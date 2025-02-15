В Калужской области ликвидировали пожар после атаки дронов

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    Европа прошла три стадии принятия смерти за одни сутки
    WSJ назвала причину, по которой украинский F-16 был сбит ракетой Patriot
    Захарова указала на странное поведение Зеленского в Мюнхене
    Силовики сорвали выступление Хакамады на вечеринке в отеле Москвы
    Перенос встречи Зеленского и Вэнса объяснили на Украине недовольством США
    Глава МИД Китая ответил в Мюнхене на призыв перестать закупать газ у России
    Зеленский оценил шансы Украины на выживание без помощи США
    Под Великой Новоселкой уничтожили группу наемников с символикой ООН
    Ростех показал один из ключевых элементов управления SJ-100
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как Сережа ждал Россию

    Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

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    Борис Акимов Борис Акимов Молекула-семья против атома-индивида

    Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Формулой мира станет экономический раздел Украины

    Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

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    15 февраля 2025, 12:50 • Новости дня

    В Калужской области ликвидировали пожар после атаки дронов

    Возгорание на предприятии в Калужской области ликвидировано после падения дрона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Калужской области пожар на промышленном предприятии, вызванный падением беспилотника, был успешно потушен без пострадавших, сообщает губернатор региона Владислав Шапша.

    Как передает Telegram-канал Шапши, в Калужской области был ликвидирован пожар на территории промышленного предприятия, возникший в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

    По его словам, пожар произошел сегодня ранним утром в Дзержинском районе. Силами противовоздушной обороны было уничтожено двенадцать беспилотников. После падения одного из них на территорию предприятия возникло возгорание.

    По информации МЧС, все очаги возгорания были оперативно ликвидированы. На месте происшествия работала оперативная группа, пострадавших нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за ночь над регионами России были уничтожены 40 украинских дронов, а в Калужской области нашли обломки сбитого беспилотника. Также сообщалось, что ранее ПВО уничтожили два беспилотника в Калужской области.

    15 февраля 2025, 03:30 • Новости дня
    WSJ назвала причину, по которой украинский F-16 был сбит ракетой Patriot

    WSJ связала удар ЗРК Patriot по украинскому F-16 с решением Байдена «скрыть ключевую технологию» от Киева

    WSJ назвала причину, по которой украинский F-16 был сбит ракетой Patriot
    @ Bjorn Trotzki/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Истребитель F-16 украинских ВВС, разбившийся в августе 2024 года, мог быть сбит ошибочно системой ЗРК Patriot из-за отсутствия «ключевой технологии», которую США скрыли от Киева, пишет Wall Street Journal.

    «Скорее всего, имел место дружественный огонь. Когда F-16 прибыли на Украину, администрация Байдена скрыла ключевую технологию, которая помогает наземной ПВО различать друга от врага», – пишет Wall Street Journal.

    Издание связывает инцидент с отсутствием тактической сети обмена данными Link 16, используемой для идентификации союзников и противников. Link 16 применяется в самолетах США и Европы и позволяет видеть в реальном времени все задействованные в сети объекты, включая самолеты, наземные подразделения и системы ПВО, передает РИА «Новости».

    Газета со ссылкой на директора украинского Центра противодействия коррупции Дарью Каленюк, экс-министра обороны Украины Андрея Загороднюка и другие источники пишет, что на момент прибытия на Украину истребители и системы ПВО не были оборудованы Link 16.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе сообщалось, что переданный Украине истребитель F-16 был сбит ракетой Patriot из-за дискоординации между подразделениями. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отказался комментировать информацию о том, что Киев потерял первый истребитель F-16, потому что его по ошибке уничтожила ракета украинского же комплекса ПВО Patriot. Wall Street Journal заявляла, что крушение якобы произошло из-за ошибки пилота.

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    14 февраля 2025, 13:37 • Новости дня
    Российские войска освободили Зеленое Поле и Дачное в ДНР
    Российские войска освободили Зеленое Поле и Дачное в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные за неделю освободили шесть населенных пунктов в ДНР, за последние сутки – Зеленое Поле и Дачное, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Подразделения группировки  «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили населенные пункты Зеленое Поле, Дзержинск, Ясеновое, Водяное Второе в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Нанесено поражение подразделениям шести механизированных, двух егерских, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии, а также штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом за неделю составили свыше 3730 военнослужащих, три танка, включая немецкий Leopard и 26 бронемашин, уничтожены 26 орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение и освободили Дачное и Орехово-Василевку в ДНР.

    Было нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    За неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 1325 военнослужащих, десять бронированных машин, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Уничтожены три полевых склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области, отчитались в Минобороны.

    Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражена живая сила и техника тяжелой механизированной, четырех механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам нацгвардии и теробороны.

    За неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 2590 военнослужащих, 18 танков, 110 бронемашин. Уничтожены 39 орудий полевой артиллерии и четыре склада боеприпасов, сообщил Конашенков.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

    Противник при этом потерял свыше 1480 военнослужащих, семь танков, 25 бронемашин. Уничтожены 35 орудий полевой артиллерии, десять станций РЭБ и 21 склад боеприпасов.

    Параллельно подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям танковой, пяти механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял свыше 1005 военнослужащих, три танка, в том числе немецкий Leopard, две бронемашины и 33 орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 440 военнослужащих, танк, три бронемашины и десять орудий полевой артиллерии. За неделю уничтожены восемь станций РЭБ и 13 складов с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Водяное Второе в ДНР. Кроме того, на этой неделе российские войска взяли под контроль Ясеновое на западе ДНР. А в минувшие выходные освободили Орехово-Василевку в ДНР.

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    14 февраля 2025, 22:05 • Видео
    Перелом в конфликте на Украине: уже или нет?

    Главной темой Мюнхенской конференции по безопасности стало урегулирование конфликта на Украине. Владимир Зеленский прибыл в Германию в состоянии шока, а представители ЕС и вовсе в панике: никто из них не ожидал от президента США подобной подставы. Наступил ли перелом в нашем конфликте?

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    15 февраля 2025, 11:47 • Новости дня
    Под Великой Новоселкой уничтожили группу наемников с символикой ООН

    Стало известно об уничтожении группы наемников с символикой ООН под Великой Новоселкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Под Великой Новоселкой в ДНР уничтожена группа наемников с символикой ООН при попытке наката. Всего погибло десять человек, трое успели скрыться.

    Как сообщает ТАСС, группа иностранных наемников была уничтожена под Великой Новоселкой на юге ДНР при попытке наката. Об этом рассказал боец штурмового отряда 60-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Китаец. По его словам, наемники прибыли на бронетранспортере, и из тринадцати человек десять были убиты, а трое сбежали в начале боя.

    У погибших наемников были обнаружены элементы символики ООН, такие как шевроны, повязки и береты с логотипами ООН, а также документы, подтверждающие участие в миссии в Сьерра-Леоне в 2004 году.

    Китаец отметил, что бой был ближним, с расстоянием между сторонами не более десяти метров, и длился около получаса. По его словам, противник был полностью разгромлен, что свидетельствует о высокой подготовке и скоординированности действий бойцов ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку в ДНР. Пленный рассказал, что в механизированной бригаде ВСУ под Великой Новоселкой отсутствует техника.

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    15 февраля 2025, 01:28 • Новости дня
    МИД потребовал от структур ООН и ОБСЕ осудить украинскую атаку на журналистов

    Захарова потребовала от структур ООН и ОБСЕ осудить атаку ВСУ на журналистов Первого канала

    МИД потребовал от структур ООН и ОБСЕ осудить украинскую атаку на журналистов
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим совершил очередное нападение на российских журналистов, международные организации должны осудить это преступление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку ВСУ на журналистов Первого канала в Курской области.

    Захарова заявила, что новое нападение пополнило список «кровавых преступлений режима Зеленского против гражданских лиц», к которым относятся и сотрудники СМИ, сообщается на сайте МИД России.

    По словам Захаровой, ВСУ ведут прицельный огонь по журналистам, операторам и фотографам, чтобы скрыть правду о нарушениях международного гуманитарного права и «злодеяния против мирного населения».

    Захарова призвала «ответственные правительства» стран осудить атаки украинских военных и высказаться против нападений на мирное население, включая представителей СМИ. Также она потребовала от международных организаций, таких как структуры ООН и ОБСЕ, незамедлительно отреагировать на это нападение и принять меры против террористических методов подавления инакомыслия.

    «Дальнейшее замалчивание этих преступлений со стороны международных чиновников будет фактически означать их покрывательство и поощрение киевского режима к совершению новых нападений», – заявила она.

    Кроме того, Захарова заявила, что виновные в нападении на жизнь российского журналиста будут установлены и понесут заслуженное наказание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в селе Черкасская Конопелька Курской области. Был ранен оператор Юрий Шолмов. Следственный комитет России завел уголовное дело по факту совершения террористического акта и воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов.

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    15 февраля 2025, 07:45 • Новости дня
    Над регионами России за ночь перехвачено и уничтожено 40 украинских дронов
    Над регионами России за ночь перехвачено и уничтожено 40 украинских дронов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО за ночь над российскими регионами перехвачено и уничтожено 40 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что 17 беспилотников нейтрализованы над территорией Волгоградской области, 12 – над территорией Калужской области, девять – над территорией Ростовской области, два – над территорией Саратовской области.

    Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, слова которого приводятся в Telegram-канале администрации региона, сообщил, что никто не пострадал. Падение обломков БПЛА привело к локальному возгоранию на площади не более 5 кв. м в промзоне, оно оперативно ликвидировано.

    В Калужской области в результате падения беспилотника загорелось одно из строений на территории промышленного предприятия в Дзержинском районе, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram.

    Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram, что БПЛА сбиты в Ростове-на-Дону, Чертковском и Шолоховском районах, никто не пострадал. В Ростове из-за падения обломков поврежден частный дом.

    Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в Telegram, что в результате атаки БПЛА пострадавших и повреждений нет.

    Напомним, Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска. Кроме того, с начала спецоперации на Украине продолжает действовать режим временного ограничения полетов на юге России, в том числе в Ростове-на-Дону.

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    14 февраля 2025, 22:53 • Новости дня
    СК открыл дело о теракте после атаки ВСУ на журналистов в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Следственный комитет России завел уголовное дело после атаки вооруженных сил Украины на журналистов Первого канала в Курской области, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    Петренко сообщила, что возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта и воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов.

    Следствием установлено, что ВСУ использовали дрон для сброса взрывного устройства на журналистов Первого канала. В результате атаки был ранен оператор Юрий Шолмов, сообщает СК в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в селе Черкасская Конопелька Курской области. Шолмов позднее сообщил, что с ним все хорошо. Он заявил о намерении вернуться в Курскую область после лечения.

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    15 февраля 2025, 03:59 • Новости дня
    Орбан предсказал окончание конфликта на Украине в ближайшие месяцы

    Орбан заявил о возможном завершении конфликта на Украине в течение полугода или раньше

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт на Украине завершится в течение шести месяцев или даже раньше, считает глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

    Американский журналист Такер Карлсон спросил, считает ли Орбан реалистичным срок в шесть месяцев для завершения конфликта. Орбан ответил: «Да, определенно, даже раньше. Я так считаю».

    Орбан подчеркнул, что данные венгерских опросов, проводимых среди граждан стран ЕС, показывают, что «большинство переходит на позицию мира, и сторонников мира сейчас больше», передает РИА «Новости».

    Орбан выразил уверенность, что рано или поздно Запад оставит Украину одну без поддержки. Запад превратил Украину из буферной зоны между Россией и НАТО в военную, сказал он. Орбан заявил, что всегда был уверен, что Россия выйдет из конфликта на Украине сильнее, чем была. По его мнению, Запад совершил историческую ошибку, подтолкнув Россию к союзу с Китаем.

    Орбан заявил, что президент России Владимир Путин всегда держал слово, поэтому Россия и Венгрия смогли выстроить разумное сотрудничество. Западные капиталисты мстят Путину за то, что он не позволил им интегрировать Россию в мировую экономику тем способом, который не отвечал российским национальным интересам, считает Орбан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным Politico, европейские лидеры начали выражать недовольство мирным планом Белого дома, касающимся Украины.

    Орбан выразил уверенность, что Россия вернется в мировую экономику и европейскую безопасность после достижения мирного соглашения на Украине.

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    14 февраля 2025, 23:59 • Новости дня
    Утверждены правила единовременной выплаты контрактникам за службу на СВО в Росгвардии

    Кабмин утвердил правила единовременной выплаты за контракт с Росгвардией для службы в зоне спецоперации

    Tекст: Антон Антонов

    Российское правительство утвердило правила единовременной выплаты военнослужащим, подписавшим контракт на службу в войсках Росгвардии в рамках спецоперации.

    Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовых актов. Документ распространяется на контракты с 1 августа 2024 года.

    Для получения выплаты военному нужно подать рапорт по месту службы с приложением копии контракта. В течение трех рабочих дней должен быть издан приказ о выплате, а в течение десяти дней деньги должны быть переведены военному, передает РИА «Новости».

    В случае досрочного увольнения военнослужащего, выплата будет взыскана в пропорциональной сумме за оставшееся до окончания контракта время.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, какие льготы и выплаты положены участникам СВО и членам их семей. В конце ноября президент России Владимир Путин распространил на служащих Росгвардии выплату в 400 тыс. рублей при заключении контракта для участия в специальной военной операции.

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    14 февраля 2025, 22:14 • Новости дня
    Раненный в Курской области оператор Первого канала рассказал о самочувствии

    Раненый оператор Первого канала Шолмов сообщил о намерении вернуться в Курскую область после лечения

    Tекст: Антон Антонов

    Оператор Первого канала Юрий Шолмов, получивший в Курской области ранения в результате украинской атаки, сообщил, что с ним все хорошо.

    «Со мной все хорошо. Сейчас доктора посмотрели еще раз рану. Сейчас они ее перевязывают, обеззараживают и заматывают», – приводит слова Шолмова РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

    Он выразил уверенность, что «все будет хорошо». По словам Шолмова, после того, как «чуть-чуть подлечится», он, скорее всего, вернется в Курскую область.

    Напомним, Шолмов получил ранения в результате атаки ВСУ в селе Черкасская Конопелька Курской области. Съемочная группа Первого канала подверглась атаке с использованием дрона.

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    15 февраля 2025, 05:59 • Новости дня
    Зеленский обсудил с генсеком НАТО «нужды ВСУ в артиллерии»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил офис Зеленского.

    «Обсудили оборонные нужды украинских военных, в частности, в артиллерии», – приводит РИА «Новости» текст заявления офиса.

    В ходе встречи также обсуждалась координация со странами-членами НАТО для формирования общей позиции по окончании конфликта на Украине.

    Зеленский подчеркнул, что завершение конфликта должно сопровождаться предоставлением Киеву надежных гарантий безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул важность участия президента России Владимира Путина в переговорах для достижения мирного урегулирования на Украине.

    Также он заявлял, что Североатлантический альянс не давал обещаний киевскому режиму о членстве по итогам мирных переговоров с Москвой. При этом он призвал НАТО переходить к «мышлению военного времени».

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    14 февраля 2025, 14:59 • Новости дня
    ВС России отразили две контратаки ВСУ на курском направлении

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригадам морской пехоты и теробороны, а также трех штурмовых полков ВСУ. Отражены две контратаки противника, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Викторовки, Зазулевки, Казачьей Локни, Кубаткина, Локни, Мартыновки, Махновки, Мелового, Николаевки, Никольского, Олешни, Черкасского Поречного, Южного, а также Басовки, Беловод, Веселовки, Журавки и Ободов в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, два бронетранспортера, пять бронемашин, четыре артиллерийских орудия, четыре миномета, ЗРК и мостоукладчик, а также три пункта управления БПЛА и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    За все время боевых действий на курском направлении противник потерял более 60 500 военнослужащих, 363 танка, 264 машины пехоты, 215 бронетранспортеров, 1872 бронемашины, 1974 автомобиля, 439 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 21 пусковую установку ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 108 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 42 единицы инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Ранее в пятницу Минобороны сообщило об уничтожении скопления пехоты ВСУ в Курской области «Градами».

    Накануне стало известно, что Украина вывела из Курской области разгромленный элитный батальон морпехов ВСУ.

    Потери ВСУ в Курской области превысили 60 тыс. военных.

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    14 февраля 2025, 14:14 • Новости дня
    Кимаковский: ВСУ использовали российскую форму для диверсий

    Кимаковский сообщил о диверсиях ВСУ в СВО в российской форме на линии фронта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские вооруженные силы используют российскую военную форму для проведения диверсий и убийств мирных жителей на территории СВО.

    В эфире Первого канала советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что украинские войска совершают диверсии и преступления, выдавая себя за российских военнослужащих, передает ТАСС.

    По его словам, на линии боевого соприкосновения ВСУ переодеваются в российскую форму и совершают атаки на мирное население. Кимаковский отметил, что такие инциденты уже зафиксированы в Авдеевке, Селидове и Курахове.

    Кимаковский подчеркнул, что Киев продолжит использовать провокации на линии фронта, пока западные страны продолжают поставлять вооружения и комплектующие для беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные в Часовом Яре выдавали себя за мирных жителей, чтобы скрыть свое присутствие. В Курской области обнаружили тело солдата ВСУ, переодетого в российскую форму. Имам из Курска рассказал о встрече с переодетыми в российскую форму солдатами ВСУ.

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    14 февраля 2025, 13:49 • Новости дня
    Российские войска за неделю нанесли 14 ударов высокоточным оружием

    Tекст: Мария Иванова

    С 8 по 14 февраля ВС России нанесли14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате чего поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, и объекты ВПК Украины, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, было нанесено поражение складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения и подготовки операторов ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За прошедшую неделю средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба JDAM и 28 американских снарядов РСЗО HIMARS, 11 французских управляемых авиабомб Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган», а также 725 беспилотников.

    В плен на линии боевого соприкосновения за минувшую неделю сдались 24 украинских военнослужащих, отчитались в Минобороны.

    Сначала спец операции уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 43342 беспилотника, 594 ЗРК, 21450 танков и других бронемашин, 1517 боевых машин РСЗО, 21721 орудие полевой артиллерии и минометов, 31674 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, на этой неделе Минобороны сообщило о высокоточном ударе по газо-энергетическому комплексу Украины.

    Россия, нанося удары по газовой инфраструктуре противника, преследует несколько целей. Одна из них – повышение стоимости содержания республики для Евросоюза, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан.

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    15 февраля 2025, 09:39 • Новости дня
    ВСУ привлекли инвалидов для рытья окопов на запорожском направлении

    Эксперт Киселев сообщил, что ВСУ привлекли инвалидов для рытья окопов на запорожском направлении

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Украины используют инвалидов для строительства линии обороны на запорожском направлении, принуждая их рыть окопы, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

    ВСУ привлекают инвалидов для рытья окопов на запорожском направлении, сообщает ТАСС. Военный эксперт Виталий Киселев в эфире программы «Соловьев Live» заявил, что эти действия связаны с попытками украинской стороны создать оперативную линию обороны. По его словам, для этого используются люди с явными физическими и умственными отклонениями, которых заставляют заниматься земляными работами.

    Киселев отметил, что работы по рытью окопов сопровождаются привлечением большого количества техники. Однако, как отмечает эксперт, финансирование для этих целей не выделяется в достаточном объеме, что делает усилия по строительству оборонительных сооружений неэффективными. В связи с этим возникает предположение, что некоторые из инвалидов, привлекаемых к работе, могут остаться в окопах.

    Эксперт также указал на значительное сосредоточение украинских военных сил и техники на этом направлении. По его мнению, это свидетельствует о подготовке ВСУ к крупному сражению. В ближайшие дни, как считает Киселев, может произойти уничтожение более 7 тыс. военнослужащих ВСУ на этом участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области сдался в плен глухой на одно ухо боец ВСУ.

    Ранее пленный ВСУ сообщил о призыве в армию мужчины с аутизмом, который не умеет разговаривать.

    А в 114-й бригаде территориальной обороны ВСУ из 90 новых солдат лишь 24 оказались пригодными к боевым задачам, в то время как 66 были признаны «старыми, больными или алкоголиками».

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    15 февраля 2025, 12:18 • Новости дня
    ВС России уничтожили пункт управления FPV-дронами в Херсоне

    ВС России в Херсонской области уничтожили пункт управления FPV-дронами противника

    Tекст: Мария Иванова

    Российская армия в Херсонской области уничтожила пункт управления FPV-дронами на правом берегу, используя беспилотники «Молния» с 10 кг пластида.

    Российские военные уничтожили пункт управления FPV-дронами в Херсонской области, сообщает ТАСС. Операция проводилась расчетом беспилотников 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр». Объект находился в населенном пункте Никольское.

    Воздушная разведка обнаружила антенну управления на здании, после чего координаты были переданы расчету БПЛА. Для уничтожения цели использовались беспилотники «Молния», оснащенные десятью килограммами пластида.

    Представители ВС России сообщили, что в результате атаки пункт управления и антенны были полностью уничтожены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы FPV-дронов из отряда «Т» Добровольческого корпуса в Курске смогли достичь 95-процентной эффективности попаданий по целям, значительно превысив средний показатель в 40%.

    Спецназ «Ахмат» внедрил в Курской области инновационные FPV-дроны с функцией автозахвата цели, что позволяет им поражать как статичные, так и динамические объекты

    Ранее под Часовым Яром в ДНР группа украинских военнослужащих была уничтожена ударами FPV-дронов, которые были выпущены 6-й мотострелковой дивизией 3-го армейского корпуса Южной группировки войск.

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