Прокуратура Челябинска подала иск на 100 млн рублей на строителей дороги в Париж

Прокуратура Челябинска обратилась в суд с иском к «Уралдорстрой» за капремонт дороги

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, прокуратура Челябинской области обратилась в Арбитражный суд с иском о взыскании с компании «Уралдорстрой» более 100 млн рублей в пользу региона. Причиной иска стало ненадлежащее исполнение государственного контракта на капитальный ремонт дороги Фершампенуаз – Париж – железнодорожная станция Джабык.

По сведениям прокуратуры, компания «Уралдорстрой» использовала материалы, стоимость которых была ниже заявленной в сметной и проектной документации. При этом вся сумма, предусмотренная контрактом, была получена подрядчиком в полном объеме. Исковая сумма включает более 76 млн рублей в качестве возмещения ущерба и свыше 24 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура выявила множество нарушений в программе развития БАМа и Транссиба. Следственный комитет определил подозреваемых в хищениях 1,5 млрд рублей при реконструкции БАМа.