Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.2 комментария
Военнопленный рассказал о жестокости командира ВСУ
Командир ВСУ избивал подчиненных гирей, ломая им головы и ребра
Военнослужащий ВСУ Александр Доминик сообщил о жестоких издевательствах со стороны командира его подразделения, который избивал подчиненных гирей.
Военнослужащий ВСУ из Хмельницкой области Александр Доминик рассказал об ужасах, происходивших в его подразделении, передает ТАСС. По его словам, командир избивал подчиненных гирей, нанося тяжелые травмы, такие как проломленные головы и сломанные ребра.
Доминик впервые был мобилизован в конце 2023 года. Он заявил, что представители территориального центра комплектования насильно увезли его из дома, напугав детей. Медицинское обследование прошло за один день, и из-за деформированной руки он не прошел полноценную военную подготовку. Вместо этого его обучали сварке.
После обучения его отправили в Донецк, где он два месяца ремонтировал технику. Именно там он стал свидетелем издевательств командира над солдатами. Не выдержав, Доминик и трое сослуживцев дезертировали и вернулись домой.
Спустя девять месяцев его вновь мобилизовали насильно. В январе 2024 года его отправили в Харьков, а затем в Курскую область, где он попал в российский плен. Доминик призывает коллег по ВСУ не бояться сдачи в плен в России, утверждая, что рассказы об издевательствах не соответствуют действительности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военнопленный Карл Добож заявил, что многие мобилизованные солдаты ВСУ сбегают с полигонов и позиций из-за недостаточной подготовки и условий службы. Пленный офицер Игорь Боронило рассказал о нарушениях, включая пьянство и взятки, которые помогали избежать наказаний в рядах ВСУ. Сообщалось, что Вооруженные силы Украины используют инвалидов для строительства линии обороны на запорожском направлении, принуждая их рыть окопы.