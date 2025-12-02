МВД Грузии обвинило Би-би-си во лжи

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Это вещество МВД никогда не закупало», – подчеркнул он.

«Я лично ознакомился со всеми закупками, со всей документацией. С полной ответственностью заявляю, что МВД никогда не закупало «камит». В 2009 году были осуществлены закупки некоторых веществ, но это не «камит», – заявил Гека Геладзе.

По его словам, в прошлом году МВД Грузии никакое опасное для здоровья демонстрантов вещество не применяло.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе также назвал «ложью» материалы Би-би-си, которые «опирались на заявления экстремистов».

«Би-би-си поступила как фейковое СМИ, – заявил премьер-министр Грузии. – Распростанена абсолютная ложь».

Накануне Служба государственной безопасности Грузии начала следствие после публикации Би-би-си о возможном применении химического оружия против демонстрантов в 2024 году в Тбилиси. Как сказано в заявлении СГБ, «цель расследования – детально установить, на основании чего респонденты Би-би-си делали заявления (о применении химоружия) и насколько эти сведения релевантны». Отмечается, что распространенная информация «содержит признаки преступления», так как в случае ее подтверждения речь идет о возможном причинении вреда жизням и здоровью граждан.

Однако, отмечает СГБ, с другой стороны, в распространенных сведениях «есть признаки преступления против национальных интересов Грузии, международного имиджа страны».

Следствие ведется по двум статья УК – превышение служебных полномочий и помощь иностранным организациям в их вражеской деятельности.

По первой статье наказание – до трех лет, по второй – до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что правящая «Грузинская мечта» приняла решение подать в международные суды на ВВС после публикации «лживой» статьи о якобы использовании химического оружия против демонстратнов, сказано в заявлении партии.

Оппозиция Грузии требует международного расследования после публикации ВВС.