В Калужской области нашли обломки сбитого беспилотника

Губернатор Шапша сообщил об обнаружении обломков сбитого дрона в Калужской области

Tекст: Вера Басилая

Обломки ранее сбитого беспилотника были найдены в Кировском районе Калужской области, на место происшествия направлена оперативная группа для осмотра и оценки ситуации, следует из сообщения в Telegram-канале Шапши.

Шапша напомнил жителям о важности осторожности при нахождении подобных объектов.

«После работы ПВО обломки вражеских БПЛА иногда местные жители обнаруживают раньше оперативных служб», – заявил он.

Губернатор настоятельно рекомендует не приближаться к обломкам и не трогать их, поскольку на них может находиться взрывчатка.

Особое внимание Владислав Шапша уделил необходимости бесед с детьми о потенциальной опасности таких находок.

Ранее в Липецкой области из-за падения фрагмента ракеты отключилась электроэнергия в нескольких населенных пунктах, пострадавших нет.

Российские ПВО сбили девять украинских дронов в небе над Брянской, Белгородской и Саратовской областями за прошедшую ночь.