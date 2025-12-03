Politico: Конфликт фон дер Ляйен и Каллас усилится из-за скандала в ЕС

Tекст: Вера Басилая

По данным Politico, конфликт между Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас обострился на фоне коррупционного скандала в руководстве Евросоюза с задержаниями бывших чиновников, передает ТАСС.

Издание ссылается на заявления европейских официальных лиц, указавших на то, что противники фон дер Ляйен могут использовать скандал для усиления давления на нее.

Европейская комиссия и Европейская прокуратура ранее подтвердили проведение обысков бельгийской полицией и Европрокуратурой в резиденции Европейской службы внешних действий в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге и некоторых частных домах. В ходе операции были задержаны три человека, обвиняемые в махинациях с тендерами, включая заявку на обучение молодых европейских дипломатов в колледже Европы.

Один из чиновников ЕС заявил, что оппоненты фон дер Ляйен будут использовать против нее любые случаи, как делали это ранее. Он также заметил: «Самый узнаваемый лидер ЕС – это фон дер Ляйен. Было бы несправедливо возлагать на нее ответственность за действия всех институтов».

Госсекретарь Венгрии по международным коммуникациям Золтан Ковач упрекнул руководство ЕС в двуличии, указав, что Брюссель учит других верховенству закона, хотя его собственные институты напоминают «криминальный сериал».

Ранее сообщалось, что команда Каллас имеет непростые отношения с офисом фон дер Ляйен.

В Бельгии задержали бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерику Могерини по делу о коррупции, что шокировало дипломатическую службу союза.

Могерини ранее взяли под стражу по подозрению в мошенничестве с программой подготовки молодых дипломатов Евросоюза.

Бывший генсек дипломатической службы ЕС Стефано Саннино стал вторым фигурантом дела о коррупции и также был задержан.