ПВО уничтожили два беспилотника в Калужской области

В Калужской области средства ПВО ликвидировали два беспилотника

Tекст: Максим Попов

Как сообщил глава региона Владислав Шапша в Telegram, силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата. Один из БПЛА был сбит на окраине Калуги, другой – на территории Перемышльского района.

По словам губернатора, инцидент произошел вечером 19 января, и по предварительным данным, никто не пострадал. При этом инфраструктура осталась невредимой. На местах происшествий работают оперативные группы.

До этого сообщалось, что силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Брянской областью.