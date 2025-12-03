Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.11 комментариев
Американские стартапы начали работу над затемнением Солнца
Предлагаемые американскими стартапами новые технологии искусственного затемнения Солнца могут спасти планету от перегрева. Однако ученые предупреждают о возможных непредсказуемых последствиях этих экспериментов и неправомерности вмешательства коммерческих компаний в глобальный климат.
Становление индустрии солнечной геоинженерии, направления, предполагающего ослабление солнечного излучения для временного охлаждения планеты, перестало быть фантастическим сюжетом, пишет The Washington Post. В США частные стартапы собирают миллионы долларов на разработку технологий, которые должны распылять отражающие солнчные лучи частицы в стратосфере.
Одним из самых обсуждаемых проектов стал калифорнийский Make Sunsets, предлагающий желающим купить так называемые «кредиты охлаждения». На собранные средства основатель компании запускает в атмосферу шары с сернистым газом, веществом, которое после извержений вулканов действительно вызывает кратковременное понижение температур. Формально эта деятельность никак не регулируется законами штата, что и вызывает вопросы у экологов и юристов. Агентство по охране окружающей среды США уже начало проверку.
Параллельно на рынок выходит более крупный игрок, израильско-американский стартап Stardust, привлекший около 75 млн долларов инвестиций. Компания утверждает, что разрабатывает новый тип отражающих частиц, который должен быть безопаснее сернистых соединений. Однако закрытость проекта, отсутствие публикаций, задержки с раскрытием данных и непрозрачное лоббирование вызывают резко негативную реакцию научного сообщества. Некоторые эксперты называют заявления о полной безвредности частиц «научно необоснованными».
Главный вопрос, который сегодня обсуждают исследователи и экологи, должен ли коммерческий интерес становиться двигателем технологий, способных повлиять на климат всей планеты. Сторонники стартапов уверяют, что бизнес способен продвинуть разработки быстрее традиционной науки, которая часто сталкивается с бюрократическими барьерами и общественными протестами. Противники же напоминают, что даже сравнительно небольшие эксперименты могут изменить циркуляцию атмосферы, усилить загрязнение воздуха и затронуть регионы, которые не давали согласия на такое вмешательство.
На уровне государств ясного регулирования пока тоже нет. Несколько американских штатов и Мексика предложили запретить солнечную геоинженерию, но в большинстве стран этот вопрос никак не урегулирован. Бывшие представители ООН призывают правительства либо четко запретить такие эксперименты, либо разработать рамки, в которых они будут контролироваться и оцениваться.
Несмотря на критику, авторы проектов уверены, что дискуссия уже изменилась необратимо. Коммерческие попытки «ослабить солнце», пусть пока символические, наглядно показали: технологии, еще недавно считавшиеся фантастикой, становятся частью реальной климатической повестки. И теперь вопрос стоит не в том, появится ли геоинженерная индустрия, а в том, кто и как будет ее контролировать.
Ранее ученые предупредили о развороте Солнца к Земле опасной стороной. А в новогоднюю ночь жители России смогут увидеть на небе уникальное астрономическое явление, которое случается раз в 18 лет,