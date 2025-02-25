Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.0 комментариев
Китай осудил односторонние санкции Канады без одобрения ООН
МИД Китая осудил введение Канадой санкций без одобрения Совбеза ООН
Китай осуждает односторонние санкции Канады, которые были введены без одобрения ООН, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Китай выразил свое осуждение в связи с введением Канадой санкций против нескольких китайских компаний, санкции были наложены на фоне предполагаемого оборонного сотрудничества между китайскими компаниями и Россией, передает ТАСС.
Линь Цзянь подчеркнул, что Китай всегда противостоит санкциям, не имеющим поддержки международного права.
Ранее Канада ввела санкции против 33 физических и 44 юридических лиц в России, включая войска радиационно-химической и биологической защиты, Воздушно-космические силы России и Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что ряд канадских экспертов предлагают развивать отношения с Китаем, отправляя туда энергоносители и продукцию сельского хозяйства.