  • Новость часаВенгрия заявила об обязательстве Украины не атаковать «Турецкий поток»
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    Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.

    12 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как разрешить «казус Зеленского»

    Для решения «казуса Зеленского» нужна политическая воля – и не столько просроченного президента и его серого кардинала, сколько Белого дома. Только давление США заставит Зеленского либо отречься от власти, либо согласиться на другие юридические способы отмены указа.

    8 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как канадцы Вашингтон сожгли

    Дело было в 1812–1815 годах, как раз в то самое время, когда в Европе разбирались с Бонапартом. Канадцы или англичане – как их там ни называй – сожгли Белый дом и Капитолий.

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    11 февраля 2025, 05:42 • Новости дня

    Сербия назвала вступление в ЕС приоритетом внешней политики

    Глава МИД Сербии Джурич назвал вступление в ЕС приоритетом внешней политики страны

    Tекст: Антон Антонов

    Сербия намерена завершить к концу 2026 года все необходимые реформы для вступления в ЕС, которое является приоритетом ее внешней политики, заявил министр иностранных дел страны Марко Джурич.

    На саммите «друзей Западных Балкан» в Риме он встретился с еврокомиссаром по расширению Мартой Кос, передает РИА «Новости».

    «Подчеркнув, что членство в ЕС остается стратегической определенностью Сербии и приоритетом внешней политики, я отметил амбициозную цель сербского правительства провести все необходимые реформы до конца 2026 года», – заявил он в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Кроме того, на полях саммита в Риме Джурич обсудил с шефом дипломатии ЕС Каей Каллас путь евроинтеграции Сербии.

    Президент Сербии Александр Вучич 4 февраля в телефонном разговоре заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о намерении до 2026 года добиться соответствия страны критериям ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на министерской встрече с балканскими странами Италия представила документ с предложениями по ускорению вступления стран-кандидатов в ЕС. В документе выделены три основных элемента: «постепенная интеграция», касающаяся в том числе кибербезопасности, госуправления, управления миграцией; «упрощение процесса», которое позволит не допустить «блоков и перекрестных вето»; «стратегическая коммуникация», которая должна усиливать «преимущества интеграции для населения»

    8 февраля 2025, 16:05 • Новости дня
    Politico: Теневой флот в Балтийском море будут задерживать по «новым законам»

    Politico: Финляндия, Эстония, Литва и Латвия намерены задерживать суда по «новым законам»

    Politico: Теневой флот в Балтийском море будут задерживать по «новым законам»
    @ Jonas Walzberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Финляндия, Эстония, Литва и Латвия планируют использовать международные законы для задержания «теневых судов», подозреваемых в якобы незаконной перевозке нефти, сообщает Politico.

    Издание пишет, что балтийские страны намерены воспользоваться международным правом для задержания российских судов, сообщает Ura.Ru.

    По словам дипломатов и чиновников Евросоюза, Финляндия, Эстония, Литва и Латвия подозревают российский «теневой флот» в незаконной перевозке нефти. Они рассматривают возможность захвата судов «по экологическим или пиратским причинам».

    Балтийские страны планируют разработать новые законы, чтобы перехватывать больше судов. Чиновники и дипломаты сообщили, что из-за использования «теневого флота» западные санкции оказываются неэффективными. По их оценкам, почти 50% санкционной торговли российской нефтью проходит через Финский залив.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страны НАТО будут искать правовые решения для контроля судов за пределами своих территориальных вод в Балтийском море.

    Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что НАТО пытается блокировать Россию на Балтике и парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях.

    Заместитель главы МИД Александр Грушко подчеркнул, что Россия не допустит превращения Балтийского моря во «внутреннее озеро» НАТО, поскольку это противоречит интересам Москвы.

    Военные корабли НАТО начали патрулирование в Балтийском море в рамках миссии «Балтийский часовой».

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    8 февраля 2025, 19:28 • Новости дня
    Российский кабель оборвался в исключительной экономической зоне Финляндии

    Российский кабель оборвался в Финском заливе в исключительной экономической зоне Финляндии

    Российский кабель оборвался в исключительной экономической зоне Финляндии
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Финском заливе в исключительной экономической зоне Финляндии оборвался российский кабель, финская береговая охрана проследила за его ремонтом.

    В Финском заливе, в исключительной экономической зоне Финляндии, произошел обрыв российского кабеля. Береговая охрана Финляндии подтвердила данную информацию и заявила, что наблюдает за проведением ремонтных работ.

    Российское судно приступило к ремонтным работам, выполняя все необходимые условия, выдвинутые для работы в исключительной экономической зоне Финляндии.передает «Интерфакс».

    Заместитель командующего береговой охраной Финского залива Илья Ильин сообщил, что российская сторона уведомила финскую сторону о прорыве кабеля заранее. Уведомление было составлено в полном соответствии с условиями разрешения на проведение работ в водах Финляндии.

    По данным агентства STT, береговая охрана Финляндии отказалась раскрыть дополнительные детали касательно типа и функций кабеля, отметив, что это ответственность его владельцев.

    Ранее латвийские военно-морские силы обнаружили мальтийский сухогруз Michalis San на месте повреждения подводного кабеля между Латвией и Швецией, но не зафиксировали подозрительной активности.

    До этого в Балтийском море был поврежден еще один подводный кабель, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию, что вызвало подозрения в причастности китайского судна.

    В Госдуме объяснили повышенное внимание Запада к обрывам кабелей на Балтике.

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    10 февраля 2025, 19:39 • Видео
    Зеленский слишком поздно стал бояться «кидалова»

    Для завершения конфликта между Россией и Украиной в 2025 году «есть все возможности», заявил Владимир Зеленский. Он уже готов к любому формату переговоров с Россией, но при одном условии: если будут гарантии, что Запад «не кинет». Поздно опомнился, уже кинули.

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    8 февраля 2025, 16:15 • Новости дня
    Обнаженная по пояс активистка Femen прервала митинг с Орбаном и Ле Пен в Мадриде

    Обнаженная по пояс активистка Femen ворвалась на митинг с Орбаном и Ле Пен в Мадриде

    Обнаженная по пояс активистка Femen прервала митинг с Орбаном и Ле Пен в Мадриде
    @ SERGIO PEREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обнаженная по пояс активистка Femen ворвалась на мероприятие в отеле Мадрида, где собрались около 2 тыс. сторонников правоконсервативных партий, сформировавших фракцию Европарламента «Патриоты Европы».

    Обнаженная по пояс активистка группы Femen попыталась помешать проведению мероприятия в Мадриде с участием европейских политиков, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Женщина ворвалась в зал, но была быстро выведена сотрудниками службы безопасности, передает ТАСС.

    Мероприятие, организованное под лозунгом «Сделаем Европу снова великой», собрало около 2 тыс. сторонников. На встрече выступали европейские спикеры, которые среди прочего защищали традиционные ценности. Лозунг мероприятия намекал на предвыборный призыв президента США «Сделаем Америку снова великой».

    Фракция «Патриоты Европы», в которую входят 84 депутата из 14 партий из 12 стран, была сформирована по итогам выборов в Европарламент в 2024 году. Эта фракция стала третьей по численности в Европарламенте после Европейской народной партии и «Прогрессивного альянса социалистов и демократов». Инициатором ее создания выступил Виктор Орбан, возглавляющий правящую партию Венгрии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз».

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    9 февраля 2025, 11:47 • Новости дня
    Politico: Европейские правые пообещали «восстановить» континент

    Politico: Европейские правые лидеры в Мадриде заявили о планах «отвоевать» континент

    Politico: Европейские правые пообещали «восстановить» континент
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    На конференции в Мадриде европейские правые лидеры объявили о намерении «восстановить» континент, вдохновляясь политикой президента США Дональда Трампа и выступая против миграции и зеленой политики, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, лидеры правых движения Европы собрались в Мадриде, чтобы продемонстрировать единство и силу после переизбрания Трампа. На первом съезде партии Patriots for Europe, третьей по величине политической силы в ЕС, обсуждались такие вопросы, как отмена зеленой политики, борьба с исламом и миграцией, а также противостояние Брюсселю.

    На мероприятии лидер Венгрии Виктор Орбан заявил, что «торнадо Трамп» изменил мир, и настало время консервативных правительств в Европе. Марин Ле Пен из Франции отметила, что с момента инаугурации Трампа, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен «практически исчезла с экранов».

    Среди участников конференции были также Герт Вилдерс из Нидерландов, Маттео Сальвини из Италии и Андрей Бабиш из Чехии. Они обратили внимание на проблемы, связанные с миграцией и энергополитикой ЕС. «Зеленый курс мертв», – заявил Бабиш, обвиняя Брюссель в экономическом крахе.

    Лидеры подчеркнули необходимость объединения консервативных сил в Европе для противостояния либеральным и социалистическим партиям. Марин Ле Пен выразила надежду на сотрудничество с Европейской народной партией для изменения нынешнего экономического курса.

    На закрытом ужине перед конференцией правые политики встретились с президентом Фонда Heritage Foundation Кевином Робертсом, подтверждая связи с американским консервативным движением.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Европейский Союз в безрассудной поддержке Украины, назвав ее вливанием средств в «безнадежную войну», и раскритиковал миграционную политику Брюсселя.

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    10 февраля 2025, 19:39 • Новости дня
    Орбан заявил о планах «захватить Брюссель»

    Орбан заявил о важности саммита «Патриотов Европы» для влияния на Брюссель

    Орбан заявил о планах «захватить Брюссель»
    @ Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал мадридский саммит «Патриотов Европы» важным шагом к укрощению Брюсселя.

    Саммит «Патриоты Европы», проходивший 7 и 8 февраля в Мадриде, стал значимым событием для участников и собрал представителей ультраправых партий Европы. Орбан заявил, что это мероприятие является важным шагом на пути к укрощению Брюсселя, пишут «Известия».

    Орбан выразил благодарность Сантьяго Абаскалю, члену конгресса депутатов Испании и председателю правой партии «Голос», за организацию саммита и гостеприимство. Политик отметил: «Мадридский саммит стал еще одним важным шагом для нас. Вместе мы приручим быка. Вместе мы захватим Брюссель».

    Ранее сообщалось, что европейские «Патриоты» собрали на саммите в Мадриде правых лидеров стран ЕС. Политики выразили поддержку главе Белого дома, выступили против поддержки Украины, радикального ислама, нелегальных мигрантов, гендерного разнообразия и «зеленой повестки».

    В субботу Орбан обвинил Европейский союз в безрассудной поддержке Украины, назвав ее вливанием средств в «безнадежную войну», и раскритиковал миграционную политику Брюсселя.

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    10 февраля 2025, 21:05 • Новости дня
    В ЕС заработал разрешающий использование муки из червей в продуктах регламент

    В ЕС вступил в силу регламент, разрешающий добавлять в продукты порошок из личинок мучного червя

    В ЕС заработал разрешающий использование муки из червей в продуктах регламент
    @ IMAGO/Zoonar.com/Smilla72!/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Еврокомиссия вступил в силу регламент, допускающий использование порошка из личинок желтого мучного червя в пищевых продуктах, включая хлеб и сыры, на территории стран Евросоюза.

    Еврокомиссия официально разрешила добавление порошка из личинок большого мучного хрущака (Tenebrio molitor) в пищевые продукты. Среди них – хлеб, сыры, паста, джем. Данный регламент вступил в силу в странах Евросоюза, он был утвержден еще в январе. Согласно заявлению ЕК, порошок, обработанный ультрафиолетом, признан новым продуктом питания, передает ТАСС.

    Личиночная стадия хрущака, известная как мучной червь, широко используется в кормах для насекомоядных рептилий и амфибий. Новый регламент имеет срок действия пять лет с возможностью продления. Продукты с добавлением порошка из насекомых должны иметь соответствующую маркировку на упаковке.

    ЕК также подчеркивает, что решение о потреблении продуктов с содержанием насекомых остается за потребителями. В ведомстве уверяют, что порошок из насекомых, прошедший строгую научную оценку, полностью безопасен и не представляет рисков для здоровья человека при соблюдении предложенных условий применения.

    В марте прошлого года президент России Владимир Путин пошутил о зарубежной «еде будущего» в виде мотыльков и червячков.

    Ранее в Англии предложили включить в школьное питание начальных классов Уэльса съедобных насекомых, в том числе мучных червей и сверчков. Используя альтернативный белок, предлагается делать «обычный» фарш, который будет приготовлен в стиле болоньезе. Таким образом ученые стараются приучить новое поколение использовать экологически чистые заменители мяса.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем ученые активно продвигают идею альтернативных белков и готовят человечество к «изменению пищевых привычек».

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    8 февраля 2025, 23:56 • Новости дня
    В интернете появилось видео отвалившегося колеса на автомобиле Вучича

    Машина с президентом Сербии Вучичем потеряла колесо на дороге в Мокрин

    В интернете появилось видео отвалившегося колеса на автомобиле Вучича
    @ Predrag Milosavljevic/ XinHua/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Автомобиль из кортежа президента Сербии Александра Вучича во время движения потерял колесо, что могло угрожать его безопасности, но президент не пострадал.

    Автомобиль из кортежа президента Сербии Александра Вучича потерял колесо на ходу, сообщает ТАСС. Глава государства сам находился в этом автомобиле во время инцидента, однако остался невредим.

    Вучич заявил, что он прибыл в населенный пункт Мокрин, где пересел в другой автомобиль. Он подчеркнул, что причины инцидента будут исследованы компетентными органами.

    Как отметил премьер-министр Сербии Милош Вучевич, происшествие не следует воспринимать легкомысленно. Он заявил о необходимости проведения серьезной экспертизы и усиления мер безопасности вокруг президента. «Это могло угрожать президенту, а значит, и всей стране», – сказал Вучевич, добавив, что техническое состояние и обслуживание служебных автомобилей требует более тщательного контроля.

    Президент Республики Сербской Милорад Додик выразил мнение, что инцидент с автомобилем Вучича связан с «серьезными действиями» определенных иностранных структур. Он подчеркнул важность выяснения истинных причин происшествия, чтобы предотвратить возможные угрозы в будущем.

    До этого президент Вучич обвинил Запад в попытке цветной революции в Сербии. На фоне студенческих выступлений премьер Сербии Вучевич решил подать в отставку.

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    8 февраля 2025, 23:41 • Новости дня
    Выход стран Балтии из БРЭЛЛ назвали ударом по себе

    Британский политик назвал ударом по себе выход стран Балтии из БРЭЛЛ

    Tекст: Максим Попов

    Прибалтийские страны, выйдя из международного электрического кольца БРЭЛЛ (между Белоруссией, Россией, Эстонией, Латвией, Литвой), нанесли удар по самим себе, заявил лидер британской правопопулистской партии «Наследие» Дэвид Кертен.

    «Страны Балтии бьют по своим же лицам», – заявил Кертен, подчеркивая, что данный шаг может нанести ущерб энергетической безопасности и стабильности прибалтийских государств, передает РИА «Новости».

    По его мнению, это решение может привести к увеличению цен на электроэнергию и зависимость от других источников.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Литва завершила процесс отключения от единой энергосистемы БРЭЛЛ и приступила к изолированной работе электросетей до синхронизации с ЕС, запланированной на 9 февраля.

    До этого Эстония, Латвия и Литва подготовили уведомление для России о выходе из единой энергосистемы. В Эстонии перед выходом из энергосистемы с Россией вышли из строя две ТЭС. Энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим работы из-за выхода стран Балтии из единого энергетического кольца с Россией и Белоруссией.

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    8 февраля 2025, 17:09 • Новости дня
    Посол в Австрии оценил перспективу поставок российского газа в Европу

    Посол Любинский допустил возможные масштабных переговоры с Европой по газу

    Tекст: Вера Басилая

    Возобновление переговоров о поставках российского газа в Европу будет связано с масштабными соглашениями, в которых Австрия может играть лишь второстепенную роль, что связано с утратой ее влияния, заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский.

    Любинский подчеркнул, что Вена, как ключевой газовый хаб, утратила свое влияние из-за собственных решений, и теперь австрийцам придется справляться с последствиями самостоятельно. Он добавил, что Россия не проявляет инициативы для восстановления прежних контактов, так как диалог был разорван не по ее вине. В случае, если Австрия в будущем проявит заинтересованность, Москва будет исходить из текущих условий, но пока оснований для односторонних шагов не усматривается, передает РИА «Новости».

    По его словам, в случае, если переговоры о поставках российского газа в Европу возобновятся, то они будут масштабными, и Австрии достанется там «второстепенная роль».

    В январе 2023 года австрийская компания OMV инициировала арбитраж в Стокгольме по контракту на поставку газа, требуя компенсацию убытков от «Газпром экспорта» из-за непредсказуемых поставок. Согласно контракту, заключенному в 2006 году и истекающему в 2040 году, OMV претендовала на возмещение ущерба. Поставки российского газа прекратились после решения Стокгольмского арбитража, по которому OMV присудили 230 млн евро за недопоставки газа по германскому контракту, а компания решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок, что привело к невыполнению платежных обязательств.

    Ранее австрийская компания OMV заявила, что выиграла арбитражное разбирательство в Стокгольме против «Газпром экспорта» по контракту на поставку газа в Австрию.

    Также сообщалось, что австрийская энергетическая компания OMV расторгла долгосрочный контракт с компанией «Газпром экспорт» на поставку природного газа.

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    9 февраля 2025, 04:43 • Новости дня
    МИД: Санкции США против NIS спровоцируют волну протестов в Сербии

    Посол Боцан-Харченко заявил, что санкции США против NIS рассчитаны на усиление протестов

    Tекст: Максим Попов

    Санкции США против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) вводятся в период усиления протестов в стране, что может привести к росту недовольства среди населения, заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

    «Не случайно этот удар наносится именно в период нарастания протестов, социального волнения, поскольку сбой в работе компании, естественно, означает дополнительные трудности, не только экономические, но и социальные. Я имею в виду рост цен на горючее или какие-то перебои со снабжением», – приводит РИА «Новости» слова Боцан-Харченко.

    По его мнению, что с наступлением весны возрастет число недовольных слоев населения, которые могут присоединиться к протестам со своими требованиями и повесткой.

    Напомним, в начале февраля сербские студенты заблокировали три моста в Нови-Саде в знак протеста после трагедии на вокзале, к акциям присоединились аграрии и байкеры. До этого в США потребовали полного выхода России из доли в «Нефтяной индустрии Сербии».



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    8 февраля 2025, 09:58 • Новости дня
    Бербок выступила против санкций США в отношении Международного уголовного суда

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Германии Анналена Бербок выразила обеспокоенность возможным закрытием Международного уголовного суда, считая, что это «принесет радость российскому президенту Владимиру Путину».

    По ее словам, прекращение работы МУС «станет радостью для президента России», передает РИА «Новости».

    Это заявление было сделано в контексте обострения международной напряженности вокруг работы суда.

    Бербок подчеркнула, что поддержка международного права и деятельность Международного уголовного суда являются приоритетами для Германии в области безопасности.

    Ранее президент США подписал указ, предусматривающий применение санкций против Международного уголовного суда. Международный уголовный суд выразил решительное осуждение этим санкциям и решил продолжить работу, несмотря на давление.

    В Кремле отметили, что Россия не признает Международный уголовный суд и считает санкции США против него «не своим делом».

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    8 февраля 2025, 09:38 • Новости дня
    Запасы газа в Европе упали ниже 50% на фоне холодов

    Tекст: Александра Юдина

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 50%, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы упали ниже 50%, достигнув отметки в 49,99% на фоне рекордных темпов отбора запасов в феврале и холодной погоды, передает ТАСС.

    В текущем сезоне отопительный период начался 29 октября 2024 года – на десять дней раньше, чем в прошлом году. С начала сезона европейские страны отобрали из хранилищ 53,2 млрд кубометров газа, что значительно превышает объемы закачки перед осенне-зимним периодом, составившие чуть более 41 млрд кубометров.

    Прошлый отопительный сезон закончился 31 марта 2024 года, когда уровень запасов в хранилищах составил 58,44%. Для сравнения, в предыдущие годы аналогичные запасы в это время года были выше, что указывает на растущие вызовы для европейских энергетиков.

    Особенно сложными оказались 2018 и 2022 годы, когда запасы газа падали до критических уровней ниже 18% и 26% соответственно.

    В пятницу цена газа в Европе на Лондонской бирже ICE превысила 600 долларов за тысячу кубометров, что стало первым таким случаем с 13 октября 2023 года.

    Ранее стало известно, что запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 52%, хотя поступления сжиженного природного газа с терминалов в трубопроводы достигли рекордного уровня. Газета Financial Times писала, что несколько стран Евросоюза предложили возобновить поставки российского газа для снижения цен на энергоносители и содействия урегулированию конфликта на Украине.

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    10 февраля 2025, 18:25 • Новости дня
    В ЕК заявили о роли Евросоюза в переговорах по Украине

    ЕК считает, что Евросоюз должен участвовать в переговорах по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Еврокомиссии считают важным участие Евросоюза в переговорах по украинскому конфликту, заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер.

    Это заявление она сделала в ответ на вопросы журналистов о возможных переговорах между США и Россией, сообщает ТАСС.

    Хиппер подчеркнула: «Наша позиция по Украине ясна: ничего про Украину без Украины. Европа также за столом [переговоров], мы поддерживаем инициативу Владимира Зеленского. И любое предложение должно учитывать территориальную целостность и суверенитет Украины».

    Она также отказалась комментировать вопрос о том, информировал ли президент США ЕС о телефонных переговорах с Москвой, отметив: «У меня нет комментариев на эту тему».

    Ранее новый глава Белого дома заявил, что провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможное прекращение конфликта на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова заявил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о контактах между президентами России и США.

    Между тем президент Украины Владимир Зеленский выразил согласие на переговоры с Путиным, если США и ЕС предоставят гарантии безопасности для Украины.

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    8 февраля 2025, 18:04 • Новости дня
    Орбан назвал поддержку Украины вливанием денег в «безнадежную войну»

    Орбан назвал поддержку Украины безнадежной и раскритиковал Брюссель за миграционную политику

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Европейский Союз в безрассудной поддержке Украины, назвав ее вливанием средств в «безнадежную войну», и раскритиковал миграционную политику Брюсселя.

    «Мы вливаем наши деньги в Украину, в безнадежную войну, а Европу наводняют нелегальные иммигранты», – цитирует РИА «Новости» Орбана.

    Он отметил, что Европа сталкивается с проблемой нелегальной миграции, и обвинил Брюссель в открытии дверей для нелегалов. Орбан сделал это заявление на мероприятии в Мадриде, где собрались представители правоконсервативных сил Европы.

    В своем выступлении венгерский премьер заявил, что старая эпоха закончилась и ультраправые партии становятся политической силой будущего. По его словам, недавно их «называли еретиками» и считали прошлым, но теперь стало очевидно, что они представляют будущее.

    В 2024 году представители нескольких европейских консервативных и ультраправых партий, включая Орбана, объявили о формировании политического альянса «Патриоты за Европу» в Европейском парламенте. В новый альянс вошли 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран, включая Нидерланды, Францию, Испанию и Италию.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял изданию Neue Zurcher Zeitung, что Венгрия находилась под постоянным давлением со стороны США и Евросоюза из-за своих позиций по миграции, гендерным вопросам и ситуации на Украине.

    До этого Орбан выразил недовольство политикой Брюсселя, призвав к переменам и прекращению конфликта на Украине.

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    8 февраля 2025, 13:32 • Новости дня
    Der Spiegel сообщил о неспособности ЕС быстро перебрасывать войска внутри союза

    Der Spiegel сообщил о неспособности стран ЕС быстро перебрасывать войска при конфликте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Государства Европейского союза в случае конфликта не смогут оперативно перебрасывать войска внутри ЕС, несмотря на значительные инвестиции в оборону, говорится в докладе Европейской счетной палаты, на который ссылается Der Spiegel.

    Как сообщает ТАСС, журнал Der Spiegel раскрыл детали доклада Европейской счетной палаты, который указывает на неспособность стран ЕС быстро перебрасывать войска и тяжелую технику в случае конфликта. Несмотря на миллиардные инвестиции в оборону, проблемы по-прежнему остаются нерешенными.

    План действий ЕС, принятый в ноябре 2022 года, оказался неэффективным. По данным Европейской счетной палаты, Еврокомиссия не провела тщательную оценку потребностей перед составлением плана, что привело к отсутствию надежной оценки финансирования. В результате бюджет на военную мобильность в 1,7 млрд евро уже практически исчерпан, и дефицит сохраняется до конца 2027 года.

    Отмечается, что проекты для финансирования отбирались до определения приоритетов, и не всегда учитывались стратегически важные области. Проблемы усугубляются бюрократическими препятствиями, такими как ограничения на передвижение тяжелой техники из-за местных законов о дорожном движении. В одном из случаев для транспортировки техники пришлось совершать большой крюк, чтобы избежать обрушения моста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва начала раздувать исторические мифы про Калининград, а генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил мнение, что страны Евросоюза не смогут самостоятельно защищать себя без помощи США, отметив важность их участия для европейской обороны.

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