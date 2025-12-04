NBC сообщил о публикации секретных данных Пентагона в Signal

NBC: В Пентагоне подтвердили утечку секретных данных через Signal

Tекст: Мария Иванова

Глава Пентагона Пит Хегсет действительно разместил в мессенджере Signal секретную информацию об авиаударах по хуситам в Йемене, подтвердили источники доклада исполняющего обязанности генерального инспектора Пентагона Стивена Стеббинса, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

В документе говорится, что расследование этого инцидента продолжалось более восьми месяцев. Он также указывает, что Хегсет использовал личный телефон для служебных целей, что считается нарушением правил ведомства.

Ранее стало известно, что копия доклада была передана в Конгресс, а его отредактированная версия будет опубликована на этой неделе. Само расследование было начато по требованию законодателей на фоне решения изучить, как персонал Пентагона использует коммерческие мессенджеры. Стеббинс в апреле отметил, что ведомство проверит, соблюдают ли сотрудники правила по кибербезопасности.

Внимание к теме резко возросло в США после скандалов с использованием высокопоставленными чиновниками закрытых мессенджеров для обсуждения секретных сведений. Журналист The Atlantic Джеффри Голдберг писал, что встречал в таких чатах представителей американской администрации, где 15 марта пользователь под ником Пит Хегсет публиковал детали и сроки авиаоперации, которые практически совпали с моментом начала бомбардировок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министра обороны США Пита Хегсета критиковали за отсутствие опыта управления крупными структурами и за решения, приведшие к утечкам данных и внутренним конфликтам в Пентагоне.

Сотрудники Пентагона ранее подготовили письмо с требованием уволить Хегсета.