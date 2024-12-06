Лавров обвинил Киев и западных спонсоров в саботаже минских соглашений

Tекст: Максим Попов

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что российское руководство не приняло бы решения о проведении специальной военной операции, если бы Киев и его западные спонсоры соблюдали минские соглашения, передает РИА «Новости».

Лавров отметил, что украинские власти и их западные союзники саботировали минские соглашения с самого начала. По его словам, бывший экс-президент Украины Петр Порошенко, а затем и Владимир Зеленский пришли к власти под лозунгом мира, но оба, как утверждает Лавров, обманули. Министр подчеркнул, что именно попытки Киева захватить восточную часть Донбасса силой и отказ от предложенного договора о гарантиях безопасности с НАТО и США привели к началу спецоперации.

«Когда мы увидели, что минские соглашения саботируются и стали свидетелями попыток захватить эту восточную часть Донбасса силой, мы начали специальную военную операцию. Если бы они выполнили минские соглашения, Украина была бы единым целым», – подчеркнул Лавров.

Ранее Лавров назвал Зеленского неадекватным за слова о русской культуре. Также российский министр обвинил Запад в использовании событий в Буче весной 2022 года как провокации для срыва переговоров между Москвой и Киевом.