Якушев представил инициативы по развитию военных и двойных технологий

Он отметил, что для создания полноценной отрасли необходимо сфокусироваться на прорывных направлениях, таких как искусственный интеллект, современные системы связи и автономные платформы, а также создать экосистему оборонных инноваций мирового уровня, сообщается на сайте ЕР.

По словам Якушева, вхождение в состав учредителей центра представителей правительства может вывести работу на качественно новый уровень. Он подчеркнул, что все инициативы уже отражены в народной программе, направленной на модернизацию военной сферы и внедрение современных информационных комплексов. За год ЦБСТ поставил в боевые части 55 тыс. беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы, разработал 35 технических решений и запустил платформу для военных закупок, добавил Якушев.

Председатель правления центра Андрей Безруков сообщил, что в 2025 году работа будет сосредоточена на поддержке разработчиков технологий двойного назначения и создании рынка воентеха.

Безруков также отметил важность технологических конкурсов и хакатонов для решения актуальных задач, создания центров компетенций и запуска инвестиционной инфраструктуры. Центр беспилотных систем, созданный «Единой Россией» и фондом «Наша Правда», уже объединил более 250 организаций для разработки и производства беспилотных систем и средств для Вооруженных сил РФ.