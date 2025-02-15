Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.0 комментариев
В Калининграде семь человек пострадали в крупном ДТП
Семь человек, включая ребенка, пострадали в ДТП с бензовозом и автобусом в Калининграде
Семь человек, включая одного ребенка, получили травмы в результате крупного ДТП на Приморском полукольце в Калининграде, где столкнулись бензовоз, автобус и более 10 автомобилей.
Семь человек, среди них один несовершеннолетний, пострадали в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 12 километре автодороги «Приморское полукольцо» в направлении Калининграда, передает РИА «Новости». В результате столкновения бензовоза, пассажирского автобуса и нескольких автомобилей пострадавшие находились в автомобилях, в то время как пассажиры автобуса остались невредимыми и не нуждались в медицинской помощи.
Пресс-служба областной прокуратуры сообщила, что на контроле ведомства находится расследование обстоятельств массового ДТП на Приморском кольце. Прокурор Гурьевского района Евгений Носов осуществляет координацию работы правоохранительных органов и специальных служб на месте происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Калининграде автомобиль вылетел на тротуар и сбил пять человек. В ноябре в Челябинске задержали водителя, который сбил пешеходов на перекрестке.