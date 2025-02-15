Турчак ввел режим повышенной готовности в Горном Алтае после землетрясения

Власти Алтая ввели повышенную готовность после землетрясения вблизи села Бельтир

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава Республики Алтай Андрей Турчак сообщил через свой Telegram-канал о введении режима повышенной готовности после землетрясения в Горном Алтае. Эпицентр сейсмической активности находился в 1,3 км от села Бельтир, однако пострадавших нет, передает канал Турчака.

В Кош-Агачском и Улаганском районах отменены занятия в школах и массовые мероприятия. В четырех селах Кош-Агачского района возможны проблемы с водоснабжением. В этих районах планируется проведение обследований скважин, и при необходимости будет организована доставка питьевой воды.

С утра ведется обследование социально значимых объектов в районах и Горно-Алтайске. Зафиксированы повреждения, которые предварительно оценены как незначительные, не связанные с конструктивом зданий. До конца дня муниципалитеты должны завершить осмотр и предоставить полную информацию в оперативный штаб.

Кош-Агачский район будет курировать заместитель главы региона и министр здравоохранения Дмитрий Хубезов. Все объекты с круглосуточным пребыванием людей продолжают работать в штатном режиме.

В социальных сетях появились сообщения о разрушениях, которые не подтверждаются. Турчак призвал жителей доверять только официальной информации и сохранять спокойствие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тыве произошло землетрясение магнитудой 5,6 сообщалось в октябре 2021 года. На Алтае ранее зафиксировали два подземных толчка в декабре 2017 года. Сильное землетрясение произошло в Горном Алтае на границе с Монголией в июле 2016 года.