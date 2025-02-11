Tекст: Антон Антонов

Карлсон во время интервью с отставным подполковником Дэниелом Дэвисом заявил: «Зачем вообще включать в эти переговоры украинское руководство? Я не понимаю», –передает ТАСС.

Он призвал США извиниться «за то, что администрация Байдена только что сделала с Украиной». «Я думаю, что это наша или их вина. Но я не понимаю, зачем вообще в дальнейшем приглашать Зеленского», – сказал журналист. Он подверг сомнению легитимность пребывания Зеленского на посту президента Украины, так как «его срок истек».

Дэвис, в свою очередь, напомнил, что Россия не раз заявляла о готовности вести переговоры с США по урегулированию конфликта. Он отметил, что администрации Джо Байдена была предоставлена возможность начать переговоры в любой момент, но она отказалась от этого. «И теперь мы имеем те обломки, которые имеем», – подчеркнул эксперт.

Действия американских политиков привели к опустошению Украины, заявил Карлсон. Он возмутился тем, что Верховная рада позволила «иностранцам, негражданам, покупать землю» на Украине, «так что они потеряют свою страну физически».

По его словам, «целое поколение было уничтожено», а в США теперь требуют от Украины «снизить призывной возраст до 18 лет».

«Меня как христианина это приводит в ярость и отталкивает. Как? Что это такое? По-моему, это самое отвратительное, что я когда-либо слышал», – сказал Карлсон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон заявлял, что значительная часть американского оружия, поставляемого на Украину, перепродается украинскими военными мексиканским наркокартелям, действующим на границе с США.

В Еврокомиссии заявляли, что по-прежнему придерживаются принципа «ничего про Украину без Украины» в вопросе переговоров.