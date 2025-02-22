События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.0 комментариев
Прокуратура Челябинска подала иск на 100 млн рублей на строителей дороги в Париж
Прокуратура Челябинска обратилась в суд с иском к «Уралдорстрой» за капремонт дороги
Прокуратура Челябинской области обратилась в суд с иском о взыскании с ООО «Уралдорстрой» более 100 млн рублей за несоответствующий госконтракту капитальный ремонт автомобильной дороги через челябинский Париж.
Как передает ТАСС, прокуратура Челябинской области обратилась в Арбитражный суд с иском о взыскании с компании «Уралдорстрой» более 100 млн рублей в пользу региона. Причиной иска стало ненадлежащее исполнение государственного контракта на капитальный ремонт дороги Фершампенуаз – Париж – железнодорожная станция Джабык.
По сведениям прокуратуры, компания «Уралдорстрой» использовала материалы, стоимость которых была ниже заявленной в сметной и проектной документации. При этом вся сумма, предусмотренная контрактом, была получена подрядчиком в полном объеме. Исковая сумма включает более 76 млн рублей в качестве возмещения ущерба и свыше 24 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура выявила множество нарушений в программе развития БАМа и Транссиба. Следственный комитет определил подозреваемых в хищениях 1,5 млрд рублей при реконструкции БАМа.