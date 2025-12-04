Politico: Публикацию новых стратегий безопасности США отложили

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Politico со ссылкой на источники, ожидается публикация двух ключевых обзоров – Стратегии национальной безопасности (СНС) и Стратегии национальной обороны (СНО), которых ждали еще с сентября, передает ТАСС.

Источники сообщают, что задержка связана с корректировками по требованию министра финансов Скотта Бессента. Особое внимание уделялось формулировкам касательно Китая из-за текущих торговых переговоров Вашингтона с Пекином, а также изменению приоритетов в сторону Западного полушария.

«Бессент хотел смягчить некоторые формулировки, касающиеся действий КНР», – отмечает издание. Все изменения должны быть синхронизированы в двух документах, чтобы обеспечивать единый подход администрации.

В Минфине подчеркивают, что Бессент полностью солидарен с американским лидером Дональдом Трампом в вопросе отношений с Китаем. В новой стратегии планируется акцентировать внимание не только на Китае и России, но и на миграции, наркокартелях, а также взаимоотношениях Соединенных Штатов с Латинской Америкой.

Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард признала приверженность Вашингтона во внешней политике сменять режимы и строить государственность, однако при нынешнем лидере Дональде Трампе вектор меняется и приоритетными становятся мир, процветание и стабильность.