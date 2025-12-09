WP: Уиткофф в Женеве призывал Киев отказаться от Донбасса ради мира

Tекст: Тимур Шайдуллин

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на переговорах, проходивших в Женеве, предложил украинским представителям отказаться от территориальных претензий на Донбасс для достижения мира, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Washington Post.

Источники издания отмечают, что Джаред Кушнер, зять президента США, занимал более сдержанную позицию в отношении территориальных уступок, придавая позиции Киева больше значения, чем Уиткофф.

The Washington Post также сообщает, что именно Уиткофф лично пригласил Кушнера принять участие в своей недавней поездке в Москву. О подробностях этих контактов и реакции официальных лиц из Киева или Вашингтона издание не сообщает.

О том, что США пытаются убедить Владимира Зеленского принять условия договора, включающие передачу России части украинских территорий, сообщили и источники Axios на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в свою очередь, Кремль отметил важность анализа итогов взаимодействия США и Киева после встречи президента России Владимира Путина с Уиткоффом.

Зеленский ранее заявил, что Вашингтон получит обновленный мирный план, согласованный с европейскими лидерами и сокращенный до 20 пунктов.