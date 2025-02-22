События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.10 комментариев
Мирра Андреева стала самой молодой победительницей турнира WTA 1000
Мирра Андреева в 17 лет выиграла первый в карьере турнир WTA 1000 в Дубае
Российская теннисистка Мирра Андреева в 17 лет победила датчанку Клару Таусон на турнире в Дубае, завоевав свой первый титул в категории WTA 1000 и став самой молодой победительницей этого формата.
Мирра Андреева одержала победу над датчанкой Кларой Таусон в финале турнира категории WTA 1000 в Дубае. Андреева завершила матч со счетом 7:6 (7:1), 6:1, затратив на него 1 час 46 минут, передает РИА «Новости».
Этот успех стал вторым титулом в карьере юной теннисистки, но победу в категории WTA 1000 она завоевала впервые.
Мирра Андреева, которой исполнилось 17 лет 299 дней, теперь является самой молодой чемпионкой турнира WTA 1000 с момента введения формата в 2009 году.
Призовой фонд турнира в Дубае превышает 3,6 млн долларов. Для Андреевой этот успех стал значительным шагом вперед в карьере, укрепив ее позиции среди ведущих теннисисток мира.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом декабре Мирра Андреева не смогла принять участие в турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Петербурге из-за отсутствия конструктивного диалога с американским спонсором IMG.
В прошлом году российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли серебряные медали летних Олимпийских игр в Париже в женском парном разряде. При этом журналистам из России запретили фотографировать теннисисток с серебряными медалями Олимпийских игр.