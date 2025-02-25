Китай осудил односторонние санкции Канады без одобрения ООН

МИД Китая осудил введение Канадой санкций без одобрения Совбеза ООН

Tекст: Вера Басилая

Китай выразил свое осуждение в связи с введением Канадой санкций против нескольких китайских компаний, санкции были наложены на фоне предполагаемого оборонного сотрудничества между китайскими компаниями и Россией, передает ТАСС.

Линь Цзянь подчеркнул, что Китай всегда противостоит санкциям, не имеющим поддержки международного права.

Ранее Канада ввела санкции против 33 физических и 44 юридических лиц в России, включая войска радиационно-химической и биологической защиты, Воздушно-космические силы России и Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что ряд канадских экспертов предлагают развивать отношения с Китаем, отправляя туда энергоносители и продукцию сельского хозяйства.