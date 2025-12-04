AP сообщило о риске для военных США из-за передачи Хегсетом данных через Signal

AP: Пентагон признал риск для военных из-за передачи Хегсетом данных через Signal

Tекст: Мария Иванова

Министр обороны США Пит Хегсет использовал мессенджер Signal для передачи чувствительной информации о военном ударе по йеменским хуситам, что создало угрозу для безопасности американских военных, сообщает Associated Press.

К такому выводу пришел инспектор Пентагона, указывается в докладе, с которым ознакомились два собеседника агентства. Отмечается, что Хегсет также нарушил внутренние правила, применяя личное устройство для служебных задач.

В то же время, согласно оценке источников, Хегсет имел полномочия рассекречивать материалы, и доклад не выявил, что он делал это неправомерно.

Проверка рекомендовала провести дополнительное обучение для всех руководителей Пентагона по вопросам информационной безопасности. Сам министр отказался от интервью, предоставив письменные пояснения, в которых настаивал на корректности своих действий, а также подчеркивал, что все переданные сведения были не секретными.

Скандал начался после того, как журналист The Atlantic случайно был добавлен в одну из чатов Signal, где обсуждались точные временные параметры авиаудара еще до его начала. По данным AP, Хегсет создал второй чат из 13 человек, включая близких родственников, где делился схожими деталями. Signal хоть и использует шифрование, не одобрен для служебного общения в Пентагоне и передачи секретных данных.

Публикация чатов вызвала давление со стороны Конгресса: ряд демократов и несколько республиканцев заявили, что публикация точной информации до исполнения задачи угрожала жизни военных и была бы поводом для увольнения на нижестоящих должностях. Сенатор Марк Уорнер отметил, что действия главы Пентагона – не единичная ошибка, а проявление «широкой безрассудности и плохой оценки ситуации».

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что «инспекционная проверка – это полное оправдание министра обороны Хегсета и доказательство того, что никакой секретной информации передано не было». Белый дом на уровне пресс-секретаря Каролины Левитт подчеркнул, что расследование доказало отсутствие утечки секретных данных и нарушение оперативной безопасности.

Между тем нынешние и бывшие военные, с которыми общалось агентство, уверяют: такого объема и детализации сведений не должно было появиться в незащищенном мессенджере, тем более до фактического удара. Доклад инспектора доставили конгрессменам для изучения в засекреченном порядке, некоторая часть будет опубликована для широкой аудитории позже.

Ране сообщалось, что руководитель Пентагона Пит Хегсет нарушил служебные правила, разместив секретные подробности авиаударов по объектам хуситов на Украине в чате Signal со своего личного телефона.

Министра обороны США Хегсета критиковали за отсутствие опыта управления крупными структурами и за решения, приведшие к утечкам данных и внутренним конфликтам в Пентагоне.

Сотрудники Пентагона ранее подготовили письмо с требованием уволить Хегсета.