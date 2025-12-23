  • Новость часаАрестован экс-глава Службы госбезопасности Грузии
    Упрямство Зеленского добивает украинскую энергетику
    Писториус отверг сценарий «нападения» России на страны НАТО
    Лукашенко назвал максимальное число «Орешников» в Белоруссии
    Финские ученые обвинили российских волков в сокращении поголовья оленей
    В Киеве и области ввели экстренные отключения электричества
    Зеленский заявил о секретных гарантиях безопасности от США
    Трамп сообщил, что сделает с захваченными танкерами и нефтью
    МИД назвал фейком сообщение об эвакуации посольства из Венесуэлы
    Синоптик рассказал о «настоящей русской зиме» в Москве
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В России нет «потерянных» поколений

    В критических условиях в молодёжи проявляются лучшие черты русского характера. Какое «потерянное поколение»? Какое по счету? Пустые это разговоры.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис «Прямая линия» Путина стала обязательной частью новогодних праздников

    Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему потомки Уленшпигеля не дали украсть российские деньги

    Бельгия – один из столпов европейской цивилизации со всеми ее выдающимися и отвратительными особенностями. И она же стала порогом, о который споткнулась самая серьезная попытка Запада совершить открытый грабеж российских средств.

    16 комментариев
    23 декабря 2025, 09:57 • Новости дня

    RT посвятил сатирическую песню оправданиям лидеров Европы к Рождеству

    В преддверии Рождества RT выпустил музыкальное видео, высмеивающее поведение европейских политиков и призывающее верить только в Санта-Клауса.

    RT опубликовал сатирическую музыкальную композицию по случаю наступающего Рождества. В клипе звучит обращение с советом европейским гражданам безоговорочно доверять Санта-Клаусу, а не политическим лидерам.

    В тексте сатиры лидеры европейских стран изображаются как оправдывающие все возникающие в странах проблемы. Как отмечено в Telegram-канале RT, «нет, мы не ошиблись: RT поздравляет жителей западных стран и призывает слепо верить только в Санту». Кроме того, в материале RT рассказывается о том, как к празднику традиционно готовятся в западных христианских странах и раскрываются особенности периода Адвента.

    20 декабря 2025, 18:38 • Новости дня
    Эстонский суд заставил Каллас публично извиниться за ложь
    Эстонский суд заставил Каллас публично извиниться за ложь
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Евродипломатии Кая Каллас публично принесла извинения на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) после решения эстонского суда по делу о ложных заявлениях против SAPTK.

    Кая Каллас, занимающая пост главы Евродипломатии, была обязана по решению эстонского суда опубликовать на своей странице в Facebook* публичные извинения фонду «В защиту семьи и традиции» (SAPTK), передает EADaily.

    Основанием для такого решения послужило высказывание Каллас от 17 февраля 2022 года. В тот день она обвинила представителей SAPTK в нападении на полицию и организации незаконного митинга осенью 2021 года. В декабре прошлого года Харьюский уездный суд признал эти заявления ложными.

    Пользователи соцсетей под публикацией Каллас призвали ее пойти дальше и попросить прощения у всех граждан страны, а не только у активистов фонда.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила опасения за будущее ЕС из-за безграмотности Каллас.

    Комментарии (11)
    22 декабря 2025, 14:40 • Новости дня
    Евросоюз перевез на Украину ТЭС из Литвы
    Евросоюз перевез на Украину ТЭС из Литвы
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия завершила крупнейшую европейскую логистическую операцию по транспортировке тепловой электростанции из Литвы на Украину.

    «Еврокомиссия успешно перевезла на Украину целую тепловую электростанцию из Литвы, завершив самую крупную европейскую логистическую операцию», – заявил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

    По его словам, это оборудование уже прибыло и предназначено для восстановления электрогенерации на Украине. Предполагается, что данная ТЭС сможет обеспечить электричеством около 1 млн человек.

    Кроме того, Евросоюз по линии Механизма гражданской обороны ЕС направил на Украину 9500 электрогенераторов и 7200 трансформаторов.

    Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что энергетические мощности Украины снизились более чем вдвое.

    Сообщалось, что Украина практически исчерпала резервы для ремонта энергообъектов.

    Комментарии (26)
    23 декабря 2025, 08:46 • Видео
    Макрон опять всех предал

    Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Что за срочность?

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 20:08 • Новости дня
    Орбан назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине
    Орбан назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя финансирование Киева со стороны Евросоюза, назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине.

    Виктор Орбан заявил, что в украинском конфликте неясно, кто на кого напал.

    Он отметил, что европейцы обсуждают моральность помощи стране, которой приписывается роль пострадавшей, хотя она не является маленькой и уточнил, что даже неясно, кто начал конфликт, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что существует миф о том, что Западная Европа не ощутит расходов на войну, потому что впоследствии Россию обяжут выплатить «репарации». По его словам, эта версия ошибочна, поскольку финансирование Киева ложится на плечи налогоплательщиков в странах Евросоюза.

    Евросоюз согласовал предоставление Украине беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы, основанного на выпуске облигаций ЕС. Чехия, Венгрия и Словакия отказались нести финансовые обязательства в рамках этой инициативы.

    Орбан разместил видеоролик с европейскими политиками и саундтреком из фильма «Охотники за привидениями».

    Президент России Владимир Путин назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и пообещал ЕС возможные тяжелые последствия.

    Путин заявил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    Комментарии (8)
    20 декабря 2025, 11:12 • Новости дня
    Welt: Слова Путина о Европе усложняют отношения ЕС и США

    Welt: Слова Путина о ЕС усилили давление на европейские правительства

    Welt: Слова Путина о Европе усложняют отношения ЕС и США
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Высказывания российского президента о Европе способствуют укреплению скепсиса США в отношении ЕС и осложняют отношения с Вашингтоном, отметил немецкий военный эксперт Гюстав Грессель.

    Заявления российского лидера Владимира Путина на «Итогах года» об ослаблении Европы из-за разрыва отношений с Москвой усилят влияние бывшего президента США Дональда Трампа на европейскую политику, передает Ura.Ru. Об этом в эфире телеканала Welt сообщил немецкий военный эксперт Гюстав Грессель.

    По его словам, риторика Путина совпадает с аргументами американских консерваторов и находит отклик у Трампа и его сторонников. Грессель пояснил: «Эта риторика, в которой ЕС является либеральным бюрократическим гигантом, который ведет Европу к уничтожению, находит отклик у Трампа и его сторонников».

    Эксперт отметил, что подобные оценки Москвы создают идеологическую основу для требований Белого дома к союзникам по увеличению оборонных расходов, пересмотру торговых соглашений и изменению подхода к поддержке Украины и антироссийским санкциям. По мнению Гресселя, Кремль таким образом стремится усилить разногласия внутри западного лагеря.

    Он добавил, что совпадение позиции Путина с частью американского истеблишмента дает дополнительный аргумент противникам углубления европейской интеграции и сторонникам смягчения политики в отношении России. Это, по мнению специалиста, создает дополнительное политическое давление на правительства стран ЕС как снаружи, так и внутри Союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на «Итогах года» Владимир Путин предупредил, что любые попытки блокады Калининградской области приведут к «беспрецедентной эскалации» конфликта на Украине.

    Президент также оценил планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж и подчеркнул возможные тяжелые последствия таких действий.

    Кроме того, на «Итогах года» Путин напомнил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    Комментарии (6)
    20 декабря 2025, 13:31 • Новости дня
    Премьер Бельгии де Вевер пошутил про дачу в Петербурге
    Премьер Бельгии де Вевер пошутил про дачу в Петербурге
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бельгийский премьер Барт де Вевер прокомментировал статью в Politico, которая назвала его страну «самым ценным активом России» за то, что ее позиция сорвала выделение Украины репарационного кредита за счет российских активов. В завершении пресс-конференции он в шутку заявил, что ему пора ехать на дачу в Петербурге.

    «Сейчас мне нужно ехать на свою дачу в Санкт-Петербург, где мой сосед – Депардье, а через дорогу – Асад. И я думаю, что смогу стать там мэром... Напишите об этом», – цитирует де Вевера РИА «Новости».

    Ранее венгерский премьер Виктор Орбан публиковал видеоролик с европейскими политиками, в том числе с де Вевером, ролик сопровождался саундтреком из фильма «Охотники за привидениями».

    Ранее в ЕС не смогли договориться об изъятии замороженных активов России под для «репарационного кредита» киевскому режиму, но решили выделить ему 90 млрд евро за счет займов под гарантии бюджета.

    Комментарии (4)
    22 декабря 2025, 00:00 • Новости дня
    Макрона назвали предателем Мерца
    Макрона назвали предателем Мерца
    @ Florian Gaertner/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    За несколько недель до саммита в четверг в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон публично не высказывал возражений против немецкого предложения по активам, но в частном порядке его команда выразила сомнения в законности сделки и предупредила, что Франции будет сложно выдать национальную гарантию на случай, если активы придется срочно возвращать Москве.

    «Он предал нас, [канцлера ФРГ Фридриха] Мерца, и он знает, что ему придется заплатить за это. И он был так слаб, что у него не было другого выбора, кроме как спрятаться за спиной Джорджии Мелони», – приводит Financial Times (FT) комментарий высокопоставленного дипломата ЕС, который был напрямую проинформирован о ходе переговоров 18 декабря.

    Оппозиция стала отмечать новую динамику в отношениях Франции и Германии, а также факт отсутствия надежды на крупномасштабную перезагрузку франко-германского механизма, который когда-то обеспечивал одни из крупнейших политических прорывов ЕС.

    «В Брюсселе есть четкое ощущение, что Берлин играет важную роль, а влияния Франции недостаточно», – отметила Джорджина Райт, старший научный сотрудник американского аналитического центра German Marshall Fund of the U.S.

    Муджтаба Рахман, глава европейского подразделения Eurasia Group, отметил, что в последние четыре-пять лет в Елисейском дворце действовал тезис о том, что слабость Германии подрывает способность Европы действовать.

    «Теперь у нас есть канцлер, который разбирается в геополитике и хочет активно вмешиваться в дела Европы»... Но именно Париж сейчас не в состоянии выполнить свою часть соглашения», – сказал он FT.

    Напомним, план Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Киева провалился. Страны ЕС согласовали альтернативную схему финансирования киевского режима. Германия должна будет взять на себя основную часть расходов на кредитный пакет для поддержки Украины в размере 90 млрд евро.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в изоляции среди европейских лидеров из-за своей позиции по вопросу замороженных российских активов, о чем писала Berliner Zeitung. Журнал Bild также заявил, что Мерц потерял лидерство в Европе из-за ситуации вокруг активов России

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД писала, как попытка грабежа ЕС обернулась унижением для евробюрократии

    Комментарии (4)
    22 декабря 2025, 12:57 • Новости дня
    Euroclear похвалил решение ЕС отказаться от изъятия активов России
    Euroclear похвалил решение ЕС отказаться от изъятия активов России
    @ Werner LEROOY/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгийский депозитарий Euroclear поддержал решение ЕС не использовать замороженные российские активы для предоставления кредита Украине, сообщили в депозитарии.

    Бельгийский депозитарий Euroclear положительно оценивает решение Европейского союза не использовать российские активы для кредитования Украины, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе Euroclear отметили, что поддерживают инициативу Европейского совета по новым вариантам финансирования для Украины.

    В компании также заявили, что намерены и дальше содействовать реализации мер ЕС, а взаимодействие с законодателями по вопросам санкций продолжится в конструктивном ключе. Euroclear подчеркивает, что действия компании будут соответствовать целям финансовой стабильности и принципам верховенства права.

    Ранее на саммите в Брюсселе страны ЕС отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 млрд евро из бюджета союза.

    Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в обеспечении этого кредита.

    Банк России обратился в Арбитражный суд Москвы с ходатайством рассматривать дело против европейского депозитария Euroclear в закрытом режиме.

    Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января предварительные слушания по требованию Банка России взыскать с Euroclear Bank почти 18,2 трлн рублей убытков.

    Президент России Владимир Путин назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что такие действия могут привести к прямым потерям для международной финансовой системы.

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 22:57 • Новости дня
    Каллас напомнила США о суверенитете Гренландии

    Глава евродипломатии Каллас напомнила США о суверенитете Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас напомнила на фоне назначения президентом США Дональдом Трампом спецпосланника по Гренландии, что любые изменения статуса страны возможны исключительно при волеизъявлении самих жителей острова и датчан.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас напомнила, что только гренландцы и датчане могут определять статус Гренландии, передает РИА «Новости».

    Ее заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным представителем по Гренландии. Решение Трампа вызвало обеспокоенность среди европейских политиков.

    Каллас подчеркнула, что Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания.

    По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз полностью поддерживает неприкосновенность границ Дании и Гренландии. Она уточнила, что ЕС ожидает от партнеров уважения суверенитета, территориальной целостности и выполнения международных обязательств.

    Назначенный спецпредставителем Лэндри публично заявил об интересе США сделать остров своим, что также привлекло внимание европейских политиков. На фоне этих заявлений звучит призыв соблюдать нормы, отраженные в Уставе ООН и Североатлантическом договоре.

    Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил крайнюю обеспокоенность заявлениями нового спецпосланника США по Гренландии.

    Президент США Дональд Трамп в марте пообещал принять Гренландию в состав США «так или иначе».

    Комментарии (5)
    20 декабря 2025, 15:02 • Новости дня
    Bild: Германия возьмет на себя большую часть расходов по кредиту для Украины
    Bild: Германия возьмет на себя большую часть расходов по кредиту для Украины
    @ Florian Gaertner/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Основная часть расходов на кредитный пакет для поддержки Украины в размере 90 млрд евро ляжет на Германию, крупнейшего донора бюджета Евросоюза, сообщает газета Bild.

    Источники в правительстве ФРГ сообщили Bild, что Германия возьмет на себя основную долю расходов, связанных с обеспечением кредита ЕС для Украины, передает РИА «Новости».

    В материале отмечается, что Еврокомиссия планирует занять 90 млрд евро на рынках капитала под гарантии сообщества. Кредит будет обеспечен с использованием «запаса прочности» бюджета ЕС – средств, которые государства уже пообещали Евросоюзу, но пока не выплачены.

    Источник Bild уточнил, что Германия, вероятно, также возьмет на себя львиную долю расходов по кредиту для Украины. Формально национальные бюджеты сразу не пострадают, однако в любой момент ЕС может потребовать эти средства для покрытия обязательств и выплаты процентов.

    По данным Bild, Венгрия, Чехия и Словакия добились того, чтобы их взносы не использовались для финансирования кредита Украине. Поэтому основная нагрузка ляжет на крупнейшие экономики, где лидерство по объему взноса удерживает Германия с 27 миллиардами евро в 2024 году.

    Ранее страны Евросоюза не смогли договориться об изъятии замороженных российских активов для «репарационного кредита» киевскому режиму.

    Евросоюз решил выделить 90 млрд евро Киеву за счет займов под гарантии собственного бюджета.

    Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как попытка грабежа ЕС обернулась унижением для евробюрократии.

    Комментарии (7)
    22 декабря 2025, 01:15 • Новости дня
    Орбан напомнил, кто всерьез заинтересован в постоянном конфликте на Украине

    Орбан напомнил, кто всерьез заинтересован в войне на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз напомнил, кто заинтересован в продолжении украинского конфликта и кому не нужен мир в Европе.

    «Кто хочет продолжения этой войны? Политики, которые думают, что ядерную державу можно победить на поле боя. Производители оружия наживаются на бесконечных конфликтах. Банкиры, которые сделали ставку на военное поражение России. Народы Европы заслуживают лучшего. Европе нужен мир», – написал он в соцсети Х.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан заявил, что его страна отказывается участвовать в финансировании дальнейшего конфликта на Украине. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто указал на попытку лидеров ЕС втянуть Европу в войну с Россией. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о готовности ЕС и НАТО втянуть США в прямой конфликт с Россией.


    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 04:40 • Новости дня
    План фон дер Ляйен с кражей активов России сравнили с «Титаником»
    План фон дер Ляйен с кражей активов России сравнили с «Титаником»
    @ Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Результатом оголтелого стремления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен заполучить замороженные активы России и отдать Украине стал «впечатляющий и глубоко унизительный публичный разворот», хотя брюссельской элите это все равно, отметил European Conservative.

    «Фиаско, наблюдавшееся на последнем заседании Совета, является кульминацией давней и устойчивой тенденции: эта Комиссия путает морализаторский пыл и эмоциональные манипуляции с юридической властью, а политический театр, изобилующий лозунгами, – с реальной властью. Стиль руководства фон дер Ляйен – высокомерный, показной, нетерпеливый к инакомыслию и неуклюжий – плохо работает в Союзе, который по-прежнему неказисто функционирует на основе договоров, единогласия и национальных балансов», – пишет венгерское издание European Conservative.

    Издание отмечает, что события разворачивались на фоне институционального упадка, который слишком очевиден, чтобы его игнорировать, при этом политическая слабость фон дер Ляйен проявилась во всей красе.

    Брюссель понимал, что, как бы лояльны ни оставались многие европейские столицы к официальной, провоенной партийной линии, немногие готовы подтвердить свои слова делом, не желая финансировать войну на Украине вечно. Финансирование конфликта российскими деньгами было для Брюсселя панацеей, но и это провалилось.

    «Три месяца спустя, когда настал момент подписания, в зале воцарилась тишина. Поддержка сменилась нерешительностью; лозунги испарились при соприкосновении с реальностью. Как прямо заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, возглавлявший сопротивление планам фон дер Ляйен, этот план был подобен «Титанику» и он затонул», – сказано в статье.

    Автор также замечает, что попытки импичмента главе ЕК, хоть и неудачные, оставляют о себе токсичные следы, чего не может не замечать фон дер Ляйен.

    «Самый показательный момент саммита произошел не в зале переговоров, а после него. На пресс-конференции в 3.30 утра, когда фон дер Ляйен прямо спросили, можно ли считать провал репарационного кредита политическим поражением, потрясенная фон дер Ляйен безутешно пробормотала: «Хорошо», после чего ушла», – говорится в материале.

    Эта Комиссия, по мнению автора материала, переоценила свои возможности, и  оказалась в стесненном положении перед теми государствами-членами, которых она пыталась дисциплинировать.

    «В конце концов, дело было не только в «репарационном займе» фон дер Ляйен, который, по сути, тонул. Настоящий «Титаник» – это Европейская комиссия. Ради Европы, пусть она затонет сейчас, прежде чем будет нанесен еще больший ущерб», – призвал автор статьи Рафаэль Пинто Борхес.

    Напомним, на саммите ЕС на высшем уровне участники не смогли согласовать  экспроприацию этих активов под видом «репарационного кредита» Киеву. Евросоюз договорился о помощи Украине в размере 90 млрд евро за счет займов под гарантии бюджета, освободив от обязательств Венгрию, Чехию и Словакию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по итогам саммита ЕС венгерский премьер Виктор Орбан публиковал видеоролик с европейскими политиками, в том числе с де Вевером, ролик сопровождался саундтреком из фильма «Охотники за привидениями».

    Неспособность Евросоюза достичь соглашения по замороженным российским активам может стать для США доказательством слабости европейского объединении, сообщал британский Economist. Деловая газета Handelsblatt писала, что саммит Евросоюза стал серьезным испытанием для позиции канцлера Германии Фридриха Мерца.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД писала, как попытка грабежа ЕС обернулась унижением для евробюрократии.

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 13:05 • Новости дня
    Politico: ЕС будет платить 3 млрд евро по займу для Киева ежегодно
    Politico: ЕС будет платить 3 млрд евро по займу для Киева ежегодно
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские страны с 2028 года начнут выплачивать крупные суммы в виде процентов по кредиту для Украины, сообщили неназванные высокопоставленные чиновники Еврокомиссии.

    Европейские налогоплательщики будут вынуждены ежегодно выплачивать по 3 млрд евро процентов по займу, предназначенному для поддержки Украины, сказали собеседники Politico, передает РИА «Новости».

    По данным издания, Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении этого кредита.

    В материале также отмечается, что проценты в размере порядка 3 млрд евро ЕС начнет выплачивать с 2028 года из семилетнего бюджета, а в 2027 году выплаты по процентам составят 1 млрд евро. План по увеличению общеевропейского долга ради поддержки обороны Киева, подчеркивает газета, обойдется ЕС весьма дорого.

    Ранее В Евросоюзе не сумели договориться об изъятии российских замороженных активов под для «репарационного кредита» Киеву.

    При этом ЕС решил выделить Украине 90 млрд евро за счет займов под гарантии бюджета.

    Комментарии (3)
    22 декабря 2025, 03:10 • Новости дня
    Орбан: Антироссийские санкции сокрушили Европу
    Орбан: Антироссийские санкции сокрушили Европу
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает призывать евроколлег к диалогу и миру, напомнив, что антироссийские санкции ударили по Европе, поэтому в череде неправильных решений верным может стать стремление к переговорам.

    «Брюссель обещал, что санкции сокрушат Россию. Вместо этого они сокрушили Европу. Цены на энергоносители резко выросли, конкурентоспособность упала, Европа отстает. Такова цена неверных решений. Нужны переговоры, а не эскалация», – отметил Орбан в соцсети Х.

    Напомним, ранее Орбан заявил об отказе Венгрии участвовать в финансировании Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Орбан заявлял, что решение предоставить Украине беспроцентный кредит на 90 млрд евро приближает Европу к войне. Он добавил, что  кредиты ЕС бесполезны для Украины, так как их хватит только на продолжение отступления. Венгерский премьер напомнил, кто всерьез заинтересован в постоянном конфликте на Украине.


    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 14:11 • Новости дня
    СМИ Италии: Путин представил целостное видение конфликта на Украине

    L’AntiDiplomatico: Путин на прямой линии дал целостное видение конфликта на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время объединенной пресс-конференции президент России обозначил возможность дипломатического выхода при обеспечении условий безопасности, отмечает итальянское издание L’AntiDiplomatico.

    На «Итогах года» президент Владимир Путин представил целостное и политически насыщенное видение украинского конфликта, передает RT со ссылкой на публикацию L’AntiDiplomatico.

    «Москва утверждает, что давно стремилась к урегулированию путем переговоров, и настаивает на том, что дипломатический выход возможен и сегодня, при соблюдении определенных условий безопасности», пишет издание.

    В публикации отмечается, что заявления российского лидера были направлены на то, чтобы опровергнуть западную и европейскую пропаганду. Она часто изображает Москву стороной, якобы неспособной к компромиссу в урегулировании конфликта.

    L’AntiDiplomatico акцентировал внимание на политической насыщенности ответа Путина, выделив его стремление продемонстрировать готовность России обсуждать пути завершения конфликта при условии уважения к российским интересам. Также отмечается стремление России обозначить самостоятельную позицию в отношениях с Западом, несмотря на постоянное давление.

    Ранее Welt сообщила, что слова Путина о Европе усложняют отношения ЕС и США и усилили давление на европейские правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кроме того, Владимир Путин на «Итогах года» предупредил о последствиях любых попыток блокады Калининграда для конфликта на Украине.

    Путин также напомнил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 21:19 • Новости дня
    Орбан заявил о бесполезности кредитов ЕС для победы Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Украине не помогут кредиты Евросоюза размером 90 млрд евро, их хватит только на продолжение отступления, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выделенный Евросоюзом кредит в размере 90 млрд евро не способен изменить реальное положение Киева, передает РИА «Новости».

    Политик подчеркнул, что Украина находится в состоянии стратегического поражения, и, по его словам, этот процесс будет лишь усугубляться с течением времени.

    «Чем дольше продолжается конфликт, тем слабее их переговорная позиция», – считает Орбан.

    Он отметил, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Киева, а выделенные финансовые ресурсы позволят лишь поддерживать дальнейшее отступление украинских войск, не меняя баланса сил в пользу ВСУ. Венгерский лидер считает, что без прямого военного вмешательства Евросоюза Украина не сможет победить в противостоянии с Россией.

    Орбан заявил, что решение предоставить Украине беспроцентный кредит на 90 млрд евро приближает Европу к войне.

    Евросоюз согласовал выделение этих средств на 2026-2027 годы за счет выпуска облигаций. Чехия, Венгрия и Словакия отказались брать на себя финансовые обязательства по данному кредиту.

    Президент России Владимир Путин назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.


    Комментарии (0)
    Украинский летчик погиб после удара дроном «Герань» по вертолету Ми-24 ВСУ
    Трамп объявил о строительстве двух новых линкоров класса «Трамп»
    Путин удивил Пашиняна особенностями Александровской колонны в Петербурге
    Финляндия поддержала Данию на фоне давления США по вопросу Гренландии
    Зеленский поручил поменять даты праздников на Украине
    RT посвятил сатирическую песню Рождеству в Европе
    В Москве задержали избившего пассажира в метро человека

    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Вместе с мировым большинством Россия формирует новый миропорядок

    «Это были саммиты с геополитически важными результатами и решениями». Такими словами политологи подводят итоги внешнеполитических встреч и визитов российского лидера в уходящем году – и объясняют, как и почему Европа, пытавшаяся изолировать Россию, сама оказалась в мировой изоляции. Подробности

    Перейти в раздел

    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»

    В России появился новый авиадвигатель для боевых самолетов – летающая лаборатория на базе Су-57 впервые поднялась в воздух с использованием так называемого изделия 177. Какими характеристиками обладает данная силовая установка и как она способна усилить российские истребители пятого поколения? Подробности

    Перейти в раздел

    Упрямство Зеленского добивает украинскую энергетику

    К концу 2025 года энергетические мощности Украины снизились более чем в два раза. Жители Киева, например, получают электроэнергию в среднем 8-11 часов в сутки. Последствия этого ощущают прежде всего ВСУ, но также и в целом украинская экономика. Но винить в этом украинцы могут лишь главу киевского режима Зеленского – российские удары наносятся только в ответ. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон опять всех предал

      Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Что за срочность?

    • «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

      В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    • Зеленский пожелал Трампу смерти

      Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как выбрать фейерверк и салют на Новый год: виды, правила запуска, штрафы и безопасность

      В преддверии Нового года ассортимент пиротехники на прилавках разрастается до невероятных масштабов, и легко растеряться в этом искрящемся изобилии. Покупка салюта – это не только поиск самого красивого шоу, но и серьезный вопрос безопасности. Чаще всего ошибки случаются из-за стремления купить «самый мощный» снаряд без учета места запуска и из-за пренебрежения проверкой сертификатов. Так какой фейерверк выбрать, чтобы новогодняя ночь обошлась без происшествий и штрафов?

    • Расчет пенсии по старости в 2025–2026 годах: индивидуальный пенсионный коэффициент и формула начисления

      Размер пенсии гражданина России зависит не только от трудового стажа, но и от целой группы других параметров. Что такое и как формируется индивидуальный пенсионный коэффициент, по какой формуле рассчитывается страховая пенсия и какими способами можно увеличить размен пенсионных прав?

    • Минимальный размер оплаты труда в 2026 году: изменения, на что повлияет

      Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) имеет прямое отношение к размерам зарплат миллионов россиян, прежде всего бюджетников. Какую величину составляет МРОТ в 2026 году, как он связан с прожиточным минимумом и что делать, если заработная оплата оказывается ниже МРОТ?

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации