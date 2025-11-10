  • Новость часаСуд решил освободить Саркози из тюрьмы
    10 ноября 2025, 17:15 • В мире

    Скандал с Би-би-си вскрыл масштаб лжи западных СМИ

    Скандал с Би-би-си вскрыл масштаб лжи западных СМИ
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Би-би-си Тим Дэйви покинул пост после публикации сфабрикованной речи Дональда Трампа, в которой президент США якобы одобрял штурм Капитолия. Дэйви признал ответственность за «ошибку», но отверг обвинения в предвзятости. Скандал уже расколол британское политическое сообщество. Однако, по оценкам экспертов, смена в руководстве Би-би-си сделает западные СМИ осторожнее в публикациях о США, но никак не уменьшит поток лжи в адрес России.

    Гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс уходят в отставку из-за скандала с дезинформацией, связанной со штурмом Капитолия в 2021 году. Триггером послужила публикация The Telegraph выдержек из служебной записки британской службы новостей, в которой говорилось, что речь Дональда Трампа была отредактировала, чтобы создать впечатление, будто он поощрял беспорядки на Капитолийском холме.

    В письме к сотрудникам Дэйви заявил, что уход из компании после пяти лет работы стал «исключительно его решением». «В целом Би-би-си работает хорошо, но были допущены некоторые ошибки, и я, как гендиректор, должен взять на себя полную ответственность», – сказал он.

    Тернесс же отметила: «Споры вокруг документального фильма о Трампе достигли той стадии, когда они наносят ущерб Би-би-си – каналу, который я люблю». «Ошибки были допущены, но я хочу ясно заявить: обвинения ресурса в институциональной предвзятости являются ошибочными», – добавила она.

    В своей речи в Вашингтоне 6 января 2021 года Трамп заявил: «Мы пойдем в Капитолий и поддержим наших храбрых сенаторов, конгрессменов». Однако в выпуске Би-би-си он сказал: «Мы пойдем в Капитолий, и я буду там с вами. Мы будем сражаться как в аду». Последняя фраза была взята из рассуждений главы Белого дома о «коррумпированности» выборов в США. Источник утечки – Майкл Прескотт, экс-консультант комитета по редакционным стандартам. Он покинул пост в июне.

    Сам президент США поблагодарил The Telegraph за «разоблачение продажных журналистов». «Это крайне нечестные люди, которые пытались вмешаться в ход президентских выборов. Вдобавок ко всему, они из другой страны, которую многие считают нашим союзником номер один. Какой ужас для демократии!», – написал он в соцсети Truth Social.

    Скандал с Би-би-си спровоцировал раскол в британском политическом истеблишменте. Лидер Консервативной партии Кеми Баденок поддержала уход Тима Дэйви, но указала на «цепочку серьезных провалов, которые имеют гораздо более глубокие корни». В то же время либеральное крыло истеблишмента обвинило администрацию США в давлении на СМИ. Лидер Партии либеральных демократов Эд Дэйви заявил: «Нас всех должно беспокоить то, что администрация Трампа приписывает себе ответственность за его провалы и нападает на Би-би-си».

    Это не первый случай, когда западные СМИ допускают грубые искажения. В октябре The Washington Post приписала российскому представителю Кириллу Дмитриеву слова о том, что «Путин снова переиграл всех». Чиновник потребовал опровержения: «Я просто репостнул запись... Немедленно исправьте, извинитесь и начните внутреннюю проверку». Издание было вынуждено принести извинения.

    В марте агентство Associated Press допустило очередную ошибку, приписав директору Национальной разведки США Тулси Габбард слова о том, что Трамп и президент России Владимир Путин – «очень хорошие друзья». Позднее публикация была исправлена с уточнением, что речь шла об отношениях с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Замглавы аппарата директора Нацразведки США Алекса Хеннинг подвергла AP резкой критике, назвав агентство «настоящей помойкой».

    Еще один случай произошел спустя несколько дней после победы Трампа на президентских выборах. Тогда The Washington Post распространило информацию о якобы состоявшемся телефонном разговоре избранного президента США с Путиным. В Кремле факт разговора опровергли, назвав информацию «чистой выдумкой». Трамп также опубликовал опровержение, показав список сделанных звонков, где фамилия Путина отсутствовала.

    Что касается нынешнего скандала с Би-би-си, то неизвестно, будут ли новые руководители канала лучше уволившихся, заметил Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России). «Би-би-си по-прежнему управляется правительством, продвигающим массовую миграцию, разжигание войны, цифровые удостоверения личности и досрочное освобождение заключенных. Новое руководство, возможно, просто будет стараться не попадаться на слишком явных искажениях фактов. Но, надеюсь, я ошибаюсь», – указал он.

    «На них клейма ставить негде.

    Фальсификацию в Буче точно так же «отредактировала», а на самом деле информационно сфабриковала, именно Би-би-си», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, «также они придумывали невероятные истории про российских болельщиков в преддверии Олимпиады в Сочи, фейки про Сирию, раздували абсурдные «вбросы» про Скрипалей и многое другое».

    «В голове не укладывается, как можно было настолько неверно изложить материал, тем более, касающийся главы государства. Причем, многие поверили этой подделке лишь на том основании, что это передает Би-би-си – солидное в прошлом издание», – добавил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Впрочем, это лишь верхушка айсберга лжи и дезинформации западных СМИ. Им не впервой создавать чудовищные фейки. К сожалению, иностранные журналисты во многом забывают о таких вещах как достоинство и профессиональная честь, нередко используются откровенно грязные методы пропаганды. Поэтому любое их громкое заявление нужно многократно проверять и изучать, что называется, под микроскопом», – посетовал парламентарий.

    «При этом, в данном скандале с Би-би-си был обличен фейк на высшем уровне, но не сам подход западных медиа к работе. Многолетняя ложь иностранных СМИ против России остается безнаказанной. Здесь можно вспомнить сообщения о том, что наша страна якобы сама организовала подрыв «Северных потоков», материал Reuters о «гибели» Башара Асада в авиакатастрофе и многое другое», – добавил сенатор.

    «На этом фоне нам необходимо и дальше указывать мировой общественности на фейки иностранных СМИ, обличать их, выносить на поругание. Я не исключаю, что их осудят и собственные читатели. У нас по этому направлению идет работа широким фронтом, в том числе и мы – члены законодательных органов – продолжим такую деятельность», – заверил собеседник.

    «К сожалению, большинство западных СМИ давно превратились в инструмент лжи и пропаганды. Ни о каких стандартах журналистики, которые соблюдались 30–40 лет назад, речи уже не идет,

    – заявил председатель Международного общественного трибунала Максим Григорьев. – Яркий пример – Би-би-си, ресурс, полностью контролируемый британскими властями».

    По его словам, такие СМИ продолжают массово дезинформировать аудиторию в США, Великобритании, Германии, Франции и других странах. «История с уходом руководства Би-би-си объясняется не внезапным стремлением к честности, а давлением Вашингтона на Лондон. Пока Трамп не вернулся к власти, Дэйви и Тернесс не задумывались об ответственности за «ошибки», – отметил Григорьев.

    Он подчеркнул, что в условиях постоянного распространения фейков о России необходимо активизировать работу по разоблачению лжи западных СМИ: систематизировать данные о фейках и противодействовать антироссийской истерии в иностранных медиа.

    Григорьев напомнил о трагедии в Лисичанске: «Местные власти собрали мирных жителей под предлогом раздачи гуманитарной помощи, после чего военные сняли координаты и ушли. Через 10 минут по месту нанесли удар, а через пять минут там уже снимали репортажи западные журналисты – о «зверствах» России».

    «Собранные нами данные о дезинформации могут пригодиться не только сторонникам России, но и будущим западным политикам. Когда в США или других странах поменяется политическая конъюнктура, эти материалы станут востребованы западным истеблишментом и обществом», – заключил эксперт.

