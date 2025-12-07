  • Новость часаНа прямую линию с Путиным поступило более 314 тыс. обращений
    Запад раскалывает свара за контроль над киберпространством
    МИД назвал потери ЕС за четыре года санкций
    Эксперт предложил наказать бойца ММА Исмаилова по примеру Долиной
    Медведев поддержал предложение Маска о ликвидации Евросоюза
    На прямую линию с Путиным поступило более 314 тыс. обращений
    Кремль дал оценку исчезновению «российской угрозы» из стратегии США
    Келлог назвал вопросы Запорожской АЭС и ДНР ключевыми для урегулирования
    МИД Польши послал Маска на Марс после призыва упразднить ЕС
    Проевропейские министры и оппозиция Сербии потребовали отнять NIS у России
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    7 декабря 2025, 10:34 • Новости дня

    На прямую линию с Путиным поступило более 314 тыс. обращений

    На прямую линию с Путиным поступило более 314 тыс. обращений
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Более 314 тыс. обращений поступило на «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили СМИ.

    Как пишет Telegram-канал «Вести» со ссылкой на телеканал «Россия 24», среди обратившихся 67% составляют женщины, а мужчины отправили 33% сообщений. Основную часть обращений составляют вопросы, затрагивающие социальную сферу – от поддержки семей и пенсионных выплат до здравоохранения, передает РИА «Новости».

    Второй по популярности темой среди обращений стала спецоперация на Украине: граждан интересует поддержка бойцов, оборонные вопросы и связанные с ними социальные гарантии. Также участники активно поднимают вопросы, напрямую связанные с российской экономикой.

    Напомним, в четверг официально стартовал сбор вопросов для ежегодной программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Ранее Кремль объявил дату прямой линии с Путиным.

    В пятницу в эфире телеканала «Россия 1» сообщили, что свыше 100 тыс. обращений от граждан уже поступило на прямую линию с Путиным.

    6 декабря 2025, 09:39 • Новости дня
    В Индии оскорбились выходкой Запада из-за визита Путина

    Spiegel: Запад оскорбил Индию из-за визита Владимира Путина

    В Индии оскорбились выходкой Запада из-за визита Путина
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Индии негативно отреагировали на попытку послов Британии, Германии и Франции вмешаться в контекст визита российского лидера в страну, пишет немецкое издание Spiegel.

    Попытки дипломатов из Германии, Франции и Британии повлиять на индийскую позицию по визиту российского президента Владимира Путина были восприняты в Нью-Дели как вмешательство во внутренние дела, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию немецкого издания Spiegel.

    По данным издания, незадолго до приезда Путина в Индию послы этих трех стран опубликовали совместную статью в одной из ежедневных газет. В ней они назвали конфликт на Украине «жестоким нарушением международного права». При этом в публикации прямо не упоминалась Индия, однако, как отмечает Spiegel, в Дели восприняли подобные высказывания как недружественный шаг и вмешательство.

    Авторы публикации отмечают, что Индия никогда не осуждала политику Владимира Путина и поддерживает свою независимую линию в международных вопросах. Несмотря на давление со стороны западных государств, Дели ясно дал понять, что не позволит омрачить радость от первого за два года визита лидера России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин накануне лично рассказал премьеру Индии Нарендре Моди о текущей ситуации на Украине.

    Владимир Путин сообщил о росте расчетов между Россией и Индией в национальных валютах.

    Президент России назвал Индию серьезной силой как на азиатском, так и на мировом уровне.

    4 декабря 2025, 22:31 • Новости дня
    Путин раскрыл «внутреннее правило» принятия решений

    Путин: Я делаю то, чего не имею права не делать

    Путин раскрыл «внутреннее правило» принятия решений
    @ Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин рассказал о внутреннем правиле принятия решений – «делать то, чего не имеет права не делать».

    Путин в интервью телеканалу India Today ответил на вопрос о возможных сожалениях и желании изменить что-то из сделанного в прошлом. «Такой вроде традиционный вопрос на самом деле, но, мне кажется, оглядываться назад и сказать, что я бы переделал то и это, – более или менее бессмысленно. Сделано то, что сделано», – сказал глава государства.

    Президент отметил, что у него есть собственное «общее правило». «Оно известное: я стараюсь делать то, что считаю не просто необходимым, а то, чего я не имею права не делать. Несмотря ни на что», – ответил Путин. Он уточнил, что это «внутреннее правило» у него сформировалось самостоятельно и является определяющим при принятии решений. «То есть я делаю то, чего я не имею права не делать, – повторил он. – Вот это самое главное».

    Ранее глава государства в беседе с индийским журналистами также отметил важность разумного темпа принятия решений. Путин подчеркнул, что принцип «спеши медленно» позволяет избегать грубых ошибок – так он ответил на вопрос о возможности создания валюты БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что в настоящее время задача введения единой валюты в БРИКС не стоит.

    Путин прибыл в Индию. Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил его на авиабазе Палам.

    6 декабря 2025, 19:55 • Видео
    Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

    Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    5 декабря 2025, 16:52 • Новости дня
    Путин сфотографировался с сотрудниками гостиницы в Дели
    Путин сфотографировался с сотрудниками гостиницы в Дели
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники гостиницы в Дели, где остановился президент России Владимир Путин, попросили его сфотографироваться.

    Как сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале, Путин не отказал в просьбе.

    После того как президент согласился сделать снимок, сотрудники отеля сразу принялись рассматривать сделанные фотографии.

    Напомним, Путин начал рабочий визит в Индию вечером 4 декабря встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.

    Моди лично встретил Путина на авиабазе ВВС Палам в Нью-Дели.

    5 декабря 2025, 19:52 • Новости дня
    Опубликовано вегетарианское меню на приеме в честь Путина в Индии

    Президент Индии Драупади Мурму устроила для Владимира Путина вегетарианский ужин

    Опубликовано вегетарианское меню на приеме в честь Путина в Индии
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Индийский лидер Драупади Мурму предложила российскому президенту Владимиру Путину разнообразные вегетарианские блюда и свежевыжатые соки в ходе официального ужина в Нью-Дели.

    Президент Индии Драупади Мурму устроила для президента России Владимира Путина вегетарианский ужин, сообщает РИА «Новости». Согласно опубликованному меню, первое блюдо представляло собой легкий бульон из листьев моринги и бобов мунг, приправленный специями и украшенный просом.

    В качестве закусок предлагались фаршированные сморчки с чатни из грецких орехов, кебабы из черного нута с мятным соусом и овощные паровые пельмени момо с водяным орехом.

    Основное блюдо включало рулет из панира с сухофруктами в шафрановом соусе, тушеный шпинат с пажитником и горошком, а также запеченный в тандуре картофель с йогуртово-пряным маринадом.

    Также гостям подавали мини-баклажаны в сладко-пряном соусе, бобы, тушеные с томатом и луком, и рис бамати, томленый с орехами и шафраном.

    На десерт были предложены теплая миндальная халва с поджаренными орехами и индийское мороженое с шафраном, фисташками и кардамоном.

    Напитки на ужине были представлены свежевыжатыми гранатным, апельсиновым и морковно-имбирным соками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Индии устроила прием в честь визита в страну Владимира Путина. До этого Дроупади Мурму и Путин провели двухстороннюю встречу в Нью-Дели.

    Ранее Президент России также провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он назвал их полезными и конструктивными.

    4 декабря 2025, 21:59 • Новости дня
    Путин в интервью индийским СМИ ответил на вопрос о бессмертии

    Индийские журналисты задали Путину вопрос о возможности бессмертия

    Путин в интервью индийским СМИ ответил на вопрос о бессмертии
    @ Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский президент считает, что технологии и медицина способны значительно продлить человеческую жизнь, но не до бесконечности.

    Президент России Владимир Путин в интервью изданию India Today заявил, что понятие бессмертия недостижимо для человека и только Бог вечен. В ответ на вопрос о реальности вечной жизни Путин отметил: «Всё конечно. Только Господь вечен».

    Глава государства также выразил уверенность в перспективах увеличения средней продолжительности жизни людей. Путин привел в пример Индию, где за последние десятилетия этот показатель значительно вырос благодаря прогрессу в медицине и повышению качества здравоохранения.

    Он добавил, что использование искусственного интеллекта и генной инженерии в медицине может оказать колоссальное влияние на здоровье и долголетие человечества. Однако, по словам Путина, несмотря на достижения науки, у всего есть свой конец.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey заявил, что продолжительность жизни человека в перспективе может достичь 150 лет, однако и это будет казаться недостаточным. При этом глава государства подчеркнул, что главный вопрос не в том, сколько прожить, а в том, «как прожить, зачем и ради чего».

    4 декабря 2025, 22:38 • Новости дня
    Путин объяснил, как отличить террористов от борцов за свободу

    Путин: За свободу надо бороться легальными средствами

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин заявил, что борьба за свободу возможна только законными методами, а противоправные действия недопустимы.

    Путину в интервью телеканалу India Today был задан вопрос о том, как разделить террористов и борцов за свободу.

    «За свободу надо бороться легальными средствами, – сказал Путин, – Все, что связано с бандитскими средствами, с нанесением ущерба людям, не может быть поддержано. Для нас это вопрос, решенный давно».

    Глава государства акцентировал внимание на том, что Россия неоднократно сталкивалась с проявлениями «жесточайших актов террора» в новейшей истории. По его словам, в вопросе противодействия терроризму Россия рассматривает себя как полного союзника Индии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл в Индию. Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил российского президента на авиабазе Палам.

    5 декабря 2025, 13:10 • Новости дня
    Моди анонсировал безвизовый режим между Россией и Индией

    Моди: Россия и Индия введут 30-дневный безвизовый режим для туристических групп

    Моди анонсировал безвизовый режим между Россией и Индией
    @ Egon Bomsch/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Индия в ближайшее время введут 30-дневный безвизовый режим для организованных туристических групп, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди.

    Россия и Индия в ближайшее время введут 30-дневный безвизовый режим для организованных туристических групп, пишут «Ведомости». Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры прошли в Хайдарабадском дворце в Дели.

    Моди также рассказал, что Россия и Индия договорились усилить сотрудничество в культурной и гуманитарной сферах. По его словам, 25 лет назад Путин заложил фундамент стратегического партнерства между двумя странами. По итогам встречи стороны обменялись соглашениями, направленными на развитие сотрудничества.

    Президент России Владимир Путин отметил, что туристический обмен между Россией и Индией продолжает расти с каждым годом, передает ТАСС.

    «Наши народы на протяжении веков проявляют искренний интерес к традициям, истории и духовным ценностям друг друга. Активно развиваются научно-образовательные контакты, обмены по линии молодежных и общественных кругов. Неизменным успехом пользуются регулярно проводимые перекрестные фестивали российского и индийского кино», – заявио Путин.

    Кроме того, президент России сообщил, что сегодня в Индии начинает работу российский телеканал RT. По его мнению, запуск канала позволит индийским зрителям ближе познакомиться с Россией, ее культурой и текущими событиями.

    Ранее президент России отменил визы для граждан Китая.

    Россия и Саудовская Аравия заключили межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для всех держателей паспортов.

    Напомним, Россия и Индия согласовали программу экономического сотрудничества до 2030 года.

    Владимир Путин начал рабочий визит в Индию вечером 4 декабря встречей с Нарендрой Моди в Нью-Дели.

    Политолог Станислав Ткаченко отметил, что торжественный прием Путина в Индии стал сигналом для Вашингтона.

    4 декабря 2025, 13:59 • Новости дня
    Путин: Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию
    Путин: Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу India Today перед своим визитом в Индию.

    «Все к этому сводится. Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать», – сказал президент, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что существуют разногласия по ряду пунктов плана США по урегулированию на Украине.

    Президент отметил, что решения конфликта на Украине требует значительных усилий. Он также напомнил о результатах референдума в ДНР и ЛНР.

    Также Путин заявил, что Россия предлагала Киеву вывести подразделения ВСУ с территории Донбасса после референдума, чтобы для того, чтобы избежать эскалации, но Украина отказалась.

    4 декабря 2025, 16:59 • Новости дня
    Песков назвал неожиданным решение Моди лично встретить Путина

    Песков назвал неожиданным решение Моди лично встретить Путина у трапа

    Песков назвал неожиданным решение Моди лично встретить Путина
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил президента России Владимира Путина у трапа самолета, что стало неожиданностью для российской делегации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Решение премьер-министра Индии Нарендры Моди встретить президента России Владимира Путина у трапа по прибытии в Нью-Дели стало полной неожиданностью, передает ТАСС.

    Песков рассказал журналистам, что российская сторона не была заранее уведомлена о таком намерении Моди.

    «Сам приехал премьер-министр Моди встречать Путина. Это было решение, которое было принято внезапно, мы о нем не знали», – сообщил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Нарендра Моди решил лично встретить президента России Владимира Путина. Самолет Путина приземлился на авиабазе Палам в Индии. В Нью-Дели развесили плакаты с Путиным и российские флаги.

    4 декабря 2025, 19:28 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении России завершить начатую Западом на Украине войну
    Путин заявил о стремлении России завершить начатую Западом на Украине войну
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин отметил, что Москва стремится остановить вооруженный конфликт, ответственность за который, по его словам, лежит на западных странах.

    О действующих целях российской политики в ходе интервью телеканалу India Today рассказал президент России Владимир Путин, передает ТАСС. По словам главы государства, Москва пытается завершить войну, начатую Западом на Украине.

    Путин заявил: «[Мы хотим] закончить войну, которую Запад развязал против нас руками Украины». Российский лидер подчеркнул, что текущие действия Москвы направлены именно на скорейшее прекращение конфликта. Также Путин отметил, что считает Запад ответственным за эскалацию противостояния, а не российскую сторону.

    Ранее Дональд Трамп отметил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине, а условия для урегулирования стали хуже для Киева.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил западноевропейские страны в стремлении втянуть НАТО в войну против России.

    4 декабря 2025, 17:05 • Новости дня
    Путин отправился в Нью-Дели в автомобиле Моди
    Путин отправился в Нью-Дели в автомобиле Моди
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин занял почетное место пассажира в автомобиле премьер-министра Индии Нарендры Моди, отправившись с ним на неформальную встречу в Нью-Дели.

    Путин вместо ожидавшего его автомобиля «Аурус» занял место в белом внедорожнике премьер-министра Индии Нарендры Моди, передает ТАСС.

    Такой жест совершен вопреки традициям в знак особого расположения к индийской стороне. Путин расположился справа от водителя – именно это место по протоколу считается почетным для гостей, поскольку в Индии действует левостороннее движение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Нарендра Моди решил лично встретить президента России Владимира Путина на авиабазе ВВС Палам в Нью-Дели. Самолет Путина приземлился на этой авиабазе. Улицы Нью-Дели украсили плакатами с Путиным и российскими флагами.

    4 декабря 2025, 21:34 • Новости дня
    Путин рассказал индийским СМИ о столицах Древней Руси Новгороде и Киеве
    Путин рассказал индийским СМИ о столицах Древней Руси Новгороде и Киеве
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил в интервью телеканалу India Today, что Новгород был первой столицей Древней Руси до того, как этот статус получил Киев.

    По словам Путина, российская государственность складывалась из нескольких исторических центров, передает ТАСС.

    «Первая столица, согласно истории, была в Новгороде на северо-западе, затем переместилась в Киев. Это была Древняя Русь, с тех пор Киев и называли «Мать городов русских», – сказал президент в ответ на вопрос о том, почему он в одном из своих заявлений говорил, что «Киев – это мать городов русских».

    Ранее в офисе Зеленского предложили сменить название страны на Русь-Украина.

    5 декабря 2025, 12:35 • Новости дня
    Путин назвал переговоры с Индией полезными и конструктивными
    Путин назвал переговоры с Индией полезными и конструктивными
    @ HARISH TYAGI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Переговоры между Россией и Индией прошли в конструктивной и дружественной атмосфере, заявил президент России Владимир Путин.

    «Эти переговоры были весьма полезными, прошли в конструктивной и дружественной обстановке», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что между ним и премьер-министром Индии Нарендрой Моди сложились тесные рабочие и личные отношения. Российский лидер рассказал: «Отмечу, что у нас с господином премьер-министром налажен тесный рабочий и личный контакт. Мы встречались в текущем году в сентябре на саммите ШОС, регулярно общаемся по телефону, держим на постоянном личном контроле развитие российско-индийского сотрудничества по всем его стратегическим направлениям».

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди завершили двустороннюю встречу, после чего запланировали выступление перед журналистами и обмен официальными соглашениями.

    Моди во время встречи с Путиным отметил символичность этого события.

    4 декабря 2025, 16:56 • Новости дня
    Моди лично встретил Путина на авиабазе Палам в Индии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил президента России Владимира Путина на авиабазе ВВС Индии Палам.

    Приветственная церемония прошла сразу после приземления президентского борта, передает РИА «Новости».

    Напомним, в четверг борт Путина приземлился на авиабазе Палам в Индии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин и Моди откроют новый этап в отношениях России и Индии.

    4 декабря 2025, 19:40 • Новости дня
    Путин заявил о желании американских компаний вернуться в Россию
    Путин заявил о желании американских компаний вернуться в Россию
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многие американские компании, ранее покинувшие российский рынок, заинтересованы в возвращении в Россию, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

    Он подчеркнул, что уже получил от американских компаний письма с просьбой о возвращении, передает ТАСС. «Я покажу вам некоторые письма, которые шлют нам американские компании. Они ждут, когда все проблемы решатся, чтобы вернуться. Они этого очень хотят», – сказал Путин.

    Ранее специальный представитель президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов сообщил, что американские компании выразили готовность вернуться на российский рынок, однако намерены дождаться благоприятных условий.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не допустит угрозы интересам российских компаний, занявших ниши после ухода западных фирм.

    Главное
    Китайский истребитель взял на прицел японские F-15 у Окинавы
    Страхование судов в Черном море подорожало в три раза после ударов ВСУ
    Хегсет подтвердил планы США по ядерным испытаниям
    Боец ММА признал вину в осквернении памятника ветеранам МЧС
    Россиянин Петр Ян победил грузина Двалишвили и вернул пояс UFC
    Адвокат: Долина не извинилась перед Лурье за полтора года
    Умер создатель фильмов «Исход» и «Часовые Победы» Урюмцев

    Россия получила признание за границей как авиационная держава

    Впервые в постсоветской истории иностранная страна может начать собирать российские самолеты на своей территории. Такой план вынашивает Индия, с которой у России давние тесные связи в сфере боевой авиации и ракетостроения. Теперь Дели признал наши компетенции и в гражданской авиации. Индия хочет собирать самолеты Superjet и Ил-114. Причем как для своего огромного рынка, так и для дальнейшего экспорта. Чем этот проект выгоден каждой из сторон? Подробности

    Польский гонор настиг Германию

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск поссорились. Их переговоры в столице ФРГ должны были быть посвящены актуальным проблемам НАТО, но превратился в препирательство о том, должны ли немцы заплатить полякам репарации за Вторую мировую войну. России такое развитие событий на руку. Подробности

    Боец ММА проиграл в «спарринге» с памятником ветеранам МЧС

    Уголовное дело об осквернении в Москве памятника ветеранам МЧС взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором боец ММА Заур Исмаилов вступил в «спарринг» с изваянием. Сам спортсмен не видел в своих действиях ничего предосудительного. По мнению экспертов, этот случай говорит не только о дефиците исторического просвещения и воспитания в субкультуре ММА, но и о других аспектах, которые требуют внимания. Подробности

    Запад раскалывает свара за контроль над киберпространством

    «ЕС должен быть распущен», требует американский миллиардер Илон Маск. А все потому, что Европа, по мнению госсекретаря США Марка Рубио, совершила «нападение на все американские технологические платформы и народ США». О чем идет речь и почему так жестко сцепились между собой союзники по НАТО и западному лагерю в целом? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

      Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    • Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

      Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    • Финляндия переобулась по русскому вопросу

      Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

