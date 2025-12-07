Tекст: Дмитрий Зубарев

Казачий атаман Степан Разин был признан на Украине символом пропаганды «российского империализма», сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы украинского Института национальной памяти. Такое решение было принято согласно актуальным украинским законам о декоммунизации, которые предписывают избавляться от любых культурных и географических объектов, связанных с именем Разина.

В материалах отмечается, что местные органы власти теперь обязаны переименовать все улицы, площади и другие топонимы, а также демонтировать памятники и таблички, связанные с именем атамана.

Степан Разин был казачьим атаманом и одним из руководителей крупнейшего крестьянского восстания семнадцатого века на территории России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине признали адмирала Ушакова символом «российского империализма». Власти страны назвали символом «российского империализма» Емельяна Пугачева. Также на Украине признали символами «российского империализма» Михаила Ломоносова и Михаила Лермонтова.