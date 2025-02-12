За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
Жителя Сочи оштрафовали за перевозку спаривающихся енотов на крыше автомобиля
Сочинец получил административный штраф за перевозку двух енотов на крыше автомобиля, такой способ перевозки он применил, чтобы не пачкать салон, видео с енотами стало популярным в социальных сетях.
Ролик с енотами, расположившимися на крыше движущейся машины в центре Сочи, быстро распространилось в социальных сетях и привлекло внимание полиции, передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД не может опубликовать видеозапись из-за нецензурной брани в ролике.
Правоохранители остановили транспортное средство и задержали водителя для выяснения обстоятельств. В пресс-службе городского УВД пояснили, что мужчина перевозил енотов по просьбе знакомого. Он посадил их на крышу, чтобы животные не испортили салон автомобиля.
В отношении водителя был составлен административный протокол.
Сам инцидент произошел 8 февраля. Через три дня нарушителю был выписан протокол за нарушение правил перевозки. Ему грозит штраф в размере 500 рублей. Еноты в результате происшествия не пострадали.
В январе в Краснодаре специалисты спасли енота Илюшу, который три дня сидел на дереве, во время спасения енот укусил одного человека.