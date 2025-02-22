Мирра Андреева стала самой молодой победительницей турнира WTA 1000

Мирра Андреева в 17 лет выиграла первый в карьере турнир WTA 1000 в Дубае

Tекст: Мария Иванова

Мирра Андреева одержала победу над датчанкой Кларой Таусон в финале турнира категории WTA 1000 в Дубае. Андреева завершила матч со счетом 7:6 (7:1), 6:1, затратив на него 1 час 46 минут, передает РИА «Новости».

Этот успех стал вторым титулом в карьере юной теннисистки, но победу в категории WTA 1000 она завоевала впервые.

Мирра Андреева, которой исполнилось 17 лет 299 дней, теперь является самой молодой чемпионкой турнира WTA 1000 с момента введения формата в 2009 году.

Призовой фонд турнира в Дубае превышает 3,6 млн долларов. Для Андреевой этот успех стал значительным шагом вперед в карьере, укрепив ее позиции среди ведущих теннисисток мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом декабре Мирра Андреева не смогла принять участие в турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Петербурге из-за отсутствия конструктивного диалога с американским спонсором IMG.

В прошлом году российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли серебряные медали летних Олимпийских игр в Париже в женском парном разряде. При этом журналистам из России запретили фотографировать теннисисток с серебряными медалями Олимпийских игр.