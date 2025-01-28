Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.2 комментария
Енот Илюша погрыз спасателя, снимавшего его с дерева
В Краснодаре специалисты спасли енота Илюшу, три дня сидевшего на дереве, его отправили в анапский питомник, во время спасения он укусил одного человека, сообщила содержащая питомник Елена Уткина.
Енот Илюша провел три дня на дереве в Краснодаре, теперь он находится в питомнике в Анапе. Животное перепугано, но с хорошим аппетитом и без признаков бешенства, сказала Уткина РИА «Новости».
Енота сняли с дерева специалисты краснодарской службы спасения, после чего он был отправлен в ветеринарную клинику, а затем в питомник.
Илюша немного худоват, но проявляет активность и уже начал кушать. Однако из-за укуса, который он нанес спасателю, за животным решили наблюдать в течение десяти дней, чтобы исключить риск бешенства.
Елена предполагает, что енота могли выбросить, поскольку животное испытывает стресс.
В июне в Баренцевом море спасателям удалось освободить из рыболовных сетей запутавшегося там китенка горбатого кита.