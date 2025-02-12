Белый дом отказался комментировать планы Украины по НАТО

Эксперт оценил влияние освобождения Фогеля на урегулирование конфликта на Украине

Американист Дудаков: Освобождение Фогеля запустит переговорный процесс по Украине

Tекст: Анастасия Куликова

«В освобождении Марка Фогеля немалую роль сыграл спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. По своему менталитету он – девелопер из Нью-Йорка – во многом близок Дональду Трампу по складу характера. Таким людям из бизнеса американский лидер доверяет больше, чем карьерным дипломатам», – отметил американист Малек Дудаков.

Он напомнил, что именно Уиткофф вел переговоры между Израилем, палестинским движением ХАМАС, Египтом и Катаром. «Теперь Трамп начинает его привлекать к работе и на российско-украинском направлении», – указал собеседник. При этом спецпосланником президента США по вопросам Украины и России остается Кит Келлог. Политик, скорее всего, выступает «лицом переговорного процесса», полагает Дудаков. Эксперт не исключает, что Уиткофф, в свою очередь, продолжит заниматься непубличной дипломатией на украинском треке.

Освобождение Фогеля политолог назвал важным событием во внутриамериканской повестке. «Трамп обещал семье этого американца вернуть его на родину. Теперь он может сказать, что сдержал свое слово», – уточнил спикер. Со стороны России передача бывшего заключенного Вашингтону – это сигнал, продолжил аналитик.

«Москва таким образом подтвердила, что настроена на диалог с новой администрацией США, но на взаимовыгодных условиях», – подчеркнул Дудаков. С этим, по его мнению, связана и реакция Трампа на освобождение Фогеля. «Главе Белого дома хотелось бы договориться и по Украине. Другое дело, что этот вопрос сложнее, чем освобождение одного американца, который находился в российской тюрьме», – рассуждает политолог.

«Вместе с тем визит Уиткоффа в Москву показывает, что переговорный трек, скорее всего, активизируется в ближайшее время», – прогнозирует спикер. При этом, по мнению аналитика, «шансов договориться у спецпосланника по Ближнему Востоку больше, чем у карьерных дипломатов США». «Для Трампа это оптимистичная история, ведь он отправляет своего лучшего переговорщика на работу по украинскому направлению. Для Вашингтона оно становится одним из приоритетных», – заключил Дудаков.

Ранее Дональд Трамп заявил, что освобождение из российской колонии американца Марка Фогеля может стать «очень важным элементом» прекращения боевых действий на Украине. По словам президента США, Вашингтон добился «огромного прогресса» во взаимодействии с Москвой. «Они были очень милыми. Россия отнеслась к нам очень хорошо», – сказал он.

Напомним, во вторник российская сторона освободила Фогеля. Незадолго до этого советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении соотечественника. Власти США подчеркнули, что освобождение Фогеля произошло в результате обмена заключенными между США и Россией.

Трамп не уточнил условия возвращения гражданина США, но назвал сделку «очень честной, очень справедливой». Он сообщил, что еще один американец будет освобожден в среду, 12 февраля. Сам Фогель отметил, что «президент Путин проявил великодушие и государственный подход, помиловав меня».

Марк Фогель был сотрудником американского посольства, после этого он работал преподавателем англо-американской школы в Москве. В 2021 году его задержали в аэропорту Шереметьево. В багаже нашли марихуану и гашишное масло. В июне 2022 года Химкинский суд назначил ему по ч. 3 ст. 229.1 (контрабанда наркотиков) 12 лет и по ч. 2 ст. 228 (незаконный оборот наркотиков) еще три года. По совокупности преступлений он был приговорен к 14 годам колонии строгого режима.

Любопытно, что предыдущая администрация Джо Байдена ранее добилась обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, у которой нашли менее одного грамма гашишного масла, но не включила в потенциальные списки обмена Фогеля.