Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.7 комментариев
В Тбилиси обвинили Би-би-си в «оскорблении грузинского общества»
Правящая «Грузинская мечта» назвала «тяжелым оскорблением грузинского общества» опубликованное в понедельник расследование Би-би-си о том, что в прошлом году во время антиправительственных митингов МВД Грузии могло применять против демонстрантов «камит» – боевое отравляющее вещество времен Первой мировой войны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Из-за лжи Би-би-си недавно лишилась директора и руководителя службы информации, которым пришлось уйти в отставку. Сейчас компания выкинула новое сумасшествие», – заявил председатель парламентского большинства правящей партии Ираклий Кирцхалия.
По его словам, Би-би-си приводит заявления грузинских «радикальных агентов».
«Это уже не просто промывают мозги. Это (расследование) – тяжелое оскорбление грузинского общества, что говорит о масштабах абсурда хозяев и их грузинских агентов», – сказал Ираклий Кирцхалия.
Тем временем в грузинской оппозиции назвали сведения компании «подтверждением преступлений властей Грузии против собственного народа».
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, скандал с Би-би-си показал масштабы лжи западных СМИ.