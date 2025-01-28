Енот Илюша погрыз спасателя, снимавшего его с дерева

Tекст: Алексей Дегтярев

Енот Илюша провел три дня на дереве в Краснодаре, теперь он находится в питомнике в Анапе. Животное перепугано, но с хорошим аппетитом и без признаков бешенства, сказала Уткина РИА «Новости».

Енота сняли с дерева специалисты краснодарской службы спасения, после чего он был отправлен в ветеринарную клинику, а затем в питомник.

Илюша немного худоват, но проявляет активность и уже начал кушать. Однако из-за укуса, который он нанес спасателю, за животным решили наблюдать в течение десяти дней, чтобы исключить риск бешенства.

Елена предполагает, что енота могли выбросить, поскольку животное испытывает стресс.

В июне в Баренцевом море спасателям удалось освободить из рыболовных сетей запутавшегося там китенка горбатого кита.