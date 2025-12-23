Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.3 комментария
На АЭС «Фуген» в Японии произошла утечка воды с тритием
На АЭС «Фуген» в Японии при демонтаже произошла утечка воды с тритием
Во время демонтажных работ на остановленной АЭС «Фуген» в префектуре Фукуи произошла утечка воды с тритием, однако превышения радиационного фона не зафиксировано.
Утечка воды с содержанием радиоактивного трития произошла на остановленной атомной электростанции «Фуген» в японской префектуре Фукуи в ходе демонтажных работ, передает ТАСС. Об инциденте сообщает японское общественное телевидение.
На данный момент неизвестно, пострадал ли кто-нибудь из сотрудников станции. Власти подчеркивают, что вода с тритием не вышла за пределы территории электростанции, а уровень радиационного фона как на объекте, так и за его пределами не превышен.
Единственный реактор АЭС «Фуген» был выведен из эксплуатации еще в 2003 году, с тех пор объект находится в процессе демонтажа.
Отметим, что во вторник власти Японии завершили согласование процедуры перезапуска крупнейшей в мире АЭС «Касивадзаки-Карива».