Жителя Сочи оштрафовали за перевозку спаривающихся енотов на крыше автомобиля

Tекст: Алексей Дегтярев

Ролик с енотами, расположившимися на крыше движущейся машины в центре Сочи, быстро распространилось в социальных сетях и привлекло внимание полиции, передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД не может опубликовать видеозапись из-за нецензурной брани в ролике.

Правоохранители остановили транспортное средство и задержали водителя для выяснения обстоятельств. В пресс-службе городского УВД пояснили, что мужчина перевозил енотов по просьбе знакомого. Он посадил их на крышу, чтобы животные не испортили салон автомобиля.

В отношении водителя был составлен административный протокол.

Сам инцидент произошел 8 февраля. Через три дня нарушителю был выписан протокол за нарушение правил перевозки. Ему грозит штраф в размере 500 рублей. Еноты в результате происшествия не пострадали.

В январе в Краснодаре специалисты спасли енота Илюшу, который три дня сидел на дереве, во время спасения енот укусил одного человека.