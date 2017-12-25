На Алтае зафиксировали два подземных толчка

Два подземных толчка произошли на Алтае в ночь на понедельник, сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.

По сообщению сейсмологов, в 21.41 по Москве 24 декабря произошел первый толчок, передает РИА «Новости». Эпицентр землетрясения находился в 243 километрах от Горно-Алтайска, сила толчка в эпицентре составила 5,8 балла.

Спустя несколько часов в этом же районе было зафиксировано еще одно землетрясение с интенсивностью сотрясений в 4,3 балла в эпицентре.

Напомним, в сентябре 2016 года подземный толчок магнитудой 3,3 был зафиксирован в 33 км к югу от Горно-Алтайска (Республика Алтай).