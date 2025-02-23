Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…5 комментариев
Белоусов поблагодарил бойцов за освобождение Улаклов в ДНР
Министр обороны Белоусов поблагодарил военных за освобождение Улаклов в ДНР
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выразил признательность бойцам группировки «Юг» за вклад в освобождение населенного пункта Улаклы в Донецкой Народной Республике и отметил их профессионализм.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поблагодарил бойцов группировки «Юг» за освобождение населенного пункта Улаклы в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС. Сообщение о поздравлении было опубликовано в официальном телеграм-канале министерства обороны.
Белоусов отметил командование и личный состав 39-й гвардейской отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады, а также 1472-го гвардейского мотострелкового полка за успешное выполнение боевых задач.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины за сутки потеряли более 925 военнослужащих на разных направлениях, российские войска освободили Новолюбовку в Луганской Народной Республике, а также освободили Ямполовку на севере Донецкой Народной Республики.