За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
Путин и Шараа обсудили укрепление сотрудничества России и Сирии
Президент России Владимир Путин пожелал успехов президенту Сирии на переходный период Ахмеду Шараа и подтвердил поддержку Москвы в укреплении суверенитета и единства Сирийской Арабской Республики.
Как сообщается на сайте Кремля, Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа. В ходе беседы российский лидер выразил надежду на успешное решение новых задач сирийским руководством и подчеркнул историческую дружбу и взаимное сотрудничество между Россией и Сирией.
Главы государств обсудили текущую ситуацию в Сирии, акцентировав внимание на поддержке единства и суверенитета страны. Путин подтвердил готовность России содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии и подчеркнул важность реализации мер для устойчивой нормализации и активизации межсирийского диалога. Российская сторона также выразила готовность к предоставлению гуманитарной помощи сирийскому народу.
В ходе разговора затрагивались вопросы практического взаимодействия, включая торгово-экономическую и образовательную сферы, с учетом недавних переговоров российской делегации в Дамаске. Лидеры договорились продолжить контакты для разработки широкой повестки развития двустороннего сотрудничества.
«Телефонный разговор лидеров носил конструктивный, деловой и содержательный характер», – отметили в Кремле.
В конце января новые власти Сирии отменили действие конституции 2012 года и распустили все вооруженные формирования и службы безопасности, а Ахмад аш-Шараа был объявлен президентом страны на переходный период. Он заявил, что проведение президентских выборов в Сирии станет возможным через четыре-пять лет.