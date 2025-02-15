В Калининграде семь человек пострадали в крупном ДТП

Семь человек, включая ребенка, пострадали в ДТП с бензовозом и автобусом в Калининграде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Семь человек, среди них один несовершеннолетний, пострадали в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 12 километре автодороги «Приморское полукольцо» в направлении Калининграда, передает РИА «Новости». В результате столкновения бензовоза, пассажирского автобуса и нескольких автомобилей пострадавшие находились в автомобилях, в то время как пассажиры автобуса остались невредимыми и не нуждались в медицинской помощи.

Пресс-служба областной прокуратуры сообщила, что на контроле ведомства находится расследование обстоятельств массового ДТП на Приморском кольце. Прокурор Гурьевского района Евгений Носов осуществляет координацию работы правоохранительных органов и специальных служб на месте происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Калининграде автомобиль вылетел на тротуар и сбил пять человек. В ноябре в Челябинске задержали водителя, который сбил пешеходов на перекрестке.