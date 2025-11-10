Каждая крупная страна тянет одеяло на себя, превращая конференцию по климату COP30 в базар интересов. Климатическая повестка превратилась в инструмент достижения эгоистичных целей каждого отдельного государства, и альтруизмом, лежавшем в основе всего движения, здесь давно не пахнет.2 комментария
Би-би-си точно так же «отредактировала», а на самом деле сфабриковала историю с Бучей. Западные СМИ в целом неоднократно создавали фейки, в том числе о России, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала отставку главы британской телерадиокорпорации Би-би-си за ложь о президенте США Дональде Трампе.
«На них клейма ставить негде. Фальсификацию в Буче точно так же «отредактировала», а на самом деле информационно сфабриковала, именно Би-би-си», – сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам дипломата, «также они придумывали невероятные истории про российских болельщиков в преддверии Олимпиады в Сочи, фейки про Сирию, раздували абсурдные «вбросы» про Скрипалей и многое другое».
Ранее генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс решили уйти в отставку после скандала с дезинформацией о штурме Капитолия в США в 2021 году.
Как указывает Би-би-си, Дэйви и Тернесс «уходят в отставку после критики из-за того, что документальный фильм BBC Panorama дезинформировал зрителей, отредактировав речь президента США Дональда Трампа». Дэйви и Тернесс заявили, что «в целом Би-би-си работает хорошо». Однако, по их словам, «были допущены несколько ошибок».
Трамп в Truth Social уже оценил отставку руководства издания: «Это очень нечестные люди, которые пытались повлиять на исход президентских выборов. В дополнение ко всему прочему, они из другой страны, которую многие считают нашим союзником номер один. Как это ужасно для демократии».
Напомним, The Telegraph обвинила Би-би-си в фальсификации выступления Трампа 2021 года. Сообщалось, что редактирование речи президента США создало впечатление, будто он призвал к беспорядкам в Капитолии.