции против Крыма и новых регионов России. Совет ЕС включил 74 судна в санкционный список из-за связей с «теневым флотом» России.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новый пакет санкций Евросоюза против России стал ожидаемым шагом, у Москвы нет предпосылок для диалога с Европой на данный момент.

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    24 февраля 2025, 16:45 • Новости дня
    Каллас заявила, что в ЕС не смогли согласовать новый пакет помощи Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министры иностранных дел Европейского союза не смогли согласовать позиции по новой военной помощи киевскому режиму, который предложила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, об этом сообщила сама дипломат.

    Инициативу обсуждали главы МИД ЕС, но решения и суммы по самому пакету помощи планируется обсуждать на саммите ЕС 6 марта, указала Каллас, передает РИА «Новости».

    Ранее Каллас заявляла, что главы МИД стран Евросоюза готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине.

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