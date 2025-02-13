  • Новость часаПутин подписал закон об индексации военных пенсий на 9,5%
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Удар Зеленского по Порошенко сносит последнюю законную власть Украины
    Рютте разъяснил суть обещаний Украине о членстве в НАТО
    Генерал-майор авиации объяснил выбор Алжира в пользу Су-57Э
    Раскрыт размер гонорара Кадышевой
    В Минобороны РФ поблагодарили Путина за фразу про «моих ребят»
    Песков заявил о готовности Москвы приветствовать лидера США на юбилее Победы
    Песков: США – главный визави России в переговорах по Украине
    Шеф Пентагона назвал ключевые цели НАТО
    Авианосец США столкнулся с сухогрузом у берегов Египта
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Формулой мира станет экономический раздел Украины

    Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

    13 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Отношения России и США вернули к «заводским настройкам»

    Сейчас происходит сброс данных обратно до настроек базового уровня. Либеральный миропорядок признан завершенным. Классическое соперничество великих держав США объявили главным содержанием международной политики.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Мюнхене не осталось места для умственной жизни

    За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.

    2 комментария
    13 февраля 2025, 22:51 • Новости дня

    В ДТП на трассе в Краснодарском крае погибли четыре человека

    На трассе Тимашевск-Кореновск три автомобиля столкнулись, погибло четыре человека

    Tекст: Максим Попов

    В Тимашевском районе Краснодарского края произошло смертельное ДТП с участием трех легковых автомобилей, в результате которого погибли четыре человека, включая женщину-водителя иномарки.

    Авария произошла в четверг около 19.00 на автодороге «Тимашевск – Кореновск», передает РИА «Новости» со ссылкой на главк МВД по региону. Водитель автомобиля ВАЗ-2114, двигаясь в одном направлении с другим автомобилем той же марки, столкнулся с ним. После удара его машина выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с легковым автомобилем Kia.

    В результате ДТП погибли четыре человека. Среди них водитель иномарки, женщина 1982 года рождения, а также водитель и два пассажира ВАЗ-2114, личности которых на момент сообщения не установлены.

    На месте трагедии работают сотрудники ГИБДД и следственные органы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

    Ранее в Дагестане на трассе Р-215 произошло столкновение маршрутки с легковым автомобилем, в результате которого два человека погибли и 13 получили травмы.

    13 февраля 2025, 03:22 • Новости дня
    В России начали сборку первых самолетов Як-130М

    На авиазаводе в Иркутске началась сборка трех учебно-тренировочных самолетов Як-130М

    В России начали сборку первых самолетов Як-130М
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    На авиазаводе в Иркутске началась сборка трех учебно-тренировочных самолетов Як-130М, которые в будущем смогут выполнять функции легкого штурмовика в конфликтах низкой интенсивности.

    Первые три учебно-тренировочных самолета Як-130М находятся на этапе сборки, передает РИА «Новости». Модернизированные самолеты могут выполнять боевые задачи и позиционируются как легкие штурмовики, что делает их востребованными в конфликтах низкой интенсивности.

    Прототип Як-130М был впервые представлен на выставке «Армия-2024». Как сообщили в конструкторском бюро «Яковлев», самолеты оснащаются новыми системами и агрегатами. Ожидается, что срок первого полета будет определен после завершения изготовления первого образца и проведения наземных испытаний.

    По словам генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, потенциальная емкость рынка для Як-130М составляет около 40 самолетов в год. В данный момент ведутся переговоры с несколькими странами Азии и Африки по возможным поставкам этой модели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на «Армии» представили проект Як-130М с расширенными боевыми возможностями. Ранее Ростех передал Минобороны партию учебно-боевых самолетов Як-130.

    Коментарии (25)
    13 февраля 2025, 15:20 • Новости дня
    Украина вывела из Курской области разгромленный элитный батальон морпехов ВСУ

    Элитный батальон морской пехоты Украины выведен из Суджанского района из-за потерь

    Украина вывела из Курской области разгромленный элитный батальон морпехов ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Элитный 501-й батальон морской пехоты ВМС Украины был выведен из Суджанского района Курской области после потерь более половины личного состава.

    Батальон был выведен из региона и направлен на восстановление в Николаевскую область, на базу 235-го межвидового центра подготовки «Широкий Лан», передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По словам источника агентства, сейчас батальон пытаются собрать заново, однако пополнение подразделения происходит медленно. «Пополнение батальона идет по остаточному принципу», – отметил собеседник.

    Начальник Главного военно-политического управления Минобороны Апты Алаудинов отмечал, что частые случаи сдачи в плен украинских солдат в Курской области свидетельствуют о снижении присутствия «элитных» подразделений ВСУ на этом направлении.

    Ранее пленный командир ВСУ сообщил о массовом дезертирстве 1,7 тыс. военнослужащих из элитной бригады.

    Коментарии (15)
    13 февраля 2025, 14:50 • Видео
    Илон Маск против НАТО: кто кого?

    Мультимиллиардер Илон Маск, которого теперь называют вторым по влиятельности человеком в США после Дональда Трампа, выступил за пересмотр роли НАТО в мире, назвав его пережитком холодной войны. Если Маск на Североатлантический альянс влезет, то кто кого сборет?

    Коментарии (0)
    13 февраля 2025, 16:36 • Новости дня
    Орбан: ЕC не заслужил права участвовать в переговорах по Украине вместе с РФ и США
    Орбан: ЕC не заслужил права участвовать в переговорах по Украине вместе с РФ и США
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Евросоюз не заслужил право участвовать в переговорах по Украине, упрекнув руководство ЕС в отсутствии умной дипломатии и неэффективности.

    Орбан выступил с резкой критикой руководства Евросоюза, передает ТАСС. Он заявил, что ЕС пока не заслужил права участвовать в переговорах по Украине вместе с Россией и Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что для этого необходимо проявить силу, хорошее руководство и умную дипломатию, чего, по его мнению, Брюссель не демонстрирует.

    В своем заявлении Орбан указал на несостоятельность заявлений европейских официальных лиц, отметив, что пока президенты США и России обсуждают мирное урегулирование, ЕС делает «бесполезные заявления». Орбан подчеркнул, что невозможно требовать участия в переговорах – его нужно заслужить.

    Издание Financial Times сообщало, что США начали переговоры с Россией об Украине без участия Европы, страны ЕС потребовали участия в этих переговорах.

    Коментарии (7)
    13 февраля 2025, 18:50 • Новости дня
    Захарова заявила о предательстве Украины Западом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила западные страны в предательстве Украины, вмешательстве в ее дела и стравливании украинцев с русскими.

    В своем Telegram-канале Захарова заявила, что именно Запад предал Украину, вмешиваясь в ее внутренние дела и стравливая украинцев с русскими. Захарова считает, что это стало причиной нынешнего кризиса в регионе.

    Дипломат обратила внимание на комментарий генсека НАТО Марка Рютте, который выразил неясную позицию относительно того, является ли телефонный разговор между президентами России и США «предательством Украины» со стороны Запада. Захарова назвала его комментарий «невнятным» и подчеркнула, что важен не сам разговор, а долгосрочные действия Запада.

    «Что вопрос, что ответ – ничтожны», – добавила Захарова. Она также указала на то, что Запад инициировал антиконституционный переворот на Украине и обманывал по поводу выполнения минских договоренностей. По ее словам, это привело к вооруженному конфликту в регионе и подрыву стабильности.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявил, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером был успешным.

    Коментарии (8)
    13 февраля 2025, 14:39 • Новости дня
    Молдавия объявила о разрыве соглашения с Россией о культурных центрах

    Tекст: Валерия Городецкая

    МИД Молдавии заявил о прекращении действия межправительственного соглашения с Россией, заключенного в 1998 году, о создании и функционировании культурных центров.

    В заявлении, опубликованном в Telegram-канале министерства, подчеркивается, что решение принято «в ответ на провокации в виде падения беспилотников на территории Молдавии, ответственность за которые возложена на Россию», передает ТАСС.

    «В ответ на эти провокации МИД принял решение об односторонней денонсации молдавско-российского межправительственного соглашения о создании и функционировании культурных центров, заключенного в 1998 году. После завершения процедуры расторжения соглашения Российский культурный центр прекратит свою деятельность в нашей стране», – говорится в заявлении.

    Напомним, в районе Тараклия на юге Молдавии полиция обнаружила беспилотник, который упал в окрестностях села Салчия.

    Российский посол Олег Озеров прибыл в молдавское министерство иностранных дел после инцидента с падением беспилотных летательных аппаратов. Озеров заявил о необоснованности обвинений в адрес России в связи с упавшими на территории страны дронами и призвал дождаться результатов расследования.

    Коментарии (3)
    13 февраля 2025, 17:12 • Новости дня
    Банкам запретили общаться с клиентами в иностранных мессенджерах

    Мишустин объявил о запрете банкам и госслужбам пользоваться иностранными мессенджерами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель правительства Михаил Мишустин объявил о запрете на использование иностранных мессенджеров для общения с гражданами от лица государственных служб и банков.

    Мишустин подчеркнул, что запрет касается всех государственных служб, операторов связи и банков, которые теперь не смогут применять иностранные мессенджеры для прямого общения с клиентами и гражданами, передает ТАСС. «Это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений», – заявил премьер.

    Напомним, правительство России решило ввести обязательную маркировку телефонных звонков, чтобы граждане могли видеть, от кого поступает звонок – от организации или с международного виртуального номера.

    Сообщалось, что Генпрокуратура зафиксировала рост телефонных мошенничеств в 2024 году на 15%. В МВД ранее рассказали, как защитить смартфон от взлома и кражи, чтобы не потерять доступ к личным данным и финансам.

    Коментарии (2)
    13 февраля 2025, 04:45 • Новости дня
    В Белоруссии зафиксировали падение неизвестного горящего объекта

    Жители Гомеля засняли падение горящего объекта и услышали взрывы

    Tекст: Максим Попов

    Жители Гомеля в Белоруссии зафиксировали падение неизвестного горящего объекта, после чего были слышны взрывы, что вызвало предположения об атаке дронов.

    В Белоруссии жители города Гомель стали свидетелями падения неизвестного горящего объекта, сообщило RT. Очевидцы сообщают, что после этого слышались взрывы, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

    Пользователи Сети активно обсуждают случившееся и предполагают, что речь может идти об атаке дронов. В настоящий момент власти не комментируют ситуацию.

    Ранее в Липецкой области России объявили красный уровень угрозы БПЛА.

    Коментарии (0)
    13 февраля 2025, 00:25 • Новости дня
    Минобороны раскрыло ужасы еврейского гетто в Будапеште

    Документы Минобороны показали массовые убийства евреев в гетто Будапешта

    Tекст: Максим Попов

    Архивные документы Минобороны свидетельствуют о массовых убийствах в еврейском гетто Будапешта с 1944 года, где ежедневно погибало более 45 человек.

    Министерство обороны России опубликовало архивные документы, раскрывающие ужасающие подробности жизни в еврейском гетто Будапешта в период с 1944 года, сообщает ТАСС. По данным документов, ежедневно в гетто погибало свыше 45 человек из-за насилия и голода.

    Как сообщил ответственный за погребение мертвых Иожеф Глок, «начиная с 20 ноября 1944 года я получал ежедневно для погребения 60-45 человек убитых и умерших с голода». Группа нилошистов, действовавшая в гетто, жестоко обращалась с его жителями, грабила их и устраивала расстрелы.

    Кроме того, многие жертвы были сброшены в Дунай, а советские войска при освобождении города обнаружили множество тел в банях и моргах. В одном из таких мест нашли останки 1,7 тыс. человек. Это число значительно меньше реальных потерь, так как в домах были обнаружены горы трупов евреев, венгров и даже советских красноармейцев.

    Документы Минобороны также подтверждают факты жестокого обращения с советскими военнопленными.  «24 октября в упорном бою за станцию Фолиаш в районе отметки 92 немецко-венгерским захватчикам превосходящими силами удалось вклиниться в наши боевые порядки. Танки врага начали давить тяжело раненых наших бойцов, которые лежали па поле боя. Часть из них противник взял в плен. На следующий день наши подразделения выбили гитлеровцев с занимаемого рубежа. Гвардейцы нашли в поле и в селе 10 трупов красноармейцев, большинство из которых умерщвлено немцами и венграми холодным оружием», – говорится в опубликованных актах.

    Ранее Минобороны запустило проект о вкладе союзных республик в победу во время Великой Отечественной войны.

    Коментарии (0)
    13 февраля 2025, 15:56 • Новости дня
    Принято решение ввести маркировку звонков для защиты от мошенников

    Мишустин сообщил о введении маркировки звонков для защиты от телефонных мошенников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России решило ввести обязательную маркировку телефонных звонков, чтобы граждане могли видеть, от кого поступает звонок – от организации или с международного виртуального номера.

    Председатель правительства Михаил Мишустин объявил о подготовке законодательных поправок для защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников, передает ТАСС. Одной из ключевых инициатив станет обязательная идентификация входящих звонков. Это позволит абонентам видеть информацию об источнике звонка на экране телефона.

    Мишустин отметил, что нововведение поможет распознавать звонки от организаций и международных виртуальных номеров, снижая риск мошенничества.

    Сообщалось, что Генпрокуратура зафиксировала рост телефонных мошенничеств в 2024 году на 15 процентов. В МВД рассказали, как защитить смартфон от взлома и кражи, чтобы не потерять доступ к личным данным и финансам.

    Госдума приняла закон, который вводит обязательный «период охлаждения» для потребительских кредитов, чтобы защитить граждан от мошенников и дать им время на обдумывание перед заключением сделки.

    Коментарии (0)
    13 февраля 2025, 04:04 • Новости дня
    Стало известно о стремлении Индии модернизировать истребитель Су-30

    Индия приложит усилия для модернизации истребителей Су-30МКИ по российской лицензии

    Tекст: Максим Попов

    Военный эксперт Михаил Ходаренок отметил стремление Индии модернизировать Су-30МКИ в рамках программы Make in India, чтобы соответствовать современным требованиям.

    Индия планирует модернизировать многоцелевые истребители Су-30МКИ, производимые по российской лицензии. Как передает ТАСС, эти самолеты составляют основу истребительного авиационного парка страны и играют ключевую роль в обеспечении ее воздушной мощи. Военный эксперт Михаил Ходаренок заявил об этом на международной авиационно-космической выставке Aero India – 2025.

    Ходаренок подчеркнул, что модернизация позволит Су-30МКИ соответствовать современным требованиям вооруженного противоборства. Он отметил, что в вопросе модернизации задействованы как индийские, так и российские технологии. Эксперт добавил, что платформа Су-30, совершившая первый полет еще в 1989 году, остается высокоэффективной и может быть существенно улучшена с помощью внедрения новых технологий.

    По словам Ходаренка, Индия, вероятно, доведет Су-30МКИ до уровня, удовлетворяющего современным стандартам. Он указал на то, что, несмотря на наличие у страны истребителей Rafale, их количество значительно уступает парку Су-30МКИ. Поэтому модернизированные Су-30МКИ останутся основой воздушной мощи Индии.

    Ранее военный эксперт отметил большой экспортный потенциал ЗРК «Тор» от «Алмаз-Антей». До этого сообщалось о нецелесообразности создания в России аналога «Железного купола».

    Коментарии (0)
    13 февраля 2025, 03:35 • Новости дня
    На Aero India назвали основные преимущества российского ЗРК «Тор»

    Эксперт Ходаренок отметил большой экспортный потенциал ЗРК «Тор» от «Алмаз-Антей»

    Tекст: Максим Попов

    Зенитные ракетные комплексы «Тор» производства «Алмаз-Антей» имеют значительный экспортный потенциал благодаря своей эффективности в боях и возможности конфигурации под нужды покупателей, заявил военный эксперт Михаил Ходаренок.

    Как передает ТАСС, военный эксперт Михаил Ходаренок на полях выставки Aero India – 2025 подчеркнул, что зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности семейства «Тор» обладают значительным экспортным потенциалом.

    «Комплексы ЗРК „Тор“ очень хорошо показали себя в боях, особенно при стрельбе по малоразмерным целям с малой отражающей поверхностью. Они прекрасно их видят, очень эффективно работают в любых условиях обстановки», приводит агентство слова специалиста.

    Ходаренок добавил, что система выпускается в различных конфигурациях: на колесной и гусеничной базе, а также в виде модуля, что позволяет ставить его на любое автошасси. Ходаренок отметил успешное применение «Тор» на базе Хмеймим и в спецоперациях.

    Также на выставке была представлена зенитная система большой дальности С-400 «Триумф». По словам эксперта, эта система превзошла тактико-технические требования и эффективно работает как по воздушным, так и по наземным целям.

    Ходаренок сравнил С-400 с американским комплексом Patriot, отметив, что российская система значительно превосходит ее по характеристикам. Он подчеркнул, что хотя С-400 не дешевая система, она привлекает внимание многих стран. На данный момент ее уже приобрели Китай, Индия и Турция.

    Ранее военный эксперт заявил о нецелесообразности создания в России аналога «Железного купола».

    Коментарии (0)
    13 февраля 2025, 03:05 • Новости дня
    Эксперт заявил о нецелесообразности создания в России аналога «Железного купола»

    Tекст: Максим Попов

    Российские зенитные ракетные комплексы эффективно выполняют задачи противоракетной обороны и делают создание аналога израильского «Железного купола» бессмысленным, заявил военный эксперт Михаил Ходаренок.

    Как сообщает ТАСС, военный эксперт Михаил Ходаренок, выступая на Международной авиационно-космической выставке Aero India – 2025, подчеркнул, что существующие российские зенитные ракетные комплексы делают нецелесообразным создание аналога израильского «Железного купола». Ходаренок отметил, что система противоракетной обороны Израиля предназначена для защиты от тактических неуправляемых ракет и была разработана для специфической обстановки Ближнего Востока.

    По словам эксперта, России не требуется разрабатывать подобный комплекс, если стоит задача по зенитному ракетному прикрытию особо важных объектов. В качестве примера он привел зенитные ракетные системы и комплексы, такие как С-400 «Триумф», С-350 и «Бук-M3», которые способны эффективно выполнять функции противоракетной обороны.

    «На дальних рубежах задачу будет выполнять зенитная ракетная система большой дальности С-400 „Триумф“, обладающая потенциалом нестратегической противоракетной обороны. Также в распоряжении зенитных ракетных войск есть системы С-350 и „Бук-M3“. Всех этих комплексов вполне достаточно для эффективного прикрытия любого объекта», – приводит агентство слова военного эксперта.

    Ранее российский истребитель Су-57Э вызвал ажиотаж на Aero India среди зарубежных журналистов. Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты отказались тренировать пилотов для программ F-35 и F-16 из-за успешных показателей российского Су-57, который произвел фурор на выставке Aero India, где представил свои технические возможности. Индийские летчики во вторник выстроились в очередь на VR-тренажер Су-57Э, демонстрируя высокий интерес к российскому истребителю нового поколения.

    Коментарии (0)
    13 февраля 2025, 08:03 • Новости дня
    Росреестр сообщил о новых правилах регистрации земельных участков с 1 марта

    Росреестр сообщил о новых правилах регистрации земельных участков при отсутствии границ в ЕГРН

    Tекст: Александра Юдина

    С 1 марта 2025 года в России невозможно будет зарегистрировать сделку с землей, если границы участка не внесены в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), сообщила пресс-служба Росреестра.

    Согласно сообщению пресс-службы Росреестра, регистрация сделки не будет осуществлена, если границы участка не внесены в ЕГРН, передают «Известия».

    Это правило также распространяется на постановку на кадастровый учет и оформление прав на незавершенные сооружения, если границы земли не учтены.

    Необходимость внесения границ в ЕГРН обусловлена предотвращением конфликтов между владельцами соседних участков. Отсутствие таких данных может привести к тому, что продавец земли предоставит покупателю недостоверную информацию о местоположении или размерах участка.

    Практика показывает, что большинство имущественных споров возникают из-за неопределенности границ участков. Соседи могут предъявлять друг другу претензии по поводу захвата территории. Внесение точных данных в государственный реестр помогает избежать таких недоразумений и защищает интересы владельцев.

    Пресс-служба также уточнила, что внесение всех необходимых сведений в ЕГРН возможно на основании заявления об осуществлении государственного кадастрового учета и межевого плана.

    Ранее частнопрактикующий юрист Михаил Рябых рассказал, что правила регистрации недвижимости в Росеестре поменялись с 29 июня 2022 года, изменилась регистрация договоров купли-продажи, мены и дарения.

    Коментарии (0)
    13 февраля 2025, 05:13 • Новости дня
    Штурмовики раскрыли подробности освобождения Дзержинска

    Tекст: Максим Попов

    Российские военные 109-го полка успешно прорвали оборону ВСУ в Дзержинске благодаря БПЛА, что позволило освободить город и эвакуировать мирных жителей, сообщило Минобороны.

    Военнослужащие 109-го отдельного стрелкового полка группировки войск «Центр» прорвали оборону ВСУ в ходе освобождения Дзержинска, передает ТАСС. Сержант Константин Захаренко рассказал, что благодаря БПЛА были выявлены слабые места противника. «Заходили мелкими группами по два-три человека, заходили в тыл, закреплялись там», – сообщил он.

    По словам Захаренко, противник был дезориентирован и обратился в бегство. Украинские военные использовали для обороны здания и шахты, но это не помогло удержать позиции. Захаренко отметил: пленные заявляли, что не стреляли, однако при проверке выяснялось, что их оружие было использовано.

    Ефрейтор Евгений Пономаренко рассказал, что в ходе операции было эвакуировано много мирных жителей, пострадавших от действий украинских военных. Он отметил, что ВСУ препятствовали эвакуации, обстреливая мирных жителей. Пономаренко вспомнил, как во время эвакуации девочка по имени София пила сок и молоко, радуясь происходящему. Он подчеркнул, что жители Дзержинска не хотели уходить на сторону Украины, оставаясь в подвалах.

    В ходе операции штурмовики сумели эвакуировать мирных жителей в Горловку двумя группами, несмотря на обстрелы и сбросы кассетных боеприпасов с дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, освобождение Дзержинска открывает ворота в северную часть ДНР. При отступлении из Дзержинска ВСУ использовали тактику выжженной земли. Российские войска штурмовали девятиэтажку в Дзержинске 27 дней.

    Коментарии (0)
    13 февраля 2025, 17:59 • Новости дня
    Прокуратура попросила конфисковать имущество семьи Блиновской

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гособвинение запросило у Савеловского суда Москвы конфискацию арестованного имущества, принадлежащего семье блогера Елены Блиновской, обвиняемой в налоговых преступлениях и обмывании денег.

    Представитель прокуратуры в ходе прений сторон отметила: «Просим конфисковать имущество и банковские счета подсудимой Блиновской, на которые ранее были наложены обеспечительные меры». В перечень подлежащих конфискации активов входят дом в Истринском районе, квартиры в Москве, земельные участки в Крыму и Подмосковье, элитные автомобили и банковские счета, передает ТАСС.

    По данным прокурора, помимо самого блогера, эти активы принадлежат ее родителям, супругу и другим, связанным с ней компаниям. Судебное заседание по этому делу продолжится в ближайшее время, после чего будет вынесено решение по данному вопросу.

    Ранее прокурор снизила исковые требования к блогеру Елене Блиновской по иску о неуплате налогов до 587 млн рублей из-за частичного погашения задолженности. Сообщалось, что государственное обвинение в Савеловском суде Москвы затребовало для блогера Елены Блиновской по делу о неуплате налогов шесть лет лишения свободы.

    Коментарии (2)
    Главное
    В России решили создать три новых особых экономических зоны
    Захарова заявила о предательстве Украины Западом
    Число пропавших без вести на Украине удвоилось за год
    Курс доллара впервые с сентября падал ниже 90 рублей
    Названы сроки освобождения россиянина Труфанова из плена ХАМАС
    Посольство России назвало цинизмом планы Молдавии закрыть Русский дом
    Сенат США утвердил Кеннеди-младшего министром здравоохранения

    Европейцы нашли способ сбить цены на газ без помощи России

    Европа снова столкнулась с ростом цен на газ. Простой с экономической точки зрения выход есть – это обратиться за помощью к России и разморозить несколько имеющихся маршрутов поставки. Но Брюссель придумал другой механизм для борьбы с высокими ценами – ввести потолок цены. Что это значит и как поможет сбить цены? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: Разговор Путина и Трампа потряс Европу

    «Это был момент, которого европейцы и украинцы ждали месяцами, если не годами. Но когда он наконец наступил, это повергло союзников Киева в шок». Такими словами Politico описывает реакцию Запада на разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Общий тон публикаций в западных СМИ показывает, что Брюссель и Киев напуганы стремительным развитием диалога Москвы и Вашингтона. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия перераспределила остатки газа на Украине

    Энергообъекты на Украине вновь оказались в фокусе внимания российских военных. В этот раз под удар попали газовые месторождения в Полтавской области, а до того – объекты газовой инфраструктуры на западе страны. По мнению экспертов, ВС России наносят удары таким образом, чтобы в итоге на Украине газом пользовались лишь бытовые потребители. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина делает безнадежную попытку спасти свою энергетику

    Украина сделала шаг к тому, чтобы создать «самую мощную АЭС в Европе». Причем киевский режим нашел для этого реакторы не западного, а российского производства. Сколько денег и времени должно уйти у Украины на строительство этой станции – и почему она точно не поможет киевскому режиму решить бушующий в стране энергокризис? Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Илон Маск против НАТО: кто кого?

      Мультимиллиардер Илон Маск, которого теперь называют вторым по влиятельности человеком в США после Дональда Трампа, выступил за пересмотр роли НАТО в мире, назвав его пережитком холодной войны. Если Маск на Североатлантический альянс влезет, то кто кого сборет?

    • Между Россией и США появился контакт

      Внезапный визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа завершился сделкой по обмену заключенными. Как ни странно, это имеет прямое отношение к конфликту на Украине, и более всего эта сделка расстроила Владимира Зеленского.

    • Трамп против Ирана: чья возьмет?

      Новый президент США Дональд Трампу выдвинул ультиматум Ирану – или заключай сделку, или разбомблю. Ранее вообще не предполагалось такого, что Трамп захочет заключать с Ираном сделку по ядерной программе, но хозяин Белого дома опять удивил. Чего теперь ждать от Ирана??

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............