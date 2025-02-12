Они всю свою жизнь положили на ненависть и ложь. Выстроили карьеру, перегрызая глотки таким же, как они. И вот оказалось, что все преступления против морали, совести и против собственной страны, да еще и во время военного конфликта – все зря. Бывшие русские никому не нужны.4 комментария
МИД назвал причину срыва Минских соглашений Западом
Захарова заявила, что судьба русских в Донбассе безразлична Западу
Киев и Запад, игнорируя судьбу русских в Донбассе, сделали все возможное, чтобы сорвать реализацию Минских соглашений, которые могли бы привести к мирному решению конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о безразличии Киева и Запада к судьбе русских в Донбассе, что привело к провалу Минских соглашений, следует из комментария в Telegram-канале МИД России.
Захарова отметила, что в течение семи лет Киев саботировал выполнение «Комплекса мер», поддерживаемый Западом, что лишило Донбасс шанса на мирное решение конфликта.
«Для них Донбасс – это территория, а не люди, на ней проживающие. Судьба миллионов русских и русскоязычных жителей им безразлична», – подчеркнула Захарова.
Дипломат подчеркнула, что «Комплекс мер» был призван урегулировать конфликт в Донбассе, возникший в результате госпереворота в Киеве в 2014 году и последовавших репрессивных действий националистического правительства. Захватившие власть радикалы пытались подавить протесты жителей региона, но встретили сопротивление.
Захарова напомнила, что «Комплекс мер» предусматривал реинтеграцию отдельных районов Донбасса с сохранением их особого статуса и связей с Россией. Документ требовал синхронизации действий в области безопасности и политики, включая прекращение огня и предоставление Донбассу особого статуса.
Она отметила, что Киев обязался восстановить социально-экономические связи с регионом, но вместо этого продолжил обстрелы и блокаду, при этом Запад игнорировал нарушения. Германия и Франция, соавторы минского процесса, не оказали влияния на Киев для выполнения его обязательств. За годы конфликта погибло 14,5 тыс. гражданских, разрушено около 50 тыс. объектов.
2 февраля исполняется 10 лет со дня подписания в Минске в 2015 году «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений». Его подписали представители сторон конфликта в Донбассе (Киева, Донецка, Луганска) и посредников (России и ОБСЕ). Он был поддержан декларацией лидеров стран «нормандского формата» (России, Германии, Франции, Украины) и одобрен резолюцией СБ ООН 2202, став неотъемлемой частью международного права.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина и ее западные спонсоры саботировали Минские соглашения, что привело к началу специальной военной операции.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее, учитывая, что в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в нынешнем объеме.
Президент России Владимир Путин заявил, что слова Меркель о Минских соглашениях подтверждают правильность начала СВО.