События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.0 комментариев
Военный эксперт рассказал о значении освобождения Новолюбовки в ЛНР
Военный эксперт Дандыкин: Освобождение Новолюбовки заставит противника перебрасывать истощающиеся резервы
Освобождение Новолюбовки стало важным моментом, что позволяет нам установить контроль над новыми позициями на юге Макеевки, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Об освобождении Новолюбовки в ЛНР сообщили в субботу в Минобороны.
«Село Новолюбовка находится в Кременском районе Луганской народной республики, южнее Макеевки. То есть продолжается продвижение на сватовско-кременском направлении. Это показательный момент, он позволяет нам установить контроль над новыми позициями на юге Макеевки. Именно там идут самые жестокие и «вязкие» бои», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин.
Он добавил, что дальнейшее продвижение позволяет выйти к Харьковской области, а также Донецкой народной республике (ДНР). «А дальше там находятся те города, которые мы оставили. Нам необходимо освобождать их. Я напомню, что в 2022 году мы полностью освобождали ЛНР. Освобождение Новолюбовки помогает нам окружать врага», – добавил собеседник.
Сообщения из Новолюбовки стали неординарным событием, потому что ее освободили подразделения группировки «Запад».
«Судя по сообщениям Минобороны, обычно населенные пункты освобождает группировка войск «Центр». А на другом направлении очень вязкие и тяжелые бои. Противник окопался, использует лесную местность и высоты. Враг цепляется, понимая, что отступление может выйти ему боком. Каждый освобожденный пункт, особенно на этом фланге, важен. Противник будет вынужден перебрасывать резервы, которые с каждым днем истощаются», – подчеркнул Дандыкин.
В субботу об освобождении Новолюбовки сообщили в Минобороны. По состоянию на 2001 год здесь проживали 99 человек. С начала года это уже третий населенный пункт в ЛНР, перешедший под контроль России. Ранее в январе были освобождены населенные пункты Надия и Новоегоровка.