Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.3 комментария
ПВО уничтожила семь украинских дронов над Брянской областью
Силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Брянской областью
В Брянской области силы ПВО России уничтожили семь украинских беспилотников, что подтвердил губернатор региона Александр Богомаз.
Как отметил Богомаз в своем Telegram, силы ПВО России успешно обнаружили и уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией региона. В результате инцидента пострадавших и разрушений не зафиксировано, подчеркнул губернатор.
Ранее Богомаз сообщил, что ПВО уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области. До этого стало известно, что в Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ повреждены жилые дома в нескольких селах, обошлось без пострадавших.