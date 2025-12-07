На прямую линию с Путиным поступило более 314 тыс. обращений

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Telegram-канал «Вести» со ссылкой на телеканал «Россия 24», среди обратившихся 67% составляют женщины, а мужчины отправили 33% сообщений. Основную часть обращений составляют вопросы, затрагивающие социальную сферу – от поддержки семей и пенсионных выплат до здравоохранения, передает РИА «Новости».

Второй по популярности темой среди обращений стала спецоперация на Украине: граждан интересует поддержка бойцов, оборонные вопросы и связанные с ними социальные гарантии. Также участники активно поднимают вопросы, напрямую связанные с российской экономикой.

Напомним, в четверг официально стартовал сбор вопросов для ежегодной программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Ранее Кремль объявил дату прямой линии с Путиным.

В пятницу в эфире телеканала «Россия 1» сообщили, что свыше 100 тыс. обращений от граждан уже поступило на прямую линию с Путиным.