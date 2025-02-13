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В ДТП на трассе в Краснодарском крае погибли четыре человека
На трассе Тимашевск-Кореновск три автомобиля столкнулись, погибло четыре человека
В Тимашевском районе Краснодарского края произошло смертельное ДТП с участием трех легковых автомобилей, в результате которого погибли четыре человека, включая женщину-водителя иномарки.
Авария произошла в четверг около 19.00 на автодороге «Тимашевск – Кореновск», передает РИА «Новости» со ссылкой на главк МВД по региону. Водитель автомобиля ВАЗ-2114, двигаясь в одном направлении с другим автомобилем той же марки, столкнулся с ним. После удара его машина выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с легковым автомобилем Kia.
В результате ДТП погибли четыре человека. Среди них водитель иномарки, женщина 1982 года рождения, а также водитель и два пассажира ВАЗ-2114, личности которых на момент сообщения не установлены.
На месте трагедии работают сотрудники ГИБДД и следственные органы, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Дагестане на трассе Р-215 произошло столкновение маршрутки с легковым автомобилем, в результате которого два человека погибли и 13 получили травмы.