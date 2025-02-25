Командир ВСУ избивал подчиненных гирей, ломая им головы и ребра

Tекст: Денис Тельманов

Военнослужащий ВСУ из Хмельницкой области Александр Доминик рассказал об ужасах, происходивших в его подразделении, передает ТАСС. По его словам, командир избивал подчиненных гирей, нанося тяжелые травмы, такие как проломленные головы и сломанные ребра.



Доминик впервые был мобилизован в конце 2023 года. Он заявил, что представители территориального центра комплектования насильно увезли его из дома, напугав детей. Медицинское обследование прошло за один день, и из-за деформированной руки он не прошел полноценную военную подготовку. Вместо этого его обучали сварке.

После обучения его отправили в Донецк, где он два месяца ремонтировал технику. Именно там он стал свидетелем издевательств командира над солдатами. Не выдержав, Доминик и трое сослуживцев дезертировали и вернулись домой.

Спустя девять месяцев его вновь мобилизовали насильно. В январе 2024 года его отправили в Харьков, а затем в Курскую область, где он попал в российский плен. Доминик призывает коллег по ВСУ не бояться сдачи в плен в России, утверждая, что рассказы об издевательствах не соответствуют действительности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военнопленный Карл Добож заявил, что многие мобилизованные солдаты ВСУ сбегают с полигонов и позиций из-за недостаточной подготовки и условий службы. Пленный офицер Игорь Боронило рассказал о нарушениях, включая пьянство и взятки, которые помогали избежать наказаний в рядах ВСУ. Сообщалось, что Вооруженные силы Украины используют инвалидов для строительства линии обороны на запорожском направлении, принуждая их рыть окопы.