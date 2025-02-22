Военный эксперт Дандыкин: Освобождение Новолюбовки заставит противника перебрасывать истощающиеся резервы

Tекст: Андрей Резчиков

«Село Новолюбовка находится в Кременском районе Луганской народной республики, южнее Макеевки. То есть продолжается продвижение на сватовско-кременском направлении. Это показательный момент, он позволяет нам установить контроль над новыми позициями на юге Макеевки. Именно там идут самые жестокие и «вязкие» бои», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

Он добавил, что дальнейшее продвижение позволяет выйти к Харьковской области, а также Донецкой народной республике (ДНР). «А дальше там находятся те города, которые мы оставили. Нам необходимо освобождать их. Я напомню, что в 2022 году мы полностью освобождали ЛНР. Освобождение Новолюбовки помогает нам окружать врага», – добавил собеседник.

Сообщения из Новолюбовки стали неординарным событием, потому что ее освободили подразделения группировки «Запад».

«Судя по сообщениям Минобороны, обычно населенные пункты освобождает группировка войск «Центр». А на другом направлении очень вязкие и тяжелые бои. Противник окопался, использует лесную местность и высоты. Враг цепляется, понимая, что отступление может выйти ему боком. Каждый освобожденный пункт, особенно на этом фланге, важен. Противник будет вынужден перебрасывать резервы, которые с каждым днем истощаются», – подчеркнул Дандыкин.

В субботу об освобождении Новолюбовки сообщили в Минобороны. По состоянию на 2001 год здесь проживали 99 человек. С начала года это уже третий населенный пункт в ЛНР, перешедший под контроль России. Ранее в январе были освобождены населенные пункты Надия и Новоегоровка.