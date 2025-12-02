Послы ЕС решили обсудить экспроприацию активов России 5 декабря

Tекст: Вера Басилая

Послы 27 стран Евросоюза 5 декабря обсудят план Еврокомиссии по экспроприации российских активов, передает ТАСС.

Этот вопрос вынесен на повестку заседания Комитета постоянных представителей ЕС, последний пункт которой сформулирован как «обмен мнениями о финансировании Украины».

Источник в дипломатических кругах Брюсселя уточнил, что Еврокомиссия представит юридические предложения по экспроприации 3 декабря. Речь идет о создании схемы так называемого репарационного кредита, при которой средства от замороженных российских активов будут направлены на поддержку Украины.

Несмотря на озабоченности Бельгии и возражения Европейского Центробанка, Еврокомиссия не изменила своего курса. Как отмечает собеседник ТАСС, комиссия намерена добиться решения по данному вопросу уже на саммите ЕС, который запланирован на 18-19 декабря.

Ранее Песков заявил, что Евросоюз обсуждает планы по краже более 200 млрд долларов замороженных российских активов для дальнейшей поддержки украинской армии.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предупредил о риске срыва мирного соглашения по Украине при поспешной реализации плана Евросоюза по российским активам.

Европейский центральный банк отклонил идею направить 140 млрд евро Украине за счет этих активов.

Министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что в России сформировали официальную реакцию на возможность изъятия средств.