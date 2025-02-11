Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.12 комментариев
Сербия назвала вступление в ЕС приоритетом внешней политики
Глава МИД Сербии Джурич назвал вступление в ЕС приоритетом внешней политики страны
Сербия намерена завершить к концу 2026 года все необходимые реформы для вступления в ЕС, которое является приоритетом ее внешней политики, заявил министр иностранных дел страны Марко Джурич.
На саммите «друзей Западных Балкан» в Риме он встретился с еврокомиссаром по расширению Мартой Кос, передает РИА «Новости».
«Подчеркнув, что членство в ЕС остается стратегической определенностью Сербии и приоритетом внешней политики, я отметил амбициозную цель сербского правительства провести все необходимые реформы до конца 2026 года», – заявил он в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).
Кроме того, на полях саммита в Риме Джурич обсудил с шефом дипломатии ЕС Каей Каллас путь евроинтеграции Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич 4 февраля в телефонном разговоре заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о намерении до 2026 года добиться соответствия страны критериям ЕС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на министерской встрече с балканскими странами Италия представила документ с предложениями по ускорению вступления стран-кандидатов в ЕС. В документе выделены три основных элемента: «постепенная интеграция», касающаяся в том числе кибербезопасности, госуправления, управления миграцией; «упрощение процесса», которое позволит не допустить «блоков и перекрестных вето»; «стратегическая коммуникация», которая должна усиливать «преимущества интеграции для населения»