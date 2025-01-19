Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.5 комментариев
ПВО уничтожили два беспилотника в Калужской области
В Калужской области средства ПВО ликвидировали два беспилотника
В Калужской области средствами ПВО уничтожены два беспилотника: один на окраине Калуги, другой в Перемышльском районе, при этом пострадавших и повреждений нет.
Как сообщил глава региона Владислав Шапша в Telegram, силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата. Один из БПЛА был сбит на окраине Калуги, другой – на территории Перемышльского района.
По словам губернатора, инцидент произошел вечером 19 января, и по предварительным данным, никто не пострадал. При этом инфраструктура осталась невредимой. На местах происшествий работают оперативные группы.
До этого сообщалось, что силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Брянской областью.