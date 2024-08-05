Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля над своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
Российским журналистам запретили фотографировать Андрееву и Шнайдер с медалями ОИ
Российским журналистам запретили фотографировать Андрееву и Шнайдер с серебряными медалями ОИ
Журналистам из России запретили фотографировать теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер с серебряными медалями Олимпийских игр, сообщил Sport24.
После финального матча, в котором Андреева и Шнайдер уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини и Сара Эррани, была организована пресс-конференция. Организаторы мероприятия спешно увели теннисисток и запретили снимать их, отметив, что фотографировать запрещено, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Sport24.
Ранее российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли серебряные медали летних Олимпийских игр в Париже в женском парном разряде.
Напомним, Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Допущенным россиянам запрещено демонстрировать символику страны и участвовать в командных соревнованиях.