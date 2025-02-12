Путин и Шараа обсудили укрепление сотрудничества России и Сирии

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщается на сайте Кремля, Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа. В ходе беседы российский лидер выразил надежду на успешное решение новых задач сирийским руководством и подчеркнул историческую дружбу и взаимное сотрудничество между Россией и Сирией.

Главы государств обсудили текущую ситуацию в Сирии, акцентировав внимание на поддержке единства и суверенитета страны. Путин подтвердил готовность России содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии и подчеркнул важность реализации мер для устойчивой нормализации и активизации межсирийского диалога. Российская сторона также выразила готовность к предоставлению гуманитарной помощи сирийскому народу.

В ходе разговора затрагивались вопросы практического взаимодействия, включая торгово-экономическую и образовательную сферы, с учетом недавних переговоров российской делегации в Дамаске. Лидеры договорились продолжить контакты для разработки широкой повестки развития двустороннего сотрудничества.

«Телефонный разговор лидеров носил конструктивный, деловой и содержательный характер», – отметили в Кремле.

В конце января новые власти Сирии отменили действие конституции 2012 года и распустили все вооруженные формирования и службы безопасности, а Ахмад аш-Шараа был объявлен президентом страны на переходный период. Он заявил, что проведение президентских выборов в Сирии станет возможным через четыре-пять лет.