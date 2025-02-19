Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.18 комментариев
В Челябинске в ДТП с грузовиком погибли четыре человека
В Челябинске произошло смертельное ДТП с участием грузовика Howo и автомобиля Pontiac, в результате которого погибли четыре человека, еще два получили травмы.
По данным ГУ МЧС по региону, авария произошла в ночное время, передает ТАСС.
Грузовой автомобиль Howo столкнулся с легковым автомобилем Pontiac. В результате этого происшествия погибли четверо человек, а двое получили различные травмы.
Сотрудники МЧС продолжают работу на месте аварии. Они занимаются деблокировкой погибших и пострадавших, чтобы обеспечить безопасное проведение дальнейших следственных действий и эвакуационных мероприятий.
Ранее во Владивостоке в массовом ДТП столкнулись 13 машин. До этого в Аургазинском районе Башкирии произошло крупное ДТП с участием 14 автомобилей, в результате которого три человека, включая восьмилетнего ребенка, получили травмы.
Несколькими днями ранее семь человек, включая одного ребенка, получили травмы в результате крупного ДТП на Приморском полукольце в Калининграде, где столкнулись бензовоз, автобус и более десяти автомобилей.